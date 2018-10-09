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11:08 (мск), источник: БЕЛТА

Футбольная сборная Беларуси начала подготовку к октябрьским матчам Лиги наций

9 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты сборной Беларуси начали подготовку к домашним матчам Лиги наций с командами Люксембурга и Молдовы, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: Reuters

Главный тренер белорусской команды Игорь Криушенко рассчитывал на форварда борисовского БАТЭ Михаила Гордейчука, но он получил травму и не сможет принять участие в предстоящих встречах. На замену Гордейчуку вызван его одноклубник Максим Скавыш.

Таким образом, на полях Белорусской федерации футбола в составе национальной сборной готовятся 23 футболиста:

вратари — Андрей Горбунов («Динамо», Минск), Сергей Черник («Нанси», Франция), Александр Гутор («Динамо», Брест);.

защитники — Александр Мартынович («Краснодар», Россия), Игорь Шитов («Динамо», Минск), Денис Поляков, Максим Володько, Алексей Риос (все — БАТЭ, Борисов), Сергей Политевич («Кайрат», Алматы, Казахстан), Михаил Сиваков («Оренбург», Россия);.

полузащитники — Сергей Кисляк, Павел Нехайчик (оба — «Динамо», Брест), Станислав Драгун, Игорь Стасевич, Максим Скавыш (все — БАТЭ, Борисов), Антон Путило («Анкарагюджю», Турция), Юрий Ковалев («Шахтер», Солигорск), Иван Маевский («Астана», Казахстан), Никита Корзун («Динамо», Минск), Юрий Кендыш («Шериф», Тирасполь, Молдова);.

нападающие — Николай Сигневич (БАТЭ, Борисов), Денис Лаптев («Шахтер», Солигорск), Антон Сарока («Локерен», Бельгия).

Белорусские футболисты 12 октября примут соперников из Люксембурга, а 15 октября сыграют с командой Молдовы. Оба матча состоятся на поле минского стадиона «Динамо», начало в 21.45.

В стартовом поединке 2-й группы Лиги D белорусы 8 сентября разгромили в Минске соперников из Сан-Марино — 5:0, а 11 сентября в Кишиневе разошлись миром с Молдовой — 0:0. Футболисты Люксембурга одержали две виктории — над Молдовой — 4:0 (дома) и Сан-Марино — 3:0 (в гостях). Турнирное положение после двух игровых дней: Люксембург — 6 очков (разница мячей — 7−0), Беларусь — 4 (5−0), Молдова — 1 (0−4), Сан-Марино — 0 (0−8).

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