Текущие события
Футбол. Сборные
13:00
Бахрейн
Сирия
Футбол. Сборные
15:00
Гонконг
Таиланд
Футбол. Сборные
18:00
ОАЭ
Гондурас
Футбол. Сборные
19:00
Кувейт
Ливан
Футбол. Сборные
10.10
Италия1
Украина1
Футбол. Сборные
20:30
Турция
Босния и Герцеговина
Футбол. Сборные
10.10
Албания0
Иордания0
Все события
Фоторепортажи
23«Спартак» упустил победу над «Вильярреалом»
24Чудо-гол Хеведеса в матче ЦСКА — «Локомотив»
08:30 (мск)

Сборная России идет на повышение

11 октября в Калининграде состоится матч Лиги наций УЕФА, в котором сборная России примет шведов. В случае победы команда Станислава Черчесова заметно повысит свои шансы на первое место в группе и как следствие — на повышение в классе.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Дебютный сезон Лиги наций сборная России начала во второй группе Лиги В — втором по силе дивизионе турнира. По регламенту победитель каждой группы переходит в Лигу рангом выше. И хотя в Лиге наций наша команда провела всего один матч, этот турнир столь краткосрочен (всего на групповом этапе команда Станислава Черчесова проведёт четыре встречи), что каждая следующая победа приблизит её к повышению и возможности получить дополнительный шанс отобраться на чемпионат Европы-2020.

Шансы на победу в ближайшем матче у сборной России предпочтительнее, чем у Швеции. Коэффициент на выигрыш россиян в БК «Лига Ставок» составляет 2,00. Тогда как победа «Тре Крунур» расценивается в 4,20. Обе команды летом этого года достаточно неожиданно пробились в четвертьфинал чемпионата мира, но по-разному начали выступление в Лиге наций. Если российская сборная в стартовом матче обыграла Турцию (2:1), то шведы уступили ей (2:3).

Футбол
Лига наций B 2018/2019
11.10.2018, 22:45
Россия
-Швеция-

Заявление Игоря Акинфеева о завершении карьеры в сборной не сильно ударило по шансам нашей национальной команды в предстоящем матче. Известно и имя сменщика Акинфеева во встрече против шведов — Маринато Гилерме из московского «Локомотиве» в минувшие выходные провёл «сухой» матч против ЦСКА.

Вратарь шведской сборной Робин Ольсен также является футболистом высочайшего уровня. Этим летом его карьера совершила важный виток — он перешёл из «Копенгагена» в «Рому», где занял место основного голкипера. Поэтому в предстоящем матче вряд ли стоит ждать сверхрезультативного футбола. Коэффициент БК «Лига Ставок» на то, что в матче будет забито 3 и более мячей (тотал больше 2,5) составляет 2,25. Тотал меньше 2,5 — 1,65. Самым ожидаемым вариантом точного счёта является 1:0 в пользу сборной России. Коэффициент на это событие равняется 6,25.

Россия
НовостиМатчиСоставСтатистика
Швеция
НовостиМатчиСоставСтатистика
Лига наций А
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Лига наций B
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Лига наций C
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Лига наций D
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Кокорина и Мамаева задержали на 48 часов: что будет дальше?
ЦСКА по пенальти проиграл «Тюмени» и вылетел из Кубка России
Сборная России попробует укрепить свое положение в Лиге наций
Шипулин будет получать губернаторскую стипендию в 3500 рублей
Российские клубы начинают борьбу за победу в Евролиге
Новый шлем вратаря «Нью-Йорк Рейнджерс» украсит матрешка (фото)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь