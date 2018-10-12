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00:12 (мск), источник: ТАСС

Сборная Португалии по футболу обыграла команду Польши в матче Лиги наций

ТАСС, 11 октября. Сборная Португалии по футболу одержала победу со счетом 3:2 над командой Польши в гостевом матче второго тура группового этапа Лиги наций.

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В составе гостей голами отметились Андре Силва (31-я минута) и Бернард Силва (52). На 43-й минуте польский футболист Камиль Глик забил мяч в свои ворота. У хозяев отличились Кшиштов Пёнтек (18) и Якуб Блащиковский (77).

Сборные Польши и Португалии выступают в третьей группе лиги A. Португальцы возглавляют турнирную таблицу группы с шестью очками в активе. Поляки набрали одно очко и идут на втором месте, опережая по дополнительным показателям команду Италии.

В следующем туре команды вновь сыграют между собой. Встреча состоится в Португалии 14 октября.

Лига наций — новый турнир УЕФА, призванный заменить товарищеские матчи. Команды распределены по четырем лигам — от А (самой сильной) до D (самой слабой). В каждой лиге участники распределены на группы, в которых проводится турнир в два круга, худшие команды лиг A-C перейдут в лигу рангом ниже, а победители групп B-D поднимутся выше. Участники Лиги наций также разыграют четыре дополнительные путевки на чемпионат Европы — 2020.

Результаты других матчей игрового дня:

Израиль — Шотландия 2:1;.

Литва — Румыния 1:2;.

Черногория — Сербия 0:2;.

Косово — Мальта 3:1;.

Фарерские острова — Азербайджан 0:3.

Польша 2:3
Первый тайм: 1:2
Португалия
11.10.2018, 21:45 Групповой этап: Группа 3 Slaski
Главные тренеры
Ежи Бженчек Фернанду Сантуш
Голы
18′ Кшиштоф Пентек  
77′ Якуб Блащиковски  
  Андре Силва 31′
  Камиль Глик 43′
  Бернарду Силва 52′
Составы
Лукаш Фабяньски 22
Артур Енджейчик 3
Ян Беднарек 5
Камиль Глик 15
62′ Гжегож Крыховяк 10
Петр Зелиньски 20
Роберт Левандовски (к) 9
Кшиштоф Пентек 23
46′ Бартош Берешиньски 18
Томаш Кендзера 4
48′ 63′ Матеуш Клих 14
Якуб Блащиковски 16
64′ Рафал Кужава 21
Камиль Грощицки 11
1 Руй Патрисиу
2 Жоау Канселу
3 Пепе (к) 74′
6 Рубен Диаш
19 Мариу Руй
14 Виллиам Карвалью 67′
18 Рубен Невеш
11 Андре Силва 37′
10 Бернарду Силва 90′ 78′
16 Бруну Фернандеш
20 Луиш Мигел Пиззи 74′
8 Ренату Санчеш
17 Рафа Силва 84′
13 Данилу Перейра
Статистика
2 Желтые карточки 4
0 Красные карточки 0
8 Удары (всего) 20
3 Удары в створ 7
4 Угловые 6
15 Фолы 11
3 Офсайды 4
Судьи
Главный судья Карлос дель Серро Гранде (Испания)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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