Сбой Черчесова. Что не получилось у сборной России

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Новые штрихи

Матч сборной России в Лиге Наций остался почти незамеченным. Вся страна обсуждала и осуждала нашествие двух известных футболистов на столицу. Заседание Тверского суда Москвы вызвало куда больший интерес, нежели очередная игра национальной команды в рамках очень странного турнира, суть которого до сих пор не совсем понятна. И когда очередной эпизод сериала «Кокорин и Мамаев» завершился, многим было не до футбола.

Станислав Черчесов, можно сказать, определился с альтернативной связкой в центре защиты — Джикия и Нойштедтер. Работает новый тандем неплохо, но только в игровых ситуациях. А вот стандартные положения шведов были очень опасны: например, в одном таком эпизоде Гранквист выиграл воздух у Нойштедтера и скинул мяч под удар Лустигу. Впрочем, игра на стандартах — это зона ответственности не защитников, а всей команды.

В центре поля основной фигурой становится Газинский. Он сейчас в отличной форме, с этого сезона значительно прибавил в созидании, при этом не растеряв объем черновой работы. Рядом — Зобнин. Чуть выше — Головин. Александр давно не играл в футбол; то, что показывает его «Монако», футболом точно не является. К сожалению, прозябание на дне французского чемпионата сказалось негативно — это был далеко не лучший его матч.

В атаке замена Самедову нашлась быстро. Ионов здорово проявил себя в разгроме Чехии в сентябре. Вчера он был одним из самых активных, в отличие от Черышева, который выпал из комбинационной игры и бил по воротам со средней дистанции. Между ними располагался Дзюба, который взмывал в воздух и скидывал мяч партнерам. Это главный шаблон атакующей игры. Если у Дзюбы не получалось зацепиться за мяч, атака глохла.

Слабая атака

В атакующей игре получалось немногое, да и то только в первом тайме. Очень часто сбой случался уже на первой фазе — Швеция высоко прессинговала, не давая нашим выходить из обороны относительно быстро. Во-первых, прессинг был тактически грамотным. Во-вторых, наши оказались к нему не готовы. У Нойштедтера — восемь потерь мяча на своей половине поля, у Джикии — семь, у Рауша — шесть. Это довольно печальные показатели.

Прессинговали и фланг Фернандеса, но за счет мастерства Мариу с давлением справлялся, хотя его крыло в атаке участвовало намного меньше обычного (тут, конечно, неплохо бы знать установку тренера — может быть, такой задачи не было). Так или иначе шведы умело блокировали выход из обороны. Креативный центр тоже выдал не лучший матч: много брака, мало остроты. Что странно, почти не было дриблинга — всего 12 обводок за матч.

Как всегда многого ждали от Головина — исходя из его позиции и возможностей. В голове не укладывается: ноль обводок, одна опасная передача (неточная). За остроту в этом матче отвечали Дзюба и фланги. Рауш старался, сделав четыре опасных паса, но ни один из них не дошел до адресата. Дзюба играл полезно, но хуже, чем обычно. Несколько скидок и передач прошли. А в борьбе — только 29% успеха при среднем показателе в районе 40%.

Вот и получилось так, что вариантов в атаке было очень мало. Даст бог, Дзюба выиграет борьбу или Фернандес закинет мяч на Ионова. Все остальные ходы шведы перекрыли, пусть и не сразу. В таких случаях Сергей Семак в «Зените» бросает в бой Ерохина (если его нет на поле) и Заболотного — и включает режим грубой силы. У Черчесова Ерохина не оказалось (получил травму), а Заболотный вышел за пару минут до финального свистка.

Низкое качество исполнения

В плане тактики, развития атак вопросы к сборной есть. Но вчера у нашей команды были проблемы не только в организации игры. Очень низким было качество исполнения. Трио нападающих (Черышева и Ионова можно считать полузащитниками — кому как нравится) нанесло восемь ударов по воротам, все — мимо. Точность опасных передач составила всего 15%. Либо не знали, что делать, либо знали, но задуманное не могли грамотно исполнить.

Швеция в атаке тоже мало что показала. Почти все моменты — угловые с правого фланга. Однако шведы нанесли на один удар в створ больше, а средняя дистанция удара была на пять метров ближе к воротам, чем у нашей команды. Не говоря уже о том, что девять из десяти ударов шведы нанесли из штрафной площади, тогда как сборная России — только четыре из одиннадцати. Вот и пища для размышлений — кто был опаснее и ближе к голу.