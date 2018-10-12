Дзюба занимается индивидуально в зале, Дзагоев — на поле с физиотерапевтом
Сборная России в эти минуты проводит восстановительную тренировку после матча Лиги наций со Швецией (0:0).
Сборная России в эти минуты проводит восстановительную тренировку после матча Лиги наций со Швецией (0:0).
Как сообщается в Твиттере национальной команды, нападающий Артем Дзюба, отыгравший накануне всю встречу, занимается по индивидуальной программе в тренажерном зале, полузащитник Алан Дзагоев — на поле с физиотерапевтом. Все остальные игроки — в плановом порядке.
14 октября сборная России примет Турцию в Лиге наций. Встреча начнется в 19.00 по московскому времени.