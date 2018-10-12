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00:47 (мск), источник: Р-Спорт

Сборная России сыграла вничью со Швецией в матче Лиги наций

КАЛИНИНГРАД, 12 окт — РИА Новости. Футболисты сборной России сыграли вничью с командой Швеции в домашнем матче группового этапа Лиги наций УЕФА.

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Встреча второй группы лиги В, прошедшая в четверг в Калининграде, завершилась со счетом 0:0.

Российская команда набрала 4 очка и продолжает лидировать в турнирной таблице группы, в активе шведов один балл. В следующем матче турнира сборная России 14 октября примет в Сочи на поле стадиона «Фишт» команду Турции.

Россия 0:0
Первый тайм: 0:0
Швеция
11.10.2018, 22:45 Групповой этап: Группа 2 Калининград
Главные тренеры
Станислав Черчесов Янне Андерссон
Составы
Маринату Гильерме 1
Мариу Фернандес 2
Константин Рауш 4
Роман Нойштедтер 3
53′ Георгий Джикия 14
Александр Головин 17
Артем Дзюба (к) 22
51′ Юрий Газинский 8
39′ Роман Зобнин 11
76′ Алексей Ионов 20
Далер Кузяев 7
87′ Денис Черышев 6
Антон Заболотный 9
1 Робин Ольсен
2 Микаэль Лустиг
6 Людвиг Аугустинссон 31′
3 Виктор Линделеф
4 Андреас Гранквист (к)
17 Виктор Классон
10 Эмиль Форсберг
7 Себастьян Ларссон
13 Густав Свенссон
9 Маркус Берг 82′
8 Себастьян Андерссон
22 Исаак Телин 71′
11 Йон Гвидетти
Статистика
3 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
2 Голевые моменты 4
12 Удары (всего) 10
1 Удары в створ 2
5 Угловые 6
15 Фолы 10
1 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Лука Банти (Италия)
Боковой судья Лоренцо Манганелли (Италия)
Боковой судья Филиппо Мели (Италия)
За воротами Марко Гвида (Италия)
За воротами Даниэле Довери (Италия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
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Гол
Автогол
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Нереализованный пенальти
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