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10:01 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Черчесов — о Кокорине с Мамаевым: «Далеко копаете. Эту тему ни секунды не обсуждали»

Главный тренер сборной России на пресс-конференции после матча 3-го тура группового этапа Лиги наций со сборной Швеции (0:0) говорил не только об игре, но и о социальных сетях. А главную тему недели обошел стороной.

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Гоша Чернов из Калининграда

— Держали ли игроки в голове ситуацию с Кокориным и Мамаевым? — первый же вопрос Черчесову.

— Мы эту тему ни секунды не обсуждали. Думаю, вы слишком глубоко копаете. Мы готовились к игре и говорили только о ней. Я и перед матчем сказал, что ситуация неприятная, хотя меня обвинили, что не хочу комментировать.

— Чем вы были недовольны? Несколько раз активно жестикулировали на бровке…

— Два раза. Вру, три раза. Один раз судья, надеюсь, понял мои осетинские выражения. Не знаю, как со стороны, но я тоже живой человек.

— Чего не хватило для победы?

— Не хватило гола, как бы банально это не звучало.

— Как чувствует себя Дзагоев?

— Дзагоев как человек чувствует себя хорошо, а как спортсмен — не очень.

— Как вам «Калининград Арена»?

— Трибуны великолепны, была очень хорошая поддержка с первой же минуты. Акустика хорошая. Мы болельщиков не порадовали голами, это расстроило. Боюсь, что больше таких выездов, может быть, не будет в этом сезоне, не считая матча с Турцией в Сочи. Подождем жеребьевки чемпионата Европы.

— Головин провел на поле 90 минут. Вам понравилась его игра?

— Мы специально не даем 90 минут — смотрим, что будет, исходим от игры. Головин подустал, потому что давно в таком режиме и темпе не играл. Но, думаю, что этот матч поможет привести себя в нужное состояние. Понятно, что несколько технических огрехов было, и пару раз он принял не то решение, которое надо было. То, что в «Монако» тренер поменялся, его касается в меньшей степени, ведь не он выбирает тренеров.

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— Вы довольны ничьей?

— Было понятно, что мы будем играть с организованной командой. Практически во всех матчах шведы играют организованно. Это было и лейтмотивом этой игры. Мы четко выполняли то, что задумали, нельзя было раскрываться. Нужно было, чтобы игра стала более открытой с их стороны, но, к сожалению, 0:0. Очки разделили, голов не увидели. Была великолепная атмосфера, хороший матч, держал в напряжении, равнодушных не оставили.

— Так вы довольны исходом?

— Мы настраивались на победу. Это была игра за шесть очков, победа нас приблизила бы к итоговому первому месту. Игра сложилась, как сложилась. Мы хотели выиграть. Мы в профессиональном футболе, «доволен — не доволен» — это неправильные слова. Я доволен тем, как провели игру, но от того, довольны мы или нет, ничего не меняется.

— В Фейсбуке фанаты недовольны…

— Фейсбук — это что такое? Book — это по-английски «книга». Не знаю, куда вы смотрите и кто чем недоволен, так что смотрите дальше. Кстати, я завел сейчас Инстаграм не потому, что хочу, а потому что развелось много фэйковых профилей. Там все что угодно писали. Мне посоветовали умные люди открыть свой, теперь есть официальный.

— Комментарии читаете?

— Честно? Даже не знаю, как туда заходить.

Янне Андерссон: «Ничья — это хорошо»

— Качественная игра, но — только в обороне. Что вы об этом думаете? — спросили тренера сборной Швеции.

— Мы довольны, потому что играли так, как мы хотели. Мы владели мячом, хорошо сыграли в защите. Мы немного изменили свой стиль игры и, думаю, это дало какие-то шансы. То, что матч закончился вничью — хороший знак. Мы хорошо проанализировали сборную России, все ее матчи. Можем отметить игру Андреса Гранквиста, который играл в российском клубе «Краснодар». В этом матче многие хорошо показали себя с индивидуальной точки зрения. Отмечу стабильность в нашей игре.

— Кто выиграл в этом матче с точки зрения турнирной ситуации?

— В этом матче победителя нет. Мы видели две команды, два достойных соперника. Я рад тому, как удалось провести подготовку к матчу.

— Сегодня погиб бывший игрок молодежной сборной Швеции Лабинот Харбузи…

— Да, мы посвящаем эту игру его памяти.

— Как вы оцените стадион?

— «Калининград Арена» построена к чемпионату мира. Мы довольны стадионом и погодой, которой нас встретил город. В этом году мы играли на пяти различных стадионах, но не в Калининграде.

— Сложно ли вам было.

— Безусловно, играть на чужом поле намного сложнее. У нас было мало шведских болельщиков, это, конечно, тяжело. Но мы гордимся проведенной игрой.

Сборная России по футболу сыграла вничью с командой Швеции
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08:27 (мск)© Ньюстюб
Россия 0:0
Первый тайм: 0:0
Швеция
11.10.2018, 22:45 Групповой этап: Группа 2 Калининград
Главные тренеры
Станислав Черчесов Янне Андерссон
Составы
Маринату Гильерме 1
Мариу Фернандес 2
Константин Рауш 4
Роман Нойштедтер 3
53′ Георгий Джикия 14
Александр Головин 17
Артем Дзюба (к) 22
51′ Юрий Газинский 8
39′ Роман Зобнин 11
76′ Алексей Ионов 20
Далер Кузяев 7
87′ Денис Черышев 6
Антон Заболотный 9
1 Робин Ольсен
2 Микаэль Лустиг
6 Людвиг Аугустинссон 31′
3 Виктор Линделеф
4 Андреас Гранквист (к)
17 Виктор Классон
10 Эмиль Форсберг
7 Себастьян Ларссон
13 Густав Свенссон
9 Маркус Берг 82′
8 Себастьян Андерссон
22 Исаак Телин 71′
11 Йон Гвидетти
Статистика
3 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
2 Голевые моменты 4
12 Удары (всего) 10
1 Удары в створ 2
5 Угловые 6
15 Фолы 10
1 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Лука Банти (Италия)
Боковой судья Лоренцо Манганелли (Италия)
Боковой судья Филиппо Мели (Италия)
За воротами Марко Гвида (Италия)
За воротами Даниэле Довери (Италия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
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