Сборная России идет на повышение

Источник: РИА "Новости"

Дебютный сезон Лиги наций сборная России начала во второй группе Лиги В — втором по силе дивизионе турнира. По регламенту победитель каждой группы переходит в Лигу рангом выше. И хотя в Лиге наций наша команда провела всего один матч, этот турнир столь краткосрочен (всего на групповом этапе команда Станислава Черчесова проведёт четыре встречи), что каждая следующая победа приблизит её к повышению и возможности получить дополнительный шанс отобраться на чемпионат Европы-2020.

Шансы на победу в ближайшем матче у сборной России предпочтительнее, чем у Швеции. Коэффициент на выигрыш россиян в БК «Лига Ставок» составляет 2,00. Тогда как победа «Тре Крунур» расценивается в 4,20. Обе команды летом этого года достаточно неожиданно пробились в четвертьфинал чемпионата мира, но по-разному начали выступление в Лиге наций. Если российская сборная в стартовом матче обыграла Турцию (2:1), то шведы уступили ей (2:3).

Футбол Лига наций B 2018/2019 11.10.2018, 22:45 Россия - Швеция -

Заявление Игоря Акинфеева о завершении карьеры в сборной не сильно ударило по шансам нашей национальной команды в предстоящем матче. Известно и имя сменщика Акинфеева во встрече против шведов — Маринато Гилерме из московского «Локомотиве» в минувшие выходные провёл «сухой» матч против ЦСКА.