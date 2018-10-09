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18:45 (мск), источник: Vesti.kz

Кандидаты для Стойлова: 15 игроков, которые заслужили вызов в сборную Казахстана

Главный тренер сборной Казахстана Станимир Стойлов на днях огласил список игроков, вызванных на матчи Лиги наций против Латвии и Андорры. Как и ранее, в основном футболисты представляют два клуба — «Астану» и «Кайрат».

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Между тем, в казахстанском чемпионате выступают целый ряд игроков, которые задают тон в своих клубах. Многие из них в разное время уже привлекались в главную команду и сейчас вполне могли бы составить конкуренцию действующим членам сборной. Особенно учитывая, что у представителей «Астаны» в связи с выступлением в Лиге Европы насыщенный график и на матчи сборной некоторых из них может не хватить.

Корреспондент Vesti.kz предлагает список футболистов, которые заслужили пристального внимания к их персонам.

ВРАТАРИ.

Игорь Шацкий
Клуб: «Шахтер».

В прошлом году 29-летний страж ворот «Шахтера» уже вызывался в сборную при Александре Бородюке, однако на поле не выходил. Нередко исполняющий функции капитана «горняков» Шацкий в текущем сезоне дважды получал травмы, из-за которых пропустил немало матчей. Однако в воротах он обычно надежен и находится в хорошем для амплуа вратаря возрасте. Из удачных матчей в текущем сезоне можно вспомнить хотя бы домашнюю игру против «Астаны», когда во многом благодаря Игорю карагандинцы одержали сенсационную победу.

Конечно, сейчас его клуб находится на последнем месте и борется за выживание, и по логике вещей Шацкому должно быть не до сборной. Однако вспомните, что та же сборная Англии частенько привлекает в свой состав вратарей из клубов-аутсайдеров. Как правило, у таких голкиперов на поле больше работы, нежели у представителей топовых команд. Даже при этом статистика у вратаря «Шахтера» довольно-таки неплохая.

Игорь Трофимец
Клуб: «Актобе».

Многие сборные формируют вратарскую линию по такому принципу — двое опытных вратарей и третий молодой, на перспективу. Думается, вместо кайратовца Владимира Плотникова, который практически не имеет шансов выйти на поле в официальных матчах при наличии Ненада Эрича и Дмитрия Непогодова (которого еще нужно заиграть в официальном матче), и к тому же являющегося вторым вратарем в своем клубе, Стойлову не мешало бы дать шанс молодому Трофимцу. Да, на поле он бы вряд ли вышел, однако получил бы колоссальный опыт от работы в национальной команде.

В этом сезоне воспитанник «Актобе» вышел на качественно новый уровень и вполне мог бы побороться за звание лучшего молодого вратаря чемпионата с Марселем Исламкуловым, который и старше, и играет теперь реже. Зато Трофимец, похоже, выиграл конкуренцию у опытного Нурмухаметова. Парень ошибается, однако без ошибок не играет ли один голкипер. Как сложится карьера стража ворот «Актобе» в следующем сезоне — покажет будущий год, однако уже видно, что все необходимые качества для того, чтобы вырасти в хорошего вратаря у Игоря есть.

ЗАЩИТНИКИ:

Багдат Каиров
Клуб: «Актобе».

Мало кто из специалистов усомнится в необходимости хотя бы дать шанс в сборной вице-капитану «Актобе», который в отличие от Абзала Бейсебекова стабильно выходит на поле. На счету правого защитника два гола и четыре голевые передачи в нынешнем сезоне. Каиров не боится брать игру на себя и идти вперед и в плане уверенности на поле может дать фору многим игрокам сборной. Если продолжит в том же духе, наверняка когда-нибудь получит вызов в сборную.

Берик Шаихов
Клуб: «Акжайык».

У воспитанника бразильской академии «Оле Бразил» уже был шанс заиграть на высоком уровне, когда его пригласила «Астана». Однако в силу различных обстоятельств Шаихов не стал основным левым защитником чемпионов Казахстана. Во многом это и вина самого Берика, а не тренерского штаба.

Стойлов прекрасно знает возможности казахстанца и раз не выпускал его на поле в майке «Астаны», значит было за что. Однако в таком клубе, как «Акжайык», Шаихов имеет возможность стабильно выходить на поле и прибавлять в мастерстве. В этом году он сыграл во всех матчах уральской команды и даже забивал. Порой он творит на поле немыслимые вещи, как когда-то в составе родного «Жетысу». Кстати, после отъезда из Талдыкоргана Шаихов не смог заиграть в составах трех (!) клубов, и сейчас, похоже, нашел свою команду.

