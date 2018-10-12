Сборная России сыграла вничью со Швецией в матче Лиги наций
КАЛИНИНГРАД, 12 окт — РИА Новости. Футболисты сборной России сыграли вничью с командой Швеции в домашнем матче группового этапа Лиги наций УЕФА.
КАЛИНИНГРАД, 12 окт — РИА Новости. Футболисты сборной России сыграли вничью с командой Швеции в домашнем матче группового этапа Лиги наций УЕФА.
Встреча второй группы лиги В, прошедшая в четверг в Калининграде, завершилась со счетом 0:0.
Российская команда набрала 4 очка и продолжает лидировать в турнирной таблице группы, в активе шведов один балл. В следующем матче турнира сборная России 14 октября примет в Сочи на поле стадиона «Фишт» команду Турции.
|Станислав Черчесов
|Янне Андерссон
|
|
|3
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|2
|Голевые моменты
|4
|12
|Удары (всего)
|10
|1
|Удары в створ
|2
|5
|Угловые
|6
|15
|Фолы
|10
|1
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Лука Банти (Италия)
|Боковой судья
|Лоренцо Манганелли (Италия)
|Боковой судья
|Филиппо Мели (Италия)
|За воротами
|Марко Гвида (Италия)
|За воротами
|Даниэле Довери (Италия)