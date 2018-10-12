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09:33 (мск), источник: ТАСС

Тренер сборной Швеции остался доволен ничьей в матче Лиги наций против команды России

КАЛИНИНГРАД, 12 октября. /ТАСС/. Главный тренер сборной Швеции по футболу Янне Андерссон остался доволен ничейным результатом матча второго тура группового этапа Лиги наций против команды России. Об этом он сообщил на пресс- конференции.

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В четверг сборная России сыграла вничью со счетом 0:0 с командой Швеции. Встреча прошла в Калининграде.

«Мы довольны матчем, действовали так, как планировали, показали хорошее владение мячом. Ничья для нашей сборной — это хороший результат. Мы проанализировали матчи соперника на чемпионате мира и смогли уловить принцип их игры. Мы не так часто встречаемся против российской команды, нельзя не отметить роль нашего капитана Андреаса Гранквиста, который играл в России», — сказал Андерссон.

«Я рад тому, как нам удалось подготовиться к матчу. Если говорить в целом, то встречались два равных соперника, у каждого был свой стиль игры», — добавил тренер.

В следующем матче сборная России 14 октября сыграет в Сочи с командой Турции. Шведы в гостях встретятся с турецкой сборной 17 ноября.

Россия 0:0
Первый тайм: 0:0
Швеция
11.10.2018, 22:45 Групповой этап: Группа 2 Калининград
Главные тренеры
Станислав Черчесов Янне Андерссон
Составы
Маринату Гильерме 1
Мариу Фернандес 2
Константин Рауш 4
Роман Нойштедтер 3
53′ Георгий Джикия 14
Александр Головин 17
Артем Дзюба (к) 22
51′ Юрий Газинский 8
39′ Роман Зобнин 11
76′ Алексей Ионов 20
Далер Кузяев 7
87′ Денис Черышев 6
Антон Заболотный 9
1 Робин Ольсен
2 Микаэль Лустиг
6 Людвиг Аугустинссон 31′
3 Виктор Линделеф
4 Андреас Гранквист (к)
17 Виктор Классон
10 Эмиль Форсберг
7 Себастьян Ларссон
13 Густав Свенссон
9 Маркус Берг 82′
8 Себастьян Андерссон
22 Исаак Телин 71′
11 Йон Гвидетти
Статистика
3 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
2 Голевые моменты 4
12 Удары (всего) 10
1 Удары в створ 2
5 Угловые 6
15 Фолы 10
1 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Лука Банти (Италия)
Боковой судья Лоренцо Манганелли (Италия)
Боковой судья Филиппо Мели (Италия)
За воротами Марко Гвида (Италия)
За воротами Даниэле Довери (Италия)
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Вошел в игру
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Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
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