Мардан Толебек
Клуб: «Ордабасы».

Еще один левый защитник, который может сыграть и в средней линии, давно стучится в двери национальной команды. Правда, при наличии таких игроков в сборной как Дмитрий Шомко и Гафуржан Суюмбаев, у шымкентца невысокие шансы там оказаться. Он уже вызывался в сборную под руководством нескольких специалистов, однако на поле не выходил. Всю свою карьеру Толебек выступает в родном «Ордабасы», однако в разное время мог оказаться в составах «Астаны» и «Актобе». Известен своими дальними ударами, благодаря которым не раз забивал со штрафных.

Темирлан Ерланов
Клуб: «Ордабасы».

Его называют одним из самых перспективных казахстанских защитников. Правда, Темирлану уже 25 и пора оправдывать выданные авансы. В этом году Ерланов сыграл в чемпионате 15 матчей и забил четырежды. Неплохая статистика для игрока его амплуа. Темирлан блестяще играет головой и под чутким присмотром опытнейшего Пабло Фонтанелло потихоньку прибавляет. Бородюк уже вызывал его в сборную. Очередь за Стойловым?

Саят Жумагали
Клуб: «Актобе».

Дебют Жумагали за «Актобе» случился в «золотом» матче в 2015 году, когда «Астана» оформила второй чемпионский титул подряд. С тех пор Жумагали все чаще выходит на поле. Начиная с прошлого года центральный защитник проводит на поле больше десяти матчей за основу. Конечно, пока сравнивать его с другим воспитанником этого клуба Юрием Логвиненко рано, однако при должном доверии со стороны тренерского штаба «Актобе» может получить в свое распоряжение квалифицированного местного исполнителя.

В последнем, 29 туре КПЛ Саят продемонстрировал, как может играть головой, выиграв верховую дуэль у игрока сборной Малого и отправил мяч в ворота Эричаю.

Стойлов делает ставку на молодежь и привлекает юного Нуралы Алипа. Возможно, ему стоит присмотреться и к Жумагали, ведь на поле тот проводит больше времени, нежели кайратовец.

Ильяс Амирсеитов
Клуб: «Кайсар».

Представить себе нынешний «Кайсар» без этого правого защитника сложно, ведь Амирсеитов один из лидеров КПЛ по количеству проделываемых навесов за матч среди игроков его амплуа. Правда, с оборонительными функциями дела обстоят несколько хуже. Он уже вызывался в сборную при Талгате Байсуфинове в 2016 году, однако на поле не выходил. Конечно, конкурентов на этой позиции у Амирсеитова достаточно, но почему-то верится, что обедни в сборной Ильяс уж точно не испортит.

ПОЛУЗАЩИТНИКИ.

Тимур Досмагамбетов
Клуб: «Ордабасы».

Об этом парне говорят очень давно и среди казахстанских футболистов, выступающих в средней линии, Досмагамбетов один из самых стабильных. Он проводит ровные сезоны, практически без спадов и не подвержен травмам. В «Ордабасы» воспитанник кокшетауской школы футбола попробовал себя и в роли флангового защитника. Получается неплохо.

Впечатляет и скорость, которую может «включить» Досмагамбетов в самый нужный момент. Гол в ворота «Кайрата» в 29 туре КПЛ — тому подверждение. В социальных сетях его даже прозвали казахстанским Бэйлом. В сборную полузащитник вызывался при Красножане и Байсуфинове, но Стойлов в национальную команду Тимура пока не приглашал.

Асхат Тагыберген
Клуб: «Кайсар».

Стойлов прекрасно знает возможности этого футболиста, ведь долгое время тренировал Асхата в «Астане». В еврокубковых матчах болгарский тренер редко давал шансы центральному полузащитнику, однако в чемпионате Тагыберген играл регулярно. Стойлов понимал, что в игровом плане тот уже не прибавит, поэтому легко отпускал его то в «Тобол», то в «Кайсар». В родной команде тот чувствует себя как рыба в воде — нередко исполняет функции капитана команды, разыгрывает все «стандарты» и является штатным пенальтистом.

Рассчитывать на статус основного игрока сборной при наличии Куата и Жукова будет сложно, но для укрепления скамейки запасных — неплохой вариант.

Тимур Мульдинов
Клуб: «Кызыл-Жар СК».

