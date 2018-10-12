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09:55 (мск), источник: ТАСС

Черышев: Команда Швеции хорошо оборонялась и создала много трудностей для сборной России

КАЛИНИНГРАД, 12 октября. /ТАСС/. Сборная Швеция показала хорошую игру в обороне, создав много проблем российской команде во встрече второго тура группового этапа Лиги наций. Такое мнение после матча высказал журналистам полузащитник сборной России Денис Черышев.

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Встреча между командами России и Швеции прошла на стадионе «Калининград» и завершилась со счетом 0:0.

«Матч был тяжелый, шведы хорошо оборонялись, они надежно действовали в защите, создавая трудности для нашей атаки», — сказал Черышев. — «Будем работать дальше, чтобы пришли победы».

Сравнивая игру команд Швеции и Турции футболист отметил, что скандинавы действовали более компактно и их оборону тяжелее было вскрывать. По его мнению, сборная Турции сильна индивидуальным мастерством футболистов, шведы же отличаются хорошей коллективной игрой. «Я думаю, нам будет трудно в Сочи обыграть турецкую команду, но мы готовы к этому», — подчеркнул Черышев.

Также игрок отметил атмосферу на стадионе, поддержку болельщиков и пожелал успехов местному футбольному клубу «Балтика».

В следующем матче сборная России 14 октября сыграет в Сочи с командой Турции. Шведы же в гостях встретятся с турками 17 ноября.

Россия 0:0
Первый тайм: 0:0
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11.10.2018, 22:45 Групповой этап: Группа 2 Калининград
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