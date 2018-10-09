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20:13 (мск), источник: ТАСС

Сборная России по футболу прибыла в Калининград на матч Лиги наций со шведами

ТАСС, 9 октября. Сборная России по футболу прилетела в Калининград на матч Лиги наций против команды Швеции. Об этом сообщает пресс-служба национальной команды.

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Источник: ИТАР-ТАСС

Сборная России в рамках Лиги наций сыграет 11 октября в Калининграде со шведами и 14 октября в Сочи с турками.

Лига наций — новый турнир УЕФА, призванным заменить товарищеские матчи. Команды распределены по четырем лигам — от А (самой сильной) до D (самой слабой). В каждой лиге участники распределены на группы, в которых проводится турнир в два круга, худшие команды лиг A-C перейдут в лигу рангом ниже, а победители групп B-D поднимутся выше. Участники Лиги наций также разыграют четыре дополнительные путевки на чемпионат Европы — 2020.

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