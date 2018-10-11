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22:13 (мск), источник: БЕЛТА

Белорусские футболисты намерены добиться победы над Люксембургом в Лиге наций

11 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты сборной Беларуси настраиваются на положительный результат в домашних матчах Лиги наций с командами Люксембурга и Молдовы, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Главный тренер белорусской команды Игорь Криушенко отметил, что предыдущие встречи остались позади и сейчас речь идет предстоящих играх в Минске. По его мнению, в сборной Беларуси лучшие на сегодняшний день игроки, которые могут решать поставленные задачи. Что касается отсутствия двух лучших бомбардиров национального чемпионата Павла Савицкого и Евгения Шикавки, то это решение тренерского штаба, подчеркнул Игорь Криушенко.

К завтрашней игре с Люксембургом в составе белорусской национальной сборной готовятся 23 футболиста:

вратари — Андрей Горбунов («Динамо», Минск), Сергей Черник («Нанси», Франция), Александр Гутор («Динамо», Брест);.

защитники — Александр Мартынович («Краснодар», Россия), Игорь Шитов («Динамо», Минск), Денис Поляков, Максим Володько, Алексей Риос (все — БАТЭ, Борисов), Сергей Политевич («Кайрат», Алматы, Казахстан), Михаил Сиваков («Оренбург», Россия);.

полузащитники — Сергей Кисляк, Павел Нехайчик (оба — «Динамо», Брест), Станислав Драгун, Игорь Стасевич, Максим Скавыш (все — БАТЭ, Борисов), Антон Путило («Анкарагюджю», Турция), Юрий Ковалев («Шахтер», Солигорск), Иван Маевский («Астана», Казахстан), Никита Корзун («Динамо», Минск), Юрий Кендыш («Шериф», Тирасполь, Молдова);.

нападающие — Николай Сигневич (БАТЭ, Борисов), Денис Лаптев («Шахтер», Солигорск), Антон Сарока («Локерен», Бельгия).

В пятницу, 12 октября, белорусские футболисты примут соперников из Люксембурга, а в понедельник, 15 октября, сыграют с командой Молдовы. Оба матча состоятся на поле минского стадиона «Динамо», начало в 21.45.

В стартовом поединке 2-й группы Лиги D белорусы 8 сентября разгромили в Минске соперников из Сан-Марино — 5:0, а 11 сентября в Кишиневе разошлись миром с Молдовой — 0:0. Футболисты Люксембурга одержали две виктории — над Молдовой — 4:0 (дома) и Сан-Марино — 3:0 (в гостях).

Турнирное положение после двух игровых дней: Люксембург — 6 очков (разница мячей — 7−0), Беларусь — 4 (5−0), Молдова — 1 (0−4), Сан-Марино — 0 (0−8).

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