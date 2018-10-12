Тренер сборной Швеции остался доволен ничьей в матче Лиги наций против команды России

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В четверг сборная России сыграла вничью со счетом 0:0 с командой Швеции. Встреча прошла в Калининграде.

«Мы довольны матчем, действовали так, как планировали, показали хорошее владение мячом. Ничья для нашей сборной — это хороший результат. Мы проанализировали матчи соперника на чемпионате мира и смогли уловить принцип их игры. Мы не так часто встречаемся против российской команды, нельзя не отметить роль нашего капитана Андреаса Гранквиста, который играл в России», — сказал Андерссон.

«Я рад тому, как нам удалось подготовиться к матчу. Если говорить в целом, то встречались два равных соперника, у каждого был свой стиль игры», — добавил тренер.