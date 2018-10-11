Польский судья Рачковский назначен на матч Лиги наций между сборными России и Турции
ТАСС, 11 октября. Польский арбитр Павел Рачковский рассудит сборные России и Турции в матче Лиги наций. Об этом сообщает
ТАСС, 11 октября. Польский арбитр Павел Рачковский рассудит сборные России и Турции в матче Лиги наций. Об этом сообщает
Помогать Рачковскому будут линейные судьи Михал Обукович и Радослав Сейка, а также ассистенты за линией ворот — Томаш Квятковский и Ярослава Пржыбыл. Резервным арбитром назначен еще один поляк — Марцин Бонек.
Матч между командами России и Турции состоится 14 октября в Сочи (19:00 мск). В четверг подопечные Станислава Черчесова сыграют в Калининграде со шведами. Начало — 22:45 мск.
Лига наций — новый турнир УЕФА, призванный заменить товарищеские матчи. Команды распределены по четырем лигам — от А (самой сильной) до D (самой слабой). В каждой лиге участники распределены на группы, в которых проводится турнир в два круга, худшие команды лиг