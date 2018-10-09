Сборная России по футболу прибыла в Калининград на матч Лиги наций со шведами
ТАСС, 9 октября. Сборная России по футболу прилетела в Калининград на матч Лиги наций против команды Швеции. Об этом сообщает
ТАСС, 9 октября. Сборная России по футболу прилетела в Калининград на матч Лиги наций против команды Швеции. Об этом сообщает
Сборная России в рамках Лиги наций сыграет 11 октября в Калининграде со шведами и 14 октября в Сочи с турками.
Лига наций — новый турнир УЕФА, призванным заменить товарищеские матчи. Команды распределены по четырем лигам — от А (самой сильной) до D (самой слабой). В каждой лиге участники распределены на группы, в которых проводится турнир в два круга, худшие команды лиг