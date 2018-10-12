Португалия хороша и без Роналду, Мбаппе спасает Францию
Представляем обзор состоявшихся в четверг матчей Лиги наций и самых интересных товарищеских игр.
Представляем обзор состоявшихся в четверг матчей Лиги наций и самых интересных товарищеских игр.
Традиционно не блещущие в финальных турнирах мирового и европейского чемпионатов поляки в отборочных раундах, с которыми можно сравнить Лигу наций, обычно преображаются. Особенно Левандовски, перед стартовым свистком принимавший поздравления в связи с сотым матчем за сборную.
Предположим, что
К Португалии без Криштиану Роналду можно было привыкнуть уже в сентябрьских матчах. Тем более, еще в начале осени, когда никаким
А какой потрясающий пас на выход Рафе Силве отдал через половину поля Рубен Невеш? Опытный Глик все проспал и, пытаясь спасти положение, поразил собственные ворота.
Хорош был и Бернарду Силва, но третий гол, похоже, немного расслабил португальцев и мотивировал поляков. В результате классный удар удался Блащиковски, который одновременно вошел в десятку лучших снайперов сборной (21 гол) и поднял на новую высоту рекорд по числу матчей за национальную команду (103). Впрочем, в оставшееся время не Польша могла уйти от первого за пять лет домашнего поражения, а Португалия выиграть крупнее. Однако Кендзера выбил мяч из пустых ворот после удара Ренату Санчеша, после чего из убойной позиции промахнулся Бруну Фернандеш.
Черногория — Сербия — 0:2 (0:1)
Принципиальное соперничество двух балканских команд прошло по сценарию тех, кто сильнее. Из многочисленных моментов первого тайма сербы довели до ума атаку с подключением Родича. Бывшего защитника «Зенита» и «Крыльев Советов» в штрафной зацепил Стойкович. Приговор привел в исполнение Митрович, и он же отличился в концовке. На счету форварда в Лиге наций четыре гола в трех матчах.
Израиль — Шотландия — 2:1 (0:1)
Литва — Румыния — 1:2 (0:1)
Фарерские острова — Азербайджан — 0:3 (0:1)
Косово — Мальта — 3:1 (1:0)
Так уж получилось, что в четверг по вывескам товарищеские матчи превосходили турнирные противостояния. Например, валлийцы и испанцы встретились впервые с 1985 года. Тогда победу 3:0 британцам обеспечили великие Иан Раш и Марк Хьюз.
Теперь же британцы в отсутствие Бйэла оказались несостоятельными настолько, что впервые за 12 лет пропустили три гола уже в первом тайме домашнего матча. Особенно усердствовал Пако Алькасер. Форвард, перезапустивший карьеру в дортмундской «Боруссии», оформил дубль. Многие, наверное, уже забыли, что три года назад он также выстрелил дуплетом по воротам Люксембурга.
Поддержали почин форварда и игроки обороны — Серхио Рамос и Бартра. Оба отличились после «стандартов» — штрафного и углового — в исполнении Сусо.
Франция — Исландия — 2:2 (0:1)
А вот чемпионы мира французы столкнулись с проблемами, встречаясь с исландцами, провалившимися в сентябре в первых матчах после смены главного тренера. Северяне удивили активностью в первом тайме, которая вылилась в классный дальний удар набегавшего из глубины поля Бьяднасона.
Второй мяч викингов после углового поставил «трехцветных» на грань катастрофы, но ее отменил Мбаппе. После его удара рикошет обернулся автоголом, а затем французский вундеркинд реализовал назначенный за игру рукой пенальти. Уникальность ситуации заключается в том, что из своих 68 мячей на профессиональном уровне только сегодняшний Кильян забил с 11-метровой отметки. А еще форвард «ПСЖ» первый француз, отличившийся за сборную 10 раз, не достигнув 20 лет.
Турция — Босния и Герцеговина — 0:0