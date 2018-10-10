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15:34 (мск), источник: Р-Спорт

Черчесов: В матче Лиги наций против шведов в воротах сыграет Гилерме

КАЛИНИНГРАД, 10 окт — РИА Новости, Сергей Яременко. Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов заявил, что Гилерме станет основным вратарем национальной команды в матче Лиги наций против шведов.

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Источник: РИА "Новости"
Футбол
Лига наций B 2018/2019
11.10.2018, 22:45
Россия
-Швеция-

Российские футболисты сыграют со шведами в четверг в Калининграде. В первом туре Лиги наций россияне на выезде обыграли команду Турции со счетом 2:1.

«Определился с вратарем. В воротах будет Гилерме», — заявил Черчесов на пресс-конференции.

«Мы провели две игры (после чемпионата мира). Приятно, что на обоих матчах были полные стадионы. В Ростове нас хорошо поддерживали. Отношение к нам улучшилось. Думаем, что завтра тоже будет полный стадион. Надо соответствующим образом показать себя перед своей публикой, чтобы те ростки, которые есть, всходили дальше», — сказал тренер.

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