Ни слова о Кокорине и Мамаеве

Источник: Спорт-Экспресс

Александр Рогулев из Новогорска

Журналистов не было в Новогорске каких-то 15 часов, а тут многое изменилось. Главное — погода. Если накануне мы приезжали на базу на фоне холодного, пасмурного неба, то во вторник утром светило солнце и заметно потеплело. Тренировка в таких условиях только в радость.

Первыми на занятие задолго до всех остальных вышли два вратаря — Гильерме и Шунин. Еще один представитель бригады голкиперов, Лунев, подошел к полю только к общему собранию в кроссовках, а потом направился в тренажерный зал. До сих пор непонятно, станет первым номером в Калининграде. Логично предположить, что Гильерме, который накануне сбора отыграл насухо в столичном дерби с ЦСКА. Не исключен вариант, что Лунев останется в запасе на игру со шведами, но вернется в состав во встрече с турками. В общем, Акинфеев только объявил о завершении карьеры в сборной, а его уже не хватает. Может быть, вернется?

— Понятно, что Игорь — легенда, — сказал после окончания тренировки защитник «Зенита» Смольников. — Но, думаю, Лунев готов заменить его, это очень хороший голкипер с отличными качествами, и, надеюсь, у него все получится. Дзюбу поставить в ворота? Думаю, Артем не пригодится в этой роли.

Другой футболист сине-бело-голубых, хавбек Ерохин покинул расположение национальной команды еще в понедельник вечером. В пресс-службе сборной пояснили, что на данный момент никого на замену вызывать не стали. Тем более, армеец Дзагоев вернулся в общую группу, а наш испанский легионер Черышев благополучно добрался до Москвы. Таким образом, к игре со шведами в общей группе готовятся 23 футболиста.

Главный тренер сборной Станислав Черчесов вышел на поле одним из первых. Несмотря на свой статус, Станислав Саламович не чурается черновой работы: например, сам расставлял на газоне манекены. Пока футболисты разминались, Черчесов что-то долго обсуждал со своим ассистентом Ромащенко — то ли о том, где должны стоять фишки, то ли о том, как их обводить.

Тем временем, журналисты обсуждали «полевые сводки» о Кокорине и Мамаеве. Внутри сборной инцидент с этой парочкой — тоже наверняка главная тема дня. Но в общении между корреспондентами и командой эта тема не поднимается. Накануне представители СМИ хотели задать соответствующий вопрос Головина, но попытка сразу была пресечена пресс-службой. Во вторник репортерам сразу намекнули: о скандале не спрашивать. «Повторю, никакого отношения это к сборной не имеет», — сказал корреспондентам пресс-атташе национальной команды Игорь Владимиров.