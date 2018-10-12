Черчесов — о Кокорине с Мамаевым: «Далеко копаете. Эту тему ни секунды не обсуждали»
Главный тренер сборной России на
Главный тренер сборной России на
Гоша Чернов из Калининграда
— Держали ли игроки в голове ситуацию с Кокориным и Мамаевым? — первый же вопрос Черчесову.
— Мы эту тему ни секунды не обсуждали. Думаю, вы слишком глубоко копаете. Мы готовились к игре и говорили только о ней. Я и перед матчем сказал, что ситуация неприятная, хотя меня обвинили, что не хочу комментировать.
— Чем вы были недовольны? Несколько раз активно жестикулировали на бровке…
— Два раза. Вру, три раза. Один раз судья, надеюсь, понял мои осетинские выражения. Не знаю, как со стороны, но я тоже живой человек.
— Чего не хватило для победы?
— Не хватило гола, как бы банально это не звучало.
— Как чувствует себя Дзагоев?
— Дзагоев как человек чувствует себя хорошо, а как спортсмен — не очень.
— Как вам «Калининград Арена»?
— Трибуны великолепны, была очень хорошая поддержка с первой же минуты. Акустика хорошая. Мы болельщиков не порадовали голами, это расстроило. Боюсь, что больше таких выездов, может быть, не будет в этом сезоне, не считая матча с Турцией в Сочи. Подождем жеребьевки чемпионата Европы.
— Головин провел на поле 90 минут. Вам понравилась его игра?
— Мы специально не даем 90 минут — смотрим, что будет, исходим от игры. Головин подустал, потому что давно в таком режиме и темпе не играл. Но, думаю, что этот матч поможет привести себя в нужное состояние. Понятно, что несколько технических огрехов было, и пару раз он принял не то решение, которое надо было. То, что в «Монако» тренер поменялся, его касается в меньшей степени, ведь не он выбирает тренеров.
— Вы довольны ничьей?
— Было понятно, что мы будем играть с организованной командой. Практически во всех матчах шведы играют организованно. Это было и лейтмотивом этой игры. Мы четко выполняли то, что задумали, нельзя было раскрываться. Нужно было, чтобы игра стала более открытой с их стороны, но, к сожалению, 0:0. Очки разделили, голов не увидели. Была великолепная атмосфера, хороший матч, держал в напряжении, равнодушных не оставили.
— Так вы довольны исходом?
— Мы настраивались на победу. Это была игра за шесть очков, победа нас приблизила бы к итоговому первому месту. Игра сложилась, как сложилась. Мы хотели выиграть. Мы в профессиональном футболе, «доволен — не доволен» — это неправильные слова. Я доволен тем, как провели игру, но от того, довольны мы или нет, ничего не меняется.
— В Фейсбуке фанаты недовольны…
— Фейсбук — это что такое? Book — это
— Комментарии читаете?
— Честно? Даже не знаю, как туда заходить.
— Качественная игра, но — только в обороне. Что вы об этом думаете? — спросили тренера сборной Швеции.
— Мы довольны, потому что играли так, как мы хотели. Мы владели мячом, хорошо сыграли в защите. Мы немного изменили свой стиль игры и, думаю, это дало
— Кто выиграл в этом матче с точки зрения турнирной ситуации?
— В этом матче победителя нет. Мы видели две команды, два достойных соперника. Я рад тому, как удалось провести подготовку к матчу.
— Сегодня погиб бывший игрок молодежной сборной Швеции Лабинот Харбузи…
— Да, мы посвящаем эту игру его памяти.
— Как вы оцените стадион?
— «Калининград Арена» построена к чемпионату мира. Мы довольны стадионом и погодой, которой нас встретил город. В этом году мы играли на пяти различных стадионах, но не в Калининграде.
— Сложно ли вам было.
— Безусловно, играть на чужом поле намного сложнее. У нас было мало шведских болельщиков, это, конечно, тяжело. Но мы гордимся проведенной игрой.
|Станислав Черчесов
|Янне Андерссон
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|3
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|2
|Голевые моменты
|4
|12
|Удары (всего)
|10
|1
|Удары в створ
|2
|5
|Угловые
|6
|15
|Фолы
|10
|1
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Лука Банти (Италия)
|Боковой судья
|Лоренцо Манганелли (Италия)
|Боковой судья
|Филиппо Мели (Италия)
|За воротами
|Марко Гвида (Италия)
|За воротами
|Даниэле Довери (Италия)