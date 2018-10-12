Сборная Сербии обыграла Черногорию в матче Лиге наций благодарю дублю Митровича
В матче 3-го тура группового этапа Лиги наций сборная Черногории принимала на своём поле команду Сербии.
В матче 3-го тура группового этапа Лиги наций сборная Черногории принимала на своём поле команду Сербии.
Встреча проходила на стадионе «Под Горицом» и завершилась победой гостей со счётом 2:0.
В составе победителей дубль оформил нападающий «Фулхэма» Александр Митрович, который отличился на 18-й и 81-й минутах соответственно. Таким образом, Сербия одержала вторую победу в Лиге наций при одной ничьей, а Черногория потерпела первое поражение.
В других матчах Лиги С, которые проходили параллельно, сборная Израиля на своём поле со счётом 2:1 обыграла команду Шотландии, а Румыния на выезде оказалась сильнее Литвы (2:1).
|Черногория
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0:2
Первый тайм: 0:1
|Сербия
|Любиша Тумбакович
|Младен Крстаич
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|3
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|7
|Удары (всего)
|12
|2
|Удары в створ
|4
|6
|Угловые
|0
|15
|Фолы
|20
|1
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Джанлука Рокки (Италия)