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12:28 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Сбой Черчесова. Что не получилось у сборной России

Наша команда нанесла всего один в створ ворот шведской сборной. Почему сборная сыграла хуже, чем в сентябрьских матчах?

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Новые штрихи

Матч сборной России в Лиге Наций остался почти незамеченным. Вся страна обсуждала и осуждала нашествие двух известных футболистов на столицу. Заседание Тверского суда Москвы вызвало куда больший интерес, нежели очередная игра национальной команды в рамках очень странного турнира, суть которого до сих пор не совсем понятна. И когда очередной эпизод сериала «Кокорин и Мамаев» завершился, многим было не до футбола.

Станислав Черчесов, можно сказать, определился с альтернативной связкой в центре защиты — Джикия и Нойштедтер. Работает новый тандем неплохо, но только в игровых ситуациях. А вот стандартные положения шведов были очень опасны: например, в одном таком эпизоде Гранквист выиграл воздух у Нойштедтера и скинул мяч под удар Лустигу. Впрочем, игра на стандартах — это зона ответственности не защитников, а всей команды.

В центре поля основной фигурой становится Газинский. Он сейчас в отличной форме, с этого сезона значительно прибавил в созидании, при этом не растеряв объем черновой работы. Рядом — Зобнин. Чуть выше — Головин. Александр давно не играл в футбол; то, что показывает его «Монако», футболом точно не является. К сожалению, прозябание на дне французского чемпионата сказалось негативно — это был далеко не лучший его матч.

В атаке замена Самедову нашлась быстро. Ионов здорово проявил себя в разгроме Чехии в сентябре. Вчера он был одним из самых активных, в отличие от Черышева, который выпал из комбинационной игры и бил по воротам со средней дистанции. Между ними располагался Дзюба, который взмывал в воздух и скидывал мяч партнерам. Это главный шаблон атакующей игры. Если у Дзюбы не получалось зацепиться за мяч, атака глохла.

Слабая атака

В атакующей игре получалось немногое, да и то только в первом тайме. Очень часто сбой случался уже на первой фазе — Швеция высоко прессинговала, не давая нашим выходить из обороны относительно быстро. Во-первых, прессинг был тактически грамотным. Во-вторых, наши оказались к нему не готовы. У Нойштедтера — восемь потерь мяча на своей половине поля, у Джикии — семь, у Рауша — шесть. Это довольно печальные показатели.

Прессинговали и фланг Фернандеса, но за счет мастерства Мариу с давлением справлялся, хотя его крыло в атаке участвовало намного меньше обычного (тут, конечно, неплохо бы знать установку тренера — может быть, такой задачи не было). Так или иначе шведы умело блокировали выход из обороны. Креативный центр тоже выдал не лучший матч: много брака, мало остроты. Что странно, почти не было дриблинга — всего 12 обводок за матч.

Как всегда многого ждали от Головина — исходя из его позиции и возможностей. В голове не укладывается: ноль обводок, одна опасная передача (неточная). За остроту в этом матче отвечали Дзюба и фланги. Рауш старался, сделав четыре опасных паса, но ни один из них не дошел до адресата. Дзюба играл полезно, но хуже, чем обычно. Несколько скидок и передач прошли. А в борьбе — только 29% успеха при среднем показателе в районе 40%.

Вот и получилось так, что вариантов в атаке было очень мало. Даст бог, Дзюба выиграет борьбу или Фернандес закинет мяч на Ионова. Все остальные ходы шведы перекрыли, пусть и не сразу. В таких случаях Сергей Семак в «Зените» бросает в бой Ерохина (если его нет на поле) и Заболотного — и включает режим грубой силы. У Черчесова Ерохина не оказалось (получил травму), а Заболотный вышел за пару минут до финального свистка.

Низкое качество исполнения

В плане тактики, развития атак вопросы к сборной есть. Но вчера у нашей команды были проблемы не только в организации игры. Очень низким было качество исполнения. Трио нападающих (Черышева и Ионова можно считать полузащитниками — кому как нравится) нанесло восемь ударов по воротам, все — мимо. Точность опасных передач составила всего 15%. Либо не знали, что делать, либо знали, но задуманное не могли грамотно исполнить.

Швеция в атаке тоже мало что показала. Почти все моменты — угловые с правого фланга. Однако шведы нанесли на один удар в створ больше, а средняя дистанция удара была на пять метров ближе к воротам, чем у нашей команды. Не говоря уже о том, что девять из десяти ударов шведы нанесли из штрафной площади, тогда как сборная России — только четыре из одиннадцати. Вот и пища для размышлений — кто был опаснее и ближе к голу.

Увы, но те, кто вчера настолько погрузились в судебный процесс, что забыли о матче, мало что потеряли.

Россия 0:0
Первый тайм: 0:0
Швеция
11.10.2018, 22:45 Зрители: 31698 Групповой этап: Группа 2 Калининград
Главные тренеры
Станислав Черчесов Янне Андерссон
Составы
Маринату Гильерме 1
Мариу Фернандес 2
Константин Рауш 4
Роман Нойштедтер 3
53′ Георгий Джикия 14
Александр Головин 17
Артем Дзюба (к) 22
50′ Юрий Газинский 8
39′ Роман Зобнин 11
76′ Алексей Ионов 20
Далер Кузяев 7
87′ Денис Черышев 6
Антон Заболотный 9
1 Робин Ольсен
2 Микаэль Лустиг
6 Людвиг Аугустинссон 31′
3 Виктор Линделеф
4 Андреас Гранквист (к)
17 Виктор Классон
10 Эмиль Форсберг
7 Себастьян Ларссон
13 Густав Свенссон
9 Маркус Берг 82′
8 Себастьян Андерссон
22 Исаак Телин 71′
11 Йон Гвидетти
Статистика
3 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
2 Голевые моменты 4
12 Удары (всего) 10
1 Удары в створ 2
5 Угловые 6
15 Фолы 10
1 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Лука Банти (Италия)
Боковой судья Лоренцо Манганелли (Италия)
Боковой судья Филиппо Мели (Италия)
За воротами Марко Гвида (Италия)
За воротами Даниэле Довери (Италия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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