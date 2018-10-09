Вратарь сборной России Лунев тренируется индивидуально перед матчами Лиги наций
НОВОГОРСК /Московская область/, 9 октября. /ТАСС/. Вратарь
НОВОГОРСК /Московская область/, 9 октября. /ТАСС/. Вратарь
Голкипер получил повреждение во время матча 10-го тура чемпионата России с «Краснодаром» (2:1). После игры главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что участие Лунева в матчах сборной под вопросом.
После установки тренера Лунев покинул поле и отправился заниматься в тренажерный зал.
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов 1 октября сообщил, что голкипер «Зенита» будет основным вратарем национальной команды после того, как о завершении карьеры в ней объявил Игорь Акинфеев.
Сборная России сыграет два матча в рамках Лиги наций — с командами Швеции (11 октября, Калининград) и Турции (14 октября, Сочи).