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13:41 (мск), источник: ТАСС

Вратарь сборной России Лунев тренируется индивидуально перед матчами Лиги наций

НОВОГОРСК /Московская область/, 9 октября. /ТАСС/. Вратарь санкт-петербургского «Зенита» и сборной России по футболу Андрей Лунев тренируется по индивидуальной программе перед матчами Лиги наций. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с тренировочной базы в подмосковном Новогорске.

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Голкипер получил повреждение во время матча 10-го тура чемпионата России с «Краснодаром» (2:1). После игры главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что участие Лунева в матчах сборной под вопросом.

После установки тренера Лунев покинул поле и отправился заниматься в тренажерный зал. Пресс-служба сборной России уточняет, что остальные игроки команды занимаются в общей группе.

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов 1 октября сообщил, что голкипер «Зенита» будет основным вратарем национальной команды после того, как о завершении карьеры в ней объявил Игорь Акинфеев.

Сборная России сыграет два матча в рамках Лиги наций — с командами Швеции (11 октября, Калининград) и Турции (14 октября, Сочи).

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