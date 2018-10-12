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14:00 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Дзюба занимается индивидуально в зале, Дзагоев — на поле с физиотерапевтом

Сборная России в эти минуты проводит восстановительную тренировку после матча Лиги наций со Швецией​ (0:0).

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Источник: РИА "Новости"

Как сообщается в Твиттере национальной команды, нападающий Артем Дзюба, отыгравший накануне всю встречу, занимается по индивидуальной программе в тренажерном зале, полузащитник Алан Дзагоев — на поле с физиотерапевтом. Все остальные игроки — в плановом порядке.

14 октября сборная России примет Турцию в Лиге наций. Встреча начнется в 19.00 по московскому времени.

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