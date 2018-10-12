Сборная Сербии обыграла Черногорию в матче Лиге наций благодарю дублю Митровича

Встреча проходила на стадионе «Под Горицом» и завершилась победой гостей со счётом 2:0.

В составе победителей дубль оформил нападающий «Фулхэма» Александр Митрович, который отличился на 18-й и 81-й минутах соответственно. Таким образом, Сербия одержала вторую победу в Лиге наций при одной ничьей, а Черногория потерпела первое поражение.