Португальские Силвы и непобедимое Косово. Все что нужно знать о матчах Лиги наций
Пока вы смотрели матч Россия — Швеция в Европе было много всего интересного.
Пока вы смотрели матч Россия — Швеция в Европе было много всего интересного.
Ввиду отсутствия Криштиану Роналду главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш выставил в нападение сразу трех Силв — Рафаэла, Бернарду и Андре. Видимо, чтобы оказать психологическое давление на соперника уже на предматчевой теории. Ставка сработала! Португалия выиграла со счетом 3:2. Андре и Бруну отметились голами. Еще один мяч должен был, по идее, забивать Рафа. Но вместо него это сделал поляк Камил Глик, забивший в свои ворота.
Сразу после распада Югославии появилось государство под названием Сербия и Черногория. Спустя
В той же Лиге C, но в группе 1, назрела неплохая интрига. После сегодняшней домашней победы Израиля над Шотландией (2:1) в группе из трех команд все три делят первое место. Конечно, регламент развел соперников по забитым и пропущенным мячам. Но во втором круге за этим трио смотреть будет интересно. Равнодушных здесь нет.
А у сборной Литвы все плохо. Прибалты провели три матча в Лиге наций. И во всех трех они проиграли. С общей разницей 1:5. Сегодня Литва дома уступила Румынии 1:2. Итог — последнее место и никаких перспектив.
Сборная Азербайджана на выезде разгромила крепкую сборную Фарерских островов — 3:0. Можно, конечно, было бы пройти мимо этого события, но как не поздравить с дублем азербайджанца Ричарда Алмейду де Оливейру? Если он продолжит в том же духе, мы вполне сможем увидеть его национальную команду на Евро-2020.
Если вы думаете, что в Лиге D нет ничего интересного, вы сильно ошибаетесь. Там, между прочим, сборная Косово дома уверенно разобралась с Мальтой и вышла на первое место в группе 3. Сборная Косово вообще не проигрывает в этом году (5 побед и 1 ничья). А последнее ее поражение состоялось больше года назад — 9 октября 2017 года.