Сборная России по футболу провела тренировку в Калининграде при полных трибунах

Уже за час до начала тренировки возле проходной тренировочного стадиона можно было наблюдать внушительную очередь из желающих увидеть главную футбольную команду страны. Охранники арены с большим трудом сдерживали юных болельщиков, их родителей и пришедших на мероприятие тренеров спортивных школ. Всего на стадионе собралось около 800 болельщиков российской сборной.

Одним из счастливчиков, которому удалось понаблюдать, как тренируется сборная России, стал Иван Полежайкин. «Супер — это все, что я могу сказать. Я очень благодарен нашей сборной, которая пустила нас сегодня посмотреть на свою тренировку. Вечером обязательно похвастаюсь брату, который не смог сюда приехать», — сказал Иван в беседе с корреспондентом ТАСС.

Тренировка под одобрительные крики

С самого начала тренировки трибуны небольшого стадиона огласились одобрительными криками юных болельщиков, которые скандировали имена и фамилии футболистов, выясняя, кто является настоящим лидером национальной команды. Особенно часто можно было слышать фамилии Дениса Черышева, Александра Головина и Артема Дзюбы, который проводил тренировку по индивидуальной программе.

В целом подопечные Станислава Черчесова провели стандартное восстановительное тренировочное занятие. После 15-минутной разминки футболисты разделились на группы по физическим кондициям, которые зависели от участия во вчерашнем матче против команды Швеции (0:0). Спустя 40 минут после упражнений игроки разделились на три группы. Первые две провели двусторонний матч, третья — продолжила восстановительные упражнения на поддержание физических кондиций.