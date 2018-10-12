«Горячий финский тренер». Какой может предстать Латвия в матче с Казахстаном

Источник: Sports.kz

— Паателайнен умеет удивлять, а я забыл взять хрустальный шар, в котором можно заглянуть в будущее, чтобы ответить, какой будет тактическая схема латвийской сборной в матче с Казахстаном. Но рискну предположить, что на поле выйдет один форвард.

Это третий матч Лиги наций, и Латвии есть, что терять. Да и игровая модель команд балтийских стран подразумевает игру с одним форвардом (как правило, — столбом) на контратаках.

С Андоррой была переоценка собственных сил, да и самому Миксу хотелось открыть счет победам в официальных играх. Он хотел, что называется, получить все и сразу, начав контролировать мяч со стартового свистка.

Что уж сказать — горячий финский тренер! — резюмировал журналист из Латвии.