Текущие события
Футбол. Сборные
13:35
Япония
Панама
Футбол. Сборные
14:00
Южная Корея
Уругвай
Футбол. Сборные
14:15
Шри Ланка
Малайзия
Футбол. Сборные
14:30
Сингапур
Монголия
Футбол. Сборные
14:30
Камбоджа
Тимор
Футбол. Сборные
04:30
Мексика3
Коста-Рика2
Футбол. Сборные
02:45
США2
Колумбия4
Футбол. Сборные
18:30
Катар
Эквадор
Футбол. Сборные
20:45
Саудовская Аравия
Бразилия
Футбол. Лига наций
21:45
Бельгия
Швейцария
Футбол. Лига наций
21:45
Хорватия
Англия
Футбол. Лига наций
21:45
Австрия
Северная Ирландия
Футбол. Лига наций
21:45
Греция
Венгрия
Футбол. Лига наций
21:45
Эстония
Финляндия
Футбол. Лига наций
21:45
Беларусь
Люксембург
Футбол. Лига наций
21:45
Молдавия
Сан-Марино
Футбол. Лига наций
11.10
Россия0
Швеция0
Футбол. Сборные
11.10
Франция2
Исландия2
Футбол. Лига наций
11.10
Польша2
Португалия3
Футбол. Лига наций
11.10
Израиль2
Шотландия1
Футбол. Лига наций
11.10
Литва1
Румыния2
Футбол. Лига наций
11.10
Черногория0
Сербия2
Футбол. Лига наций
11.10
Фарерские острова0
Азербайджан3
Футбол. Лига наций
11.10
Косово3
Мальта1
Футбол. Сборные
11.10
Уэльс1
Испания4
Футбол. Сборные
11.10
Ирак0
Аргентина4
Футбол. Сборные
11.10
Турция0
Босния и Герцеговина0
Все события
Фоторепортажи
7Россия и Швеция обошлись без забитых мячей
27Гол Влашича и удаление Акинфеева: как ЦСКА переиграл «Реал»
10:06 (мск), источник: ТАСС

Аншлаг в Калининграде не помог сборной России по футболу обыграть команду Швеции

КАЛИНИНГРАД, 12 октября. /ТАСС/. Футболисты сборной России сыграли вничью с командой Швеции в матче второго тура группового этапа Лиги наций. Встреча, которую посетили 31 698 зрителей, прошла в Калининграде.

Наверх
7
фотографий
7
фотографий
7
фотографий

Матч с участием сборной России на стадионе «Калининград» стал дебютным для местных болельщиков. До этого национальная команда ни разу не играла в самом западном городе страны. Приезд сборной вызвал в Калининграде большой ажиотаж. Еще за два дня до матча пресс- служба Российского футбольного союза (РФС) сообщила ТАСС, что все билеты на игру проданы.

Вице-премьер РФ Ольга Голодец в беседе с корреспондентом ТАСС отметила благотворное влияние чемпионата мира по футболу 2018 года на регион. «Невероятно, таких результатов мы не ждали, — сказала вице- премьер. — Когда готовили программу, то ожидали не более 15 тысяч зрителей, но вы видите, что все игры нашего чемпионата привлекают большую аудиторию — матч Лиги чемпионов между ЦСКА и “Реалом” собрал 71 тысячу зрителей, сегодняшняя встреча — 31 тысячу. Все это показывает, как растет интерес, но теперь нужно сделать шаг навстречу детскому футболу, развитию инфраструктуры детского спорта, поддержке любительского спорта и тренеров, чтобы был фундамент наших будущих спортивных результатов».

Читайте также
Свободные футболисты сборной России сегодня играли в футбол. Ничья со Швецией

Игра за шесть очков

Футболисты сборной Росси начали первый тайм осторожно. Первый опасный момент у ворот скандинавов был создан лишь на 18-й минуте, когда нападающий Артем Дзюба выводил на ударную позицию Алексея Ионова, но передаче помешал шведский защитник. Последние 15 минут первого тайма проходили под диктовку сборной Швеции, однако российской команде помогла надежная игра вратаря Маринато Гилерме.

Во втором тайме подопечные Станислава Черчесова сделали упор на владение мячом, однако оборонительный стиль игры не позволял создавать опасных моментов до 72-й минуты. Дзюба после идеальной подачи не смог дотянуться до мяча, тем самым упустив, пожалуй, самый верный шанс открыть счет.

