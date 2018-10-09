Ни слова о Кокорине и Мамаеве
Во вторник сборная России провела утреннюю тренировку на своей подмосковной базе перед отлетом в Калининград на матч Лиги наций со Швецией, который состоится в четверг, 11 октября.
Во вторник сборная России провела утреннюю тренировку на своей подмосковной базе перед отлетом в Калининград на матч Лиги наций со Швецией, который состоится в четверг, 11 октября.
Александр Рогулев из Новогорска
Журналистов не было в Новогорске
Первыми на занятие задолго до всех остальных вышли два вратаря — Гильерме и Шунин. Еще один представитель бригады голкиперов, Лунев, подошел к полю только к общему собранию в кроссовках, а потом направился в тренажерный зал. До сих пор непонятно, станет первым номером в Калининграде. Логично предположить, что Гильерме, который накануне сбора отыграл насухо в столичном дерби с ЦСКА. Не исключен вариант, что Лунев останется в запасе на игру со шведами, но вернется в состав во встрече с турками. В общем, Акинфеев только объявил о завершении карьеры в сборной, а его уже не хватает. Может быть, вернется?
— Понятно, что Игорь — легенда, — сказал после окончания тренировки защитник «Зенита» Смольников. — Но, думаю, Лунев готов заменить его, это очень хороший голкипер с отличными качествами, и, надеюсь, у него все получится. Дзюбу поставить в ворота? Думаю, Артем не пригодится в этой роли.
Другой футболист
Главный тренер сборной Станислав Черчесов вышел на поле одним из первых. Несмотря на свой статус, Станислав Саламович не чурается черновой работы: например, сам расставлял на газоне манекены. Пока футболисты разминались, Черчесов
Тем временем, журналисты обсуждали «полевые сводки» о Кокорине и Мамаеве. Внутри сборной инцидент с этой парочкой — тоже наверняка главная тема дня. Но в общении между корреспондентами и командой эта тема не поднимается. Накануне представители СМИ хотели задать соответствующий вопрос Головина, но попытка сразу была пресечена
Сборная организовала подход сразу к трем футболистам, но без главной горячей темы общение получилось на слишком увлекательным. Единственный живой момент — как засмущался Камболов, когда ему заметили, что он пришел на интервью в шлепанцах разного цвета.