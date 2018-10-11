Польский судья Рачковский назначен на матч Лиги наций между сборными России и Турции

Помогать Рачковскому будут линейные судьи Михал Обукович и Радослав Сейка, а также ассистенты за линией ворот — Томаш Квятковский и Ярослава Пржыбыл. Резервным арбитром назначен еще один поляк — Марцин Бонек.

Матч между командами России и Турции состоится 14 октября в Сочи (19:00 мск). В четверг подопечные Станислава Черчесова сыграют в Калининграде со шведами. Начало — 22:45 мск.