Полузащитник сборной России Денис Черышев отметил, что забить команде помешали надежные защитные действия соперника. «Матч был тяжелый, шведы хорошо оборонялись, они надежно действовали в защите, создавая трудности для нашей атаки», — сказал Черышев. — «Будем работать дальше, чтобы пришли победы. Думаю, нам будет трудно в Сочи обыграть турецкую команду, но мы готовы к этому».

На послематчевой пресс-конференции главный тренер сборной России отметил, что команда играла против хорошо организованного соперника, назвав встречу матчем за шесть очков. «Сегодня мы играли против команды с хорошей организацией. Матч был за шесть очков, в случае победы мы могли приблизиться к завоеванию первого места в группе, но теперь расклад совершенно другой. Нас ожидает тяжелая игра против сборной Турции и гостевой матч с командой Швеции», — сказал Черчесов.

Главный тренер шведов Янне Андерссон остался доволен ничейным результатом в матче с российской сборной. «Мы довольны игрой, действовали так, как планировали, показали хорошее владение мячом. Ничья для нашей сборной — это хороший результат. Мы проанализировали матчи соперника на чемпионате мира и смогли уловить принцип их игры», — сказал Андерссон.

Читайте также
Черчесов — о Кокорине с Мамаевым: «Далеко копаете. Эту тему ни секунды не обсуждали»

Развлечения перед матчем и баннер для Акинфеева

За два часа до начала матча в Калининграде РФС подготовил развлекательную программу. На площади перед стадионом болельщики окунулись в атмосферу эпохи викингов, смогли насладиться фаер-шоу и сыграть в футбол с рыцарями. Всех зрителей ждала скандинавская кухня в теплой шатровой зоне и множество развлечений — футбольный фристайл, аквагрим, фотозоны, DJ-сеты, розыгрыши призов, а также выступление музыкальных коллективов и групп поддержки.

Во время исполнения национальных гимнов болельщики, которые находились за воротами голкипера Гилерме, провели красочный перформанс, посвященный Игорю Акинфееву, который недавно завершил карьеру в сборной России. На большом полотне была развернута надпись «15 лет на страже. Спасибо».

32-летний Акинфеев, дебютировавший за сборную России в 2004 году, 1 октября объявил о завершении карьеры в национальной команде.

После двух туров розыгрыша группового этапа Лиги наций на счету российской команды четыре очка, у Турции — три, у шведов — одно. Следующий матч сборная России сыграет с турками в Сочи 14 октября.

Сборная России по футболу сыграла вничью с командой Швеции
Во время загрузки произошла ошибка.
08:27 (мск)© Ньюстюб
Россия 0:0
Первый тайм: 0:0
Швеция
11.10.2018, 22:45 Групповой этап: Группа 2 Калининград
Главные тренеры
Станислав Черчесов Янне Андерссон
Составы
Маринату Гильерме 1
Мариу Фернандес 2
Константин Рауш 4
Роман Нойштедтер 3
53′ Георгий Джикия 14
Александр Головин 17
Артем Дзюба (к) 22
51′ Юрий Газинский 8
39′ Роман Зобнин 11
76′ Алексей Ионов 20
Далер Кузяев 7
87′ Денис Черышев 6
Антон Заболотный 9
1 Робин Ольсен
2 Микаэль Лустиг
6 Людвиг Аугустинссон 31′
3 Виктор Линделеф
4 Андреас Гранквист (к)
17 Виктор Классон
10 Эмиль Форсберг
7 Себастьян Ларссон
13 Густав Свенссон
9 Маркус Берг 82′
8 Себастьян Андерссон
22 Исаак Телин 71′
11 Йон Гвидетти
Статистика
3 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
2 Голевые моменты 4
12 Удары (всего) 10
1 Удары в створ 2
5 Угловые 6
15 Фолы 10
1 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Лука Банти (Италия)
Боковой судья Лоренцо Манганелли (Италия)
Боковой судья Филиппо Мели (Италия)
За воротами Марко Гвида (Италия)
За воротами Даниэле Довери (Италия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Россия
НовостиМатчиСоставСтатистика
Швеция
НовостиМатчиСоставСтатистика
Лига наций А
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Лига наций B
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Лига наций C
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Лига наций D
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Хабиб победил, но это пиррова победа
Денис Пак о том,что произошло в кафе и почему футболисты стали драться
Что будет с контрактами Мамаева и Кокорина?
Хабиб угрожает уйти из UFC. Что говорят о скандальном заявлении
Португалия хороша и без Роналду, Мбаппе спасает Францию
Черчесов — о Кокорине с Мамаевым: Ни секунды не обсуждали
СМИ: Кокорин и Мамаев потратили 2,5 млн рублей перед драками
Ибрагимович зимой может вернуться в «Манчестер Юнайтед»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь