Черышев: Команда Швеции хорошо оборонялась и создала много трудностей для сборной России

7 фотографий 7 фотографий 7 фотографий

Встреча между командами России и Швеции прошла на стадионе «Калининград» и завершилась со счетом 0:0.

«Матч был тяжелый, шведы хорошо оборонялись, они надежно действовали в защите, создавая трудности для нашей атаки», — сказал Черышев. — «Будем работать дальше, чтобы пришли победы».

Сравнивая игру команд Швеции и Турции футболист отметил, что скандинавы действовали более компактно и их оборону тяжелее было вскрывать. По его мнению, сборная Турции сильна индивидуальным мастерством футболистов, шведы же отличаются хорошей коллективной игрой. «Я думаю, нам будет трудно в Сочи обыграть турецкую команду, но мы готовы к этому», — подчеркнул Черышев.

Также игрок отметил атмосферу на стадионе, поддержку болельщиков и пожелал успехов местному футбольному клубу «Балтика».