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11:56 (мск), источник: Sports.kz

Стало известно, сколько сборная Казахстана получит за участие в Лиге наций

УЕФА увеличил призовые для участников Лиги наций, сообщает корреспондент KazFootball.kz со ссылкой на «Спорт-Экспресс».

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За участие команды лиги A получат 2,25 миллиона евро, лиги B — 1,5 миллиона, лиги C — 1,125 миллиона, лиги D — 750 тысяч. Такие же суммы будут добавлены победителям групповых турниров.

Сборная Казахстана выступает в дебютном розыгрыше турнира в группе 4 лиги D с Грузией, Латвией и Андоррой. В первых матчах в сентябре наша сборная на домашнем стадионе уступила Грузии (0:2) и сыграла в гостях вничью с Андоррой (1:1). 13 октября встретится в Риге с Латвией, 16 октября — дома с Андоррой.

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