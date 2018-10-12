Аншлаг в Калининграде не помог сборной России по футболу обыграть команду Швеции

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Матч с участием сборной России на стадионе «Калининград» стал дебютным для местных болельщиков. До этого национальная команда ни разу не играла в самом западном городе страны. Приезд сборной вызвал в Калининграде большой ажиотаж. Еще за два дня до матча пресс- служба Российского футбольного союза (РФС) сообщила ТАСС, что все билеты на игру проданы.

Вице-премьер РФ Ольга Голодец в беседе с корреспондентом ТАСС отметила благотворное влияние чемпионата мира по футболу 2018 года на регион. «Невероятно, таких результатов мы не ждали, — сказала вице- премьер. — Когда готовили программу, то ожидали не более 15 тысяч зрителей, но вы видите, что все игры нашего чемпионата привлекают большую аудиторию — матч Лиги чемпионов между ЦСКА и “Реалом” собрал 71 тысячу зрителей, сегодняшняя встреча — 31 тысячу. Все это показывает, как растет интерес, но теперь нужно сделать шаг навстречу детскому футболу, развитию инфраструктуры детского спорта, поддержке любительского спорта и тренеров, чтобы был фундамент наших будущих спортивных результатов».

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Игра за шесть очков

Футболисты сборной Росси начали первый тайм осторожно. Первый опасный момент у ворот скандинавов был создан лишь на 18-й минуте, когда нападающий Артем Дзюба выводил на ударную позицию Алексея Ионова, но передаче помешал шведский защитник. Последние 15 минут первого тайма проходили под диктовку сборной Швеции, однако российской команде помогла надежная игра вратаря Маринато Гилерме.

Во втором тайме подопечные Станислава Черчесова сделали упор на владение мячом, однако оборонительный стиль игры не позволял создавать опасных моментов до 72-й минуты. Дзюба после идеальной подачи не смог дотянуться до мяча, тем самым упустив, пожалуй, самый верный шанс открыть счет.

Полузащитник сборной России Денис Черышев отметил, что забить команде помешали надежные защитные действия соперника. «Матч был тяжелый, шведы хорошо оборонялись, они надежно действовали в защите, создавая трудности для нашей атаки», — сказал Черышев. — «Будем работать дальше, чтобы пришли победы. Думаю, нам будет трудно в Сочи обыграть турецкую команду, но мы готовы к этому».

На послематчевой пресс-конференции главный тренер сборной России отметил, что команда играла против хорошо организованного соперника, назвав встречу матчем за шесть очков. «Сегодня мы играли против команды с хорошей организацией. Матч был за шесть очков, в случае победы мы могли приблизиться к завоеванию первого места в группе, но теперь расклад совершенно другой. Нас ожидает тяжелая игра против сборной Турции и гостевой матч с командой Швеции», — сказал Черчесов.

Главный тренер шведов Янне Андерссон остался доволен ничейным результатом в матче с российской сборной. «Мы довольны игрой, действовали так, как планировали, показали хорошее владение мячом. Ничья для нашей сборной — это хороший результат. Мы проанализировали матчи соперника на чемпионате мира и смогли уловить принцип их игры», — сказал Андерссон.

Развлечения перед матчем и баннер для Акинфеева

За два часа до начала матча в Калининграде РФС подготовил развлекательную программу. На площади перед стадионом болельщики окунулись в атмосферу эпохи викингов, смогли насладиться фаер-шоу и сыграть в футбол с рыцарями. Всех зрителей ждала скандинавская кухня в теплой шатровой зоне и множество развлечений — футбольный фристайл, аквагрим, фотозоны, DJ-сеты, розыгрыши призов, а также выступление музыкальных коллективов и групп поддержки.

Во время исполнения национальных гимнов болельщики, которые находились за воротами голкипера Гилерме, провели красочный перформанс, посвященный Игорю Акинфееву, который недавно завершил карьеру в сборной России. На большом полотне была развернута надпись «15 лет на страже. Спасибо».

32-летний Акинфеев, дебютировавший за сборную России в 2004 году, 1 октября объявил о завершении карьеры в национальной команде.