Сборная России сыграла вничью со Швецией в матче Лиги наций

Встреча второй группы лиги В, прошедшая в четверг в Калининграде, завершилась со счетом 0:0.

Российская команда набрала 4 очка и продолжает лидировать в турнирной таблице группы, в активе шведов один балл. В следующем матче турнира сборная России 14 октября примет в Сочи на поле стадиона «Фишт» команду Турции.