Текущие события
Футбол. Сборные
02:30
США
Колумбия
Футбол. Сборные
04:30
Мексика
Коста-Рика
Футбол. Лига наций
11.10
Россия0
Швеция0
Футбол. Сборные
11.10
Франция2
Исландия2
Футбол. Лига наций
11.10
Польша2
Португалия3
Футбол. Лига наций
11.10
Израиль2
Шотландия1
Футбол. Лига наций
11.10
Литва1
Румыния2
Футбол. Лига наций
11.10
Черногория0
Сербия2
Футбол. Лига наций
11.10
Фарерские острова0
Азербайджан3
Футбол. Лига наций
11.10
Косово3
Мальта1
Футбол. Сборные
11.10
Уэльс1
Испания4
Футбол. Сборные
11.10
Ирак0
Аргентина4
Футбол. Сборные
11.10
Турция0
Босния и Герцеговина0
Футбол. Сборные
11.10
Бахрейн0
Сирия1
Футбол. Сборные
11.10
Кувейт1
Ливан0
Футбол. Сборные
11.10
ОАЭ1
Гондурас1
Футбол. Сборные
11.10
Гонконг0
Таиланд1
Футбол. Сборные
13:35
Япония
Панама
Все события
Фоторепортажи
7Россия и Швеция обошлись без забитых мячей
14Гол Роналду, поражения «Реала» и «Баварии» и другие события выходных
01:13 (мск), источник: Sport24

Свободные футболисты сборной России сегодня играли в футбол. Ничья со Швецией

В Калининграде было не так весело, как в Тверском суде.

Наверх
7
фотографий
7
фотографий
7
фотографий

У Станислава Черчесова нормальный такой выбор футболистов, которые на свободе. Против Швеции в воротах дали шанс Гильерме, а в атаке работали звезды ЧМ-2018 — Дзюба и Черышев. Звезда матча против Чехии Ионов тоже в старте.

Во время загрузки произошла ошибка.

Шведский состав тянет на четвертьфинал чемпионат мира. Туда они летом и добрались — как и сборная России. Швеция в Самаре проиграла Англии, ну, а мы Хорватии, ясное дело. Сегодня Форсберг и Ко снова сыграли в России.

Во время загрузки произошла ошибка.

Если вдруг кто забыл — играли Россия и Швеция в Калининграде. Здесь в «Балтике» работает вратарем сын Станислава Черчесова — Станислав Черчесов-младший. Ему 24, в основу клуба ФНЛ он пока не пробился. Сидит в запасе.

Во время загрузки произошла ошибка.

А вот Александр Головин в своем клубе играет. Правда, у «Монако» все плохо — вот и тренера Жардима уволили. Сам полузащитник явно старался сделать все, чтобы в России вспомнили, как совсем недавно он разрывал РПЛ. Получилось не очень — парочку перспективных атак Саша откровенно загубил. А сам почти ничего не сочинил — как и вся сборная России в первом тайме. Хотя Черышев вот постоянно бил. Без стула, по мячу, но и без голов.

Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.

Шведы были просто лучше, но преимущество в гол так и не трансформировали. Форбсберг, Берг, Талин запороли классные моменты. Зато радовал Гильерме — «акинфеевозаменить» из него сегодня был не хуже, чем из Лунева.

Вообще матч реально проходил в неудачный день. Все футбольные болельщики привыкли к трэшу и убойным новостям — «спасибо» Кокорину и Мамаеву. Конечно, посмотреть футбол — лучшее решение, но футбол в Калининграде вышел, прямо скажем, не зрелищным. Во втором тайме Россия больше возилась с мячом, но толком ничего и не создала. Разве что опасно бил Кузяев. Но и отборонялись мы очень неплохо — какие-то совершенно рутинные 0:0. Ну и хорошо на самом деле — хватит скандалов, давайте просто наберем 4 очка в Лиге наций за два матча. Все в порядке у сборной России.

Россия 0:0
Первый тайм: 0:0
Швеция
11.10.2018, 22:45 Групповой этап: Группа 2 Калининград
Главные тренеры
Станислав Черчесов Янне Андерссон
Составы
Маринату Гильерме 1
Мариу Фернандес 2
Константин Рауш 4
Роман Нойштедтер 3
53′ Георгий Джикия 14
Александр Головин 17
Артем Дзюба (к) 22
51′ Юрий Газинский 8
39′ Роман Зобнин 11
76′ Алексей Ионов 20
Далер Кузяев 7
87′ Денис Черышев 6
Антон Заболотный 9
1 Робин Ольсен
2 Микаэль Лустиг
6 Людвиг Аугустинссон 31′
3 Виктор Линделеф
4 Андреас Гранквист (к)
17 Виктор Классон
10 Эмиль Форсберг
7 Себастьян Ларссон
13 Густав Свенссон
9 Маркус Берг 82′
8 Себастьян Андерссон
22 Исаак Телин 71′
11 Йон Гвидетти
Статистика
3 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
2 Голевые моменты 4
12 Удары (всего) 10
1 Удары в створ 2
5 Угловые 6
15 Фолы 10
1 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Лука Банти (Италия)
Боковой судья Лоренцо Манганелли (Италия)
Боковой судья Филиппо Мели (Италия)
За воротами Марко Гвида (Италия)
За воротами Даниэле Довери (Италия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Россия
НовостиМатчиСоставСтатистика
Швеция
НовостиМатчиСоставСтатистика
Лига наций А
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Лига наций B
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Лига наций C
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Лига наций D
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Жена Мамаева подала на развод после того, как футболист избил двоих. Ей реально стыдно
Чеченец, из-за которого Хабиб пообещал уйти из UFC. Вот это поворот!
Что будет с контрактами Мамаева и Кокорина?
Хабиб вступился за друга. Он грозится уйти из UFC
Большой скандал в российском хоккее: «Адмирал» против КХЛ
ЦСКА обыграл «Барселону» в стартовом матче Евролиги
СМИ: Кокорин и Мамаев потратили 2,5 млн рублей перед драками
Ибрагимович зимой может вернуться в «Манчестер Юнайтед»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь