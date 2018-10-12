Дзюба занимается индивидуально в зале, Дзагоев — на поле с физиотерапевтом

Как сообщается в Твиттере национальной команды, нападающий Артем Дзюба, отыгравший накануне всю встречу, занимается по индивидуальной программе в тренажерном зале, полузащитник Алан Дзагоев — на поле с физиотерапевтом. Все остальные игроки — в плановом порядке.