В последнее время когда Стойлов объявляет список вызванных футболистов в сборную, нередко в комментариях к новостям болельщики возмущаются по поводу отсутствия в ней Тимура Мульдинова. Воспитанник петропавловской школы футбола только в этом году по-настоящему заиграл в премьер-лиге и стал главным бомбардиром своей команды.

К нему уже есть интерес со стороны ряда клубов КПЛ, однако есть сомнения, что Тимур где-то еще себя будет чувствовать так же комфортно, как и в «Кызыл-Жаре». Понятие «синдрома второго сезона» тоже никто не отменял и в будущем соперники петропавловцев с легкостью смогут приспособиться к игровому стилю Мульдинова. Но на сегодняшний день футболист «Кызыл-Жара» один из лучших на своей позиции и мог бы быть полезным сборной в Лиге наций. В конце концов, хочется ведь увидеть в ней новые лица.

Руслан Валиуллин
Клуб: «Актобе».

В первой половине сезона Валиуллин, пожалуй, выглядел сильнее, нежели сейчас. Но его место в основе «Актобе» практически не подлежит сомнение, ведь Руслан — парень старательный и трудолюбивый. Экс-тренер сборной Талгат Байсуфинов, знающий его по совместной работе в «Акжайыке», в главную команду Валиуллина уже вызывал, но тот, как и Шацкий, Ерланов, Толебек и Амирсеитов, фигурирующие в нашем списке, шанса не получил.

Еркебулан Нургалиев
Клуб: «Акжайык».

Один из лидеров уральской команды в текущем сезоне отметился тремя голами и сделал пять голевых передач. Сюда стоит добавить, что Нургалиев неплохо показал себя в высшей лиге чемпионата Болгарии, выступая за «Верею». Воспитанник семейской школы футбола частенько берет игру на себя и во многом благодаря ему «Акжайык» в текущем сезоне достиг нескольких неожиданных результатов. Уральцы уже побеждали и «Астану», и «Кайрат».

Думается, если Нургалиев продолжит в том же духе, вполне способен заиграть и на более высоком уровне. Благо ему всего 25. Станет ли он третьим Еркебуланом в сборной после Сейдахмета и Тунгышбаева — увидим в будущем.

Иван Антипов
Клуб: «Акжайык».

Чем уральцы сильны в нынешнем сезоне, так это средней линией, где помимо украинцев погоду делают казахстанцы: Нургалиев, Ерсалимов и Антипов. Последний может сыграть и ближе к линии атаки. В молодежной сборной Иван был одним из ведущих футболистов, но в следующем году перестанет вызываться в нее, так как в январе исполнится уже 22. Пора пробовать себя и в национальной команде.

Жамбыл Кукеев
Клуб: «Актобе».

Временами Кукеев в этом году напоминает себя образца пяти-семилетней давности, когда был одним из самых ярких игроков Казахстана. Большой проблемой для его возвращения в сборную видится слабая дисциплина, которую на дух не переносит Стойлов. Скорее всего, при болгарском тренере путь в сборную для Кукеева закрыт. Следующим препятствием для другого тренера сборной станет возраст Жамбыла, ведь он не молодеет, да и молодых конкурентов достаточно.

НАПАДАЮЩИЕ.

Танат Нусербаев
Клуб: «Тобол».

Пока Стойлов в линии нападения пробует других исполнителей, в числе которых Муртазаев и Щеткин. Неплохо выглядит в «Тоболе» и Бауыржан Турысбек. Что касается Нусербаева, то с ним Стойлов уже работал несколько сезонов в «Астане». Танат обладает лидерскими качествами и не зря «капитанил» в столичном клубе. В этом году на счету Нусербаева в чемпионате 7 мячей и 4 голевые передачи. Если нападающие сборной и в дальнейшем не будут забивать, то, возможно, стоит вернуться к кандидатуре Таната.

Абат Аймбетов
Клуб: «Актобе».

Подверженный травмам нападающий лишь в этом году по-настоящему вернулся в большую игру. Чаще стал выходить на поле и забил парочку голов. Если продолжит прогрессировать, в будущем станет одной из главных звезд родной команды. Аймбетов может сыграть и на фланге полузащиты, что является еще одним преимуществом футболиста. Быстр, хорошо играет на втором этаже, достаточно техничен, имеет голевое чутье, бьет из дальних дистанций — все качества для игры в нападении у автора «золотого» гола сезона-2013 есть.

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