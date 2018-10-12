Сборная Португалии по футболу обыграла команду Польши в матче Лиги наций

В составе гостей голами отметились Андре Силва (31-я минута) и Бернард Силва (52). На 43-й минуте польский футболист Камиль Глик забил мяч в свои ворота. У хозяев отличились Кшиштов Пёнтек (18) и Якуб Блащиковский (77).

Сборные Польши и Португалии выступают в третьей группе лиги A. Португальцы возглавляют турнирную таблицу группы с шестью очками в активе. Поляки набрали одно очко и идут на втором месте, опережая по дополнительным показателям команду Италии.

В следующем туре команды вновь сыграют между собой. Встреча состоится в Португалии 14 октября.

Лига наций — новый турнир УЕФА, призванный заменить товарищеские матчи. Команды распределены по четырем лигам — от А (самой сильной) до D (самой слабой). В каждой лиге участники распределены на группы, в которых проводится турнир в два круга, худшие команды лиг A-C перейдут в лигу рангом ниже, а победители групп B-D поднимутся выше. Участники Лиги наций также разыграют четыре дополнительные путевки на чемпионат Европы — 2020.

Результаты других матчей игрового дня:

Израиль — Шотландия 2:1;.

Литва — Румыния 1:2;.

Черногория — Сербия 0:2;.

Косово — Мальта 3:1;.