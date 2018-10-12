Португалия хороша и без Роналду, Мбаппе спасает Францию

Источник: Спорт-Экспресс

Испорченный юбилей Левандовски

Традиционно не блещущие в финальных турнирах мирового и европейского чемпионатов поляки в отборочных раундах, с которыми можно сравнить Лигу наций, обычно преображаются. Особенно Левандовски, перед стартовым свистком принимавший поздравления в связи с сотым матчем за сборную.

Предположим, что когда-то его догонит Пентек. 23-летний талант, только летом переехавший в Италию и в семи турах серии А забивший девять мячей. В сборной он дебютировал в сентябре, а в четверг открыл счет голам, головой замкнув подачу на дальнюю штангу.

К Португалии без Криштиану Роналду можно было привыкнуть уже в сентябрьских матчах. Тем более, еще в начале осени, когда никаким секс-скандалом с участием главной звезды и не пахло, Фернанду Сантуш подчеркивал: на первом месте остается отборочный турнир Евро-2020. А Лига наций — шанс для молодых. Тем более, многие из них уже состоявшиеся игроки, что лишний раз доказала отличная голевая комбинация с участием Жоау Канселу, Бернарду Силвы и Пиззи, завершившаяся голом Андре Силвы.

А какой потрясающий пас на выход Рафе Силве отдал через половину поля Рубен Невеш? Опытный Глик все проспал и, пытаясь спасти положение, поразил собственные ворота.

Хорош был и Бернарду Силва, но третий гол, похоже, немного расслабил португальцев и мотивировал поляков. В результате классный удар удался Блащиковски, который одновременно вошел в десятку лучших снайперов сборной (21 гол) и поднял на новую высоту рекорд по числу матчей за национальную команду (103). Впрочем, в оставшееся время не Польша могла уйти от первого за пять лет домашнего поражения, а Португалия выиграть крупнее. Однако Кендзера выбил мяч из пустых ворот после удара Ренату Санчеша, после чего из убойной позиции промахнулся Бруну Фернандеш.

Лига С

Черногория — Сербия — 0:2 (0:1)

Принципиальное соперничество двух балканских команд прошло по сценарию тех, кто сильнее. Из многочисленных моментов первого тайма сербы довели до ума атаку с подключением Родича. Бывшего защитника «Зенита» и «Крыльев Советов» в штрафной зацепил Стойкович. Приговор привел в исполнение Митрович, и он же отличился в концовке. На счету форварда в Лиге наций четыре гола в трех матчах.

Израиль — Шотландия — 2:1 (0:1)

Литва — Румыния — 1:2 (0:1)

Лига D

Фарерские острова — Азербайджан — 0:3 (0:1)

Косово — Мальта — 3:1 (1:0)

Пако Алькасер: в сборной, как в Дортмунде

Так уж получилось, что в четверг по вывескам товарищеские матчи превосходили турнирные противостояния. Например, валлийцы и испанцы встретились впервые с 1985 года. Тогда победу 3:0 британцам обеспечили великие Иан Раш и Марк Хьюз.

Теперь же британцы в отсутствие Бйэла оказались несостоятельными настолько, что впервые за 12 лет пропустили три гола уже в первом тайме домашнего матча. Особенно усердствовал Пако Алькасер. Форвард, перезапустивший карьеру в дортмундской «Боруссии», оформил дубль. Многие, наверное, уже забыли, что три года назад он также выстрелил дуплетом по воротам Люксембурга.

Поддержали почин форварда и игроки обороны — Серхио Рамос и Бартра. Оба отличились после «стандартов» — штрафного и углового — в исполнении Сусо.

Франция — Исландия — 2:2 (0:1)

А вот чемпионы мира французы столкнулись с проблемами, встречаясь с исландцами, провалившимися в сентябре в первых матчах после смены главного тренера. Северяне удивили активностью в первом тайме, которая вылилась в классный дальний удар набегавшего из глубины поля Бьяднасона.

Второй мяч викингов после углового поставил «трехцветных» на грань катастрофы, но ее отменил Мбаппе. После его удара рикошет обернулся автоголом, а затем французский вундеркинд реализовал назначенный за игру рукой пенальти. Уникальность ситуации заключается в том, что из своих 68 мячей на профессиональном уровне только сегодняшний Кильян забил с 11-метровой отметки. А еще форвард «ПСЖ» первый француз, отличившийся за сборную 10 раз, не достигнув 20 лет.