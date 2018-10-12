Сборная Португалии по футболу обыграла команду Польши в матче Лиги наций
ТАСС, 11 октября. Сборная Португалии по футболу одержала победу со счетом 3:2 над командой Польши в гостевом матче второго тура группового этапа Лиги наций.
ТАСС, 11 октября. Сборная Португалии по футболу одержала победу со счетом 3:2 над командой Польши в гостевом матче второго тура группового этапа Лиги наций.
В составе гостей голами отметились Андре Силва (31-я минута) и Бернард Силва (52). На 43-й минуте польский футболист Камиль Глик забил мяч в свои ворота. У хозяев отличились Кшиштов Пёнтек (18) и Якуб Блащиковский (77).
Сборные Польши и Португалии выступают в третьей группе лиги A. Португальцы возглавляют турнирную таблицу группы с шестью очками в активе. Поляки набрали одно очко и идут на втором месте, опережая по дополнительным показателям команду Италии.
В следующем туре команды вновь сыграют между собой. Встреча состоится в Португалии 14 октября.
Лига наций — новый турнир УЕФА, призванный заменить товарищеские матчи. Команды распределены по четырем лигам — от А (самой сильной) до D (самой слабой). В каждой лиге участники распределены на группы, в которых проводится турнир в два круга, худшие команды лиг
Результаты других матчей игрового дня:
Израиль — Шотландия 2:1;.
Литва — Румыния 1:2;.
Черногория — Сербия 0:2;.
Косово — Мальта 3:1;.
Фарерские острова — Азербайджан 0:3.
|Польша
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2:3
Первый тайм: 1:2
|Португалия
|Ежи Бженчек
|Фернанду Сантуш
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|2
|Желтые карточки
|4
|0
|Красные карточки
|0
|8
|Удары (всего)
|20
|3
|Удары в створ
|7
|4
|Угловые
|6
|15
|Фолы
|11
|3
|Офсайды
|4
|Главный судья
|Карлос дель Серро Гранде (Испания)