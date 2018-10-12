Свободные футболисты сборной России сегодня играли в футбол. Ничья со Швецией
В Калининграде было не так весело, как в Тверском суде.
В Калининграде было не так весело, как в Тверском суде.
У Станислава Черчесова нормальный такой выбор футболистов, которые на свободе. Против Швеции в воротах дали шанс Гильерме, а в атаке работали звезды ЧМ-2018 — Дзюба и Черышев. Звезда матча против Чехии Ионов тоже в старте.
Шведский состав тянет на четвертьфинал чемпионат мира. Туда они летом и добрались — как и сборная России. Швеция в Самаре проиграла Англии, ну, а мы Хорватии, ясное дело. Сегодня Форсберг и Ко снова сыграли в России.
Если вдруг кто забыл — играли Россия и Швеция в Калининграде. Здесь в «Балтике» работает вратарем сын Станислава Черчесова — Станислав
А вот Александр Головин в своем клубе играет. Правда, у «Монако» все плохо — вот и тренера Жардима уволили. Сам полузащитник явно старался сделать все, чтобы в России вспомнили, как совсем недавно он разрывал РПЛ. Получилось не очень — парочку перспективных атак Саша откровенно загубил. А сам почти ничего не сочинил — как и вся сборная России в первом тайме. Хотя Черышев вот постоянно бил. Без стула, по мячу, но и без голов.
Шведы были просто лучше, но преимущество в гол так и не трансформировали. Форбсберг, Берг, Талин запороли классные моменты. Зато радовал Гильерме — «акинфеевозаменить» из него сегодня был не хуже, чем из Лунева.
Вообще матч реально проходил в неудачный день. Все футбольные болельщики привыкли к трэшу и убойным новостям — «спасибо» Кокорину и Мамаеву. Конечно, посмотреть футбол — лучшее решение, но футбол в Калининграде вышел, прямо скажем, не зрелищным. Во втором тайме Россия больше возилась с мячом, но толком ничего и не создала. Разве что опасно бил Кузяев. Но и отборонялись мы очень неплохо —
|Станислав Черчесов
|Янне Андерссон
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|3
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|2
|Голевые моменты
|4
|12
|Удары (всего)
|10
|1
|Удары в створ
|2
|5
|Угловые
|6
|15
|Фолы
|10
|1
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Лука Банти (Италия)
|Боковой судья
|Лоренцо Манганелли (Италия)
|Боковой судья
|Филиппо Мели (Италия)
|За воротами
|Марко Гвида (Италия)
|За воротами
|Даниэле Довери (Италия)