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13:20 (мск), источник: Sports.kz

«Горячий финский тренер». Какой может предстать Латвия в матче с Казахстаном

Журналист новостного агентства Sputnik Марат Касем из Латвии поделился со Sports.kz своим мнением о том, насколько атакующую расстановку игроков применит наставник сборной Латвии в предстоящем матче с казахстанской дружиной.

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Источник: Sports.kz

— Паателайнен умеет удивлять, а я забыл взять хрустальный шар, в котором можно заглянуть в будущее, чтобы ответить, какой будет тактическая схема латвийской сборной в матче с Казахстаном. Но рискну предположить, что на поле выйдет один форвард.

Это третий матч Лиги наций, и Латвии есть, что терять. Да и игровая модель команд балтийских стран подразумевает игру с одним форвардом (как правило, — столбом) на контратаках.

С Андоррой была переоценка собственных сил, да и самому Миксу хотелось открыть счет победам в официальных играх. Он хотел, что называется, получить все и сразу, начав контролировать мяч со стартового свистка.

Что уж сказать — горячий финский тренер! — резюмировал журналист из Латвии.

Игра Латвия — Казахстан пройдет завтра и начнется в 22:00 по времени Астаны.

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