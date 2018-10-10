Черчесов: В матче Лиги наций против шведов в воротах сыграет Гилерме

Российские футболисты сыграют со шведами в четверг в Калининграде. В первом туре Лиги наций россияне на выезде обыграли команду Турции со счетом 2:1.
«Определился с вратарем. В воротах будет Гилерме», — заявил Черчесов на пресс-конференции.
«Мы провели две игры (после чемпионата мира). Приятно, что на обоих матчах были полные стадионы. В Ростове нас хорошо поддерживали. Отношение к нам улучшилось. Думаем, что завтра тоже будет полный стадион. Надо соответствующим образом показать себя перед своей публикой, чтобы те ростки, которые есть, всходили дальше», — сказал тренер.