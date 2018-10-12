«Один легионер против десяти». Превью к матчу третьего тура Лиги наций Латвия — Казахстан

Команды в последний раз соперничали между собой в отборочном турнире Евро-2016. В первой игре на «Астана Арене» сильнейший не был выявлен (0:0), тогда как в ответной встрече в Риге победили казахстанские футболисты со счетом 1:0. Решающий мяч на 65-й минуте провел полузащитник «Кайрата» Исламбек Куат.

Всего сборные провели пять очных встреч, в которых Казахстан одержал лишь одну победу при двух ничьих и двух поражениях с разницей мячей 3−5.

В трех последних играх с казахстанцами латыши не забили ни одного мяча.

Единственным легионером в казахстанской сборной является Еркебулан Сейдахмет, представляющий российский клуб премьер-лиги «Уфа». В целом Станимир Стойлов вызвал всех сильнейших футболистов. Разве что в последний момент травмированного атакующего полузащитника «Ордабасы» Еркебулана Тунгышбаева заменил представитель «Кайрата» Александр Соколенко, который, кстати, как и Думан Нарзилдаев («Кайсар»), Максим Федин, Дмитрий Непогодов (оба — «Тобол»), могут при необходимости дебютировать за сборную Казахстана.

В расположении финского тренера сборной Латвии Миксу Паателайнена находятся десять легионеров. Это Андрис Ванин («Цюрих», Швейцария), Павел Штейнбор («Арка», Польша), Виталий Максименко («Олимпия», Словения), Игорь Тарасов («Шленск», Польша), Марцис Ошс («Ксамакс», Швейцария), Валерий Шабала («Подбескидзе», Польша), Давис Икауниекс («Яблонец», Чехия), Владислав Гутковский («Брук-Бет Термалика», Польша), Андрей Цыганик («Камбур», Голландия) и Артурс Карашаускас, известный казахстанским болельщикам по выступлениям за уральский «Акжайык», за который забил два мяча в 11 матчах КПЛ.

Интересно, что обе сборные неудачно провели квалификационный цикл ЧМ-2018. Латвия в группе В заняла предпоследнее, пятое место, набрав семь очков при двух победах, одной ничьей и семи поражениях. При этом вперед пропустила Фарерские острова (четвертое место). В свою очередь Казахстан финишировал на последней, шестой строчке в группе Е, набрав всего три балла при трех ничьих и семи неудачах, став еще обладателем одной и самых «дырявых» защит отбора — 26 пропущенных мячей.

Предстоящую игру обслужит австрийская бригада судей во главе с 36-летним Харальдом Лехнером. С 2010 года он является полноправным членом ФИФА. Был запасным рефери на первом матче первого квалификационного раунда Лиги Европы «Зимбру» — «Окжетпес» (1:2) в 2009 году.