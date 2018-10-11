Сборная России по футболу попробует укрепить свое положение в Лиге наций в игре со шведами

Источник: РИА "Новости"

Сборная России стартовала в новом турнире Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) с гостевой победы над командой Турции. Встреча, которая прошла в Трабзоне, завершилась со счетом 2:1, голами отметились Денис Черышев и Артем Дзюба. Спустя несколько дней подопечные главного тренера национальной команды Станислава Черчесова обыграли в товарищеском матче команду Чехии — 5:1.

Подготовку к играм Лиги наций против сборных Швеции и Турции футболисты сборной России начали в понедельник на тренировочной базе в Новогорске. На октябрьский учебно- тренировочный сбор были вызваны 25 футболистов. Отсутствует в этом списке вратарь Игорь Акинфеев, который выступал за национальную сборную последние 15 лет, но в начале октября объявил о завершении карьеры в главной команде страны.

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Сборной России не сможет помочь из-за травмы полузащитник петербургского «Зенита» Александр Ерохин, покинувший расположение национальной команды перед вылетом в Калининград. Под вопросом остается участие полузащитника ЦСКА Алана Дзагоева, который накануне матча занимался по индивидуальной программе по причине мышечной усталости, а также вратаря «Зенита» Андрея Лунева, вернувшегося в общую группу, но занимавшегося с незначительными ограничениями.

Нападающий сборной России Артем Дзюба отметил, что матч должен пройти в равной борьбе, а футболисты национальной команды осознают важность победы, играя дома при своих болельщиках. «Мне кажется, после чемпионата мира сборная поменялась в менталитете и стала увереннее. Наш соперник такой же четвертьфиналист мирового первенства, как и мы, поэтому игра будет равная, нам важно одержать победу при своих болельщиках», — сказал Дзюба.

Черчесов на предматчевой пресс-конференции отметил, что предстоящий соперник отличается своей стабильностью.

Вчера мы пообщались по поводу нашего соперника, сегодня у нас будет еще одно занятие. Мы смотрели, как они играли в обороне, сегодня посмотрим, как они играют в атаке. Самое главное, что можно отметить в команде соперника, это стабильность. Станислав Черчесов

Шведы полны решимости одержать победу

Свой первый матч сборная Швеции в Лиге наций проиграла команде Турции со счетом 2:3. Встреча, прошедшая на «Френдс-Арене» в Сольне (пригород Стокгольма — прим. ТАСС), получилась катастрофической для шведов. К началу второго тайма после точных ударов нападающего немецкого «Байера» Исаака Телина и полузащитника «Краснодара» Виктора Классона команда вела со счетом 2:0. Однако на заключительном отрезке игры гол Хакана Чалханоглу и дубль Эмре Акбабы помогли подопечным Мирчи Луческу вырвать необходимую победу.

Янне Андерссон — главный тренер сборной Швеции — вызвал для подготовки к матчу с Россией и товарищеской встрече с командой Словакии 25 футболистов. Основную обоймы составили участники чемпионата мира 2018 года, в том числе и полузащитник «Краснодара» Классон.

Также в состав национальной команды вызван бывший защитник краснодарского клуба Андреас Гранквист, который является капитаном скандинавской сборной.

Футбол Лига наций B 2018/2019 11.10.2018, 22:45 Россия - Швеция -

На предматчевой пресс-конференции главный тренер шведской сборной заявил, что его футболисты полны решимости одержать победу в предстоящем матче. «У нас такой настрой, что если мы играем, то хотим выиграть. Мы проанализировали нашу игру с Турцией. С уважением относимся к сборной России, но полны решимости и настроены на победу в завтрашнем матче», — сказал Андерссон.

Капитан шведской сборной Гранквист отметил, что ему будет интересно понаблюдать за противостоянием с нападающим петербургского «Зенита» Артемом Дзюбой. «Я играл за “Краснодар” пять лет, возвращение в Россию является для меня особенным. Я уважаю сборную России, особенно после прошедшего чемпионата мира по футболу, плюс здесь играет много моих знакомых. Отмечу Артема Дзюбу, который является прекрасным форвардом, мне будет интересно понаблюдать за нашим противостоянием», — отметил Гранквист.

Сборная России не проигрывала команде Швеции с 1998 года, тогда в товарищеской встрече шведы победили со счетом 1:0. На чемпионате Европы 2008 года российские футболисты выиграли (2:0), а в квалификации к Евро-2016 во Франции россияне также не позволили скандинавам одержать победы двух матчах (1:1, 1:0).