Вратарь сборной России Лунев тренируется индивидуально перед матчами Лиги наций

Голкипер получил повреждение во время матча 10-го тура чемпионата России с «Краснодаром» (2:1). После игры главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что участие Лунева в матчах сборной под вопросом.

После установки тренера Лунев покинул поле и отправился заниматься в тренажерный зал. Пресс-служба сборной России уточняет, что остальные игроки команды занимаются в общей группе.

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов 1 октября сообщил, что голкипер «Зенита» будет основным вратарем национальной команды после того, как о завершении карьеры в ней объявил Игорь Акинфеев.