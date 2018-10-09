Футбольная сборная Беларуси начала подготовку к октябрьским матчам Лиги наций

Источник: Reuters

Главный тренер белорусской команды Игорь Криушенко рассчитывал на форварда борисовского БАТЭ Михаила Гордейчука, но он получил травму и не сможет принять участие в предстоящих встречах. На замену Гордейчуку вызван его одноклубник Максим Скавыш.

Таким образом, на полях Белорусской федерации футбола в составе национальной сборной готовятся 23 футболиста:

вратари — Андрей Горбунов («Динамо», Минск), Сергей Черник («Нанси», Франция), Александр Гутор («Динамо», Брест);.

защитники — Александр Мартынович («Краснодар», Россия), Игорь Шитов («Динамо», Минск), Денис Поляков, Максим Володько, Алексей Риос (все — БАТЭ, Борисов), Сергей Политевич («Кайрат», Алматы, Казахстан), Михаил Сиваков («Оренбург», Россия);.

полузащитники — Сергей Кисляк, Павел Нехайчик (оба — «Динамо», Брест), Станислав Драгун, Игорь Стасевич, Максим Скавыш (все — БАТЭ, Борисов), Антон Путило («Анкарагюджю», Турция), Юрий Ковалев («Шахтер», Солигорск), Иван Маевский («Астана», Казахстан), Никита Корзун («Динамо», Минск), Юрий Кендыш («Шериф», Тирасполь, Молдова);.

нападающие — Николай Сигневич (БАТЭ, Борисов), Денис Лаптев («Шахтер», Солигорск), Антон Сарока («Локерен», Бельгия).

Белорусские футболисты 12 октября примут соперников из Люксембурга, а 15 октября сыграют с командой Молдовы. Оба матча состоятся на поле минского стадиона «Динамо», начало в 21.45.