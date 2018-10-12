Черчесов — о Кокорине с Мамаевым: «Далеко копаете. Эту тему ни секунды не обсуждали»

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Гоша Чернов из Калининграда

— Держали ли игроки в голове ситуацию с Кокориным и Мамаевым? — первый же вопрос Черчесову.

— Мы эту тему ни секунды не обсуждали. Думаю, вы слишком глубоко копаете. Мы готовились к игре и говорили только о ней. Я и перед матчем сказал, что ситуация неприятная, хотя меня обвинили, что не хочу комментировать.

— Чем вы были недовольны? Несколько раз активно жестикулировали на бровке…

— Два раза. Вру, три раза. Один раз судья, надеюсь, понял мои осетинские выражения. Не знаю, как со стороны, но я тоже живой человек.

— Чего не хватило для победы?

— Не хватило гола, как бы банально это не звучало.

— Как чувствует себя Дзагоев?

— Дзагоев как человек чувствует себя хорошо, а как спортсмен — не очень.

— Как вам «Калининград Арена»?

— Трибуны великолепны, была очень хорошая поддержка с первой же минуты. Акустика хорошая. Мы болельщиков не порадовали голами, это расстроило. Боюсь, что больше таких выездов, может быть, не будет в этом сезоне, не считая матча с Турцией в Сочи. Подождем жеребьевки чемпионата Европы.

— Головин провел на поле 90 минут. Вам понравилась его игра?

— Мы специально не даем 90 минут — смотрим, что будет, исходим от игры. Головин подустал, потому что давно в таком режиме и темпе не играл. Но, думаю, что этот матч поможет привести себя в нужное состояние. Понятно, что несколько технических огрехов было, и пару раз он принял не то решение, которое надо было. То, что в «Монако» тренер поменялся, его касается в меньшей степени, ведь не он выбирает тренеров.

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— Вы довольны ничьей?

— Было понятно, что мы будем играть с организованной командой. Практически во всех матчах шведы играют организованно. Это было и лейтмотивом этой игры. Мы четко выполняли то, что задумали, нельзя было раскрываться. Нужно было, чтобы игра стала более открытой с их стороны, но, к сожалению, 0:0. Очки разделили, голов не увидели. Была великолепная атмосфера, хороший матч, держал в напряжении, равнодушных не оставили.

— Так вы довольны исходом?

— Мы настраивались на победу. Это была игра за шесть очков, победа нас приблизила бы к итоговому первому месту. Игра сложилась, как сложилась. Мы хотели выиграть. Мы в профессиональном футболе, «доволен — не доволен» — это неправильные слова. Я доволен тем, как провели игру, но от того, довольны мы или нет, ничего не меняется.

— В Фейсбуке фанаты недовольны…

— Фейсбук — это что такое? Book — это по-английски «книга». Не знаю, куда вы смотрите и кто чем недоволен, так что смотрите дальше. Кстати, я завел сейчас Инстаграм не потому, что хочу, а потому что развелось много фэйковых профилей. Там все что угодно писали. Мне посоветовали умные люди открыть свой, теперь есть официальный.

— Комментарии читаете?

— Честно? Даже не знаю, как туда заходить.

Янне Андерссон: «Ничья — это хорошо»

— Качественная игра, но — только в обороне. Что вы об этом думаете? — спросили тренера сборной Швеции.

— Мы довольны, потому что играли так, как мы хотели. Мы владели мячом, хорошо сыграли в защите. Мы немного изменили свой стиль игры и, думаю, это дало какие-то шансы. То, что матч закончился вничью — хороший знак. Мы хорошо проанализировали сборную России, все ее матчи. Можем отметить игру Андреса Гранквиста, который играл в российском клубе «Краснодар». В этом матче многие хорошо показали себя с индивидуальной точки зрения. Отмечу стабильность в нашей игре.

— Кто выиграл в этом матче с точки зрения турнирной ситуации?

— В этом матче победителя нет. Мы видели две команды, два достойных соперника. Я рад тому, как удалось провести подготовку к матчу.

— Сегодня погиб бывший игрок молодежной сборной Швеции Лабинот Харбузи…

— Да, мы посвящаем эту игру его памяти.

— Как вы оцените стадион?

— «Калининград Арена» построена к чемпионату мира. Мы довольны стадионом и погодой, которой нас встретил город. В этом году мы играли на пяти различных стадионах, но не в Калининграде.

— Сложно ли вам было.