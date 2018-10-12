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00:06 (мск), источник: Чемпионат.com

Сборная Сербии обыграла Черногорию в матче Лиге наций благодарю дублю Митровича

В матче 3-го тура группового этапа Лиги наций сборная Черногории принимала на своём поле команду Сербии.

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Встреча проходила на стадионе «Под Горицом» и завершилась победой гостей со счётом 2:0.

В составе победителей дубль оформил нападающий «Фулхэма» Александр Митрович, который отличился на 18-й и 81-й минутах соответственно. Таким образом, Сербия одержала вторую победу в Лиге наций при одной ничьей, а Черногория потерпела первое поражение.

В других матчах Лиги С, которые проходили параллельно, сборная Израиля на своём поле со счётом 2:1 обыграла команду Шотландии, а Румыния на выезде оказалась сильнее Литвы (2:1).

Черногория 0:2
Первый тайм: 0:1
Сербия
11.10.2018, 21:45 Групповой этап: Группа 4 Gradski
Главные тренеры
Любиша Тумбакович Младен Крстаич
Голы
  Александр Митрович 18′
  Александр Митрович 81′
Составы
Даниэль Петкович 1
Жарко Томашевич 6
Марко Вешович 7
Марко Симич 22
Адам Марушич 23
63′ Никола Вукчевич 4
Владимир Йовович 16
Стеван Йоветич (к) 10
18′ 46′ Филип Стойкович 2
77′ Марко Янкович 8
73′ Александр Шчекич 19
Мирко Иванич 20
80′ Фатош Бечирай 11
Стефан Мугоша 9
1 Марко Дмитрович
2 Антонио Рукавина
3 Милан Родич
4 Никола Миленкович
13 Милош Велькович
6 Неманья Максимович
7 Андрия Живкович
10 Душан Тадич (к) 36′
14 Мият Гачинович 79′
20 Сергей Милинкович-Савич
19 Саша Лукич 72′ 31′
16 Бранко Йовичич
9 Александр Митрович 90′
18 Неманья Радоньич
Статистика
3 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
7 Удары (всего) 12
2 Удары в створ 4
6 Угловые 0
15 Фолы 20
1 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Джанлука Рокки (Италия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
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Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
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