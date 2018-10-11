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20:19 (мск), источник: ТАСС

Польский судья Рачковский назначен на матч Лиги наций между сборными России и Турции

ТАСС, 11 октября. Польский арбитр Павел Рачковский рассудит сборные России и Турции в матче Лиги наций. Об этом сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

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Помогать Рачковскому будут линейные судьи Михал Обукович и Радослав Сейка, а также ассистенты за линией ворот — Томаш Квятковский и Ярослава Пржыбыл. Резервным арбитром назначен еще один поляк — Марцин Бонек.

Матч между командами России и Турции состоится 14 октября в Сочи (19:00 мск). В четверг подопечные Станислава Черчесова сыграют в Калининграде со шведами. Начало — 22:45 мск.

Лига наций — новый турнир УЕФА, призванный заменить товарищеские матчи. Команды распределены по четырем лигам — от А (самой сильной) до D (самой слабой). В каждой лиге участники распределены на группы, в которых проводится турнир в два круга, худшие команды лиг A-C перейдут в лигу рангом ниже, а победители групп B-D поднимутся выше. Участники Лиги наций также разыграют четыре дополнительные путевки на чемпионат Европы — 2020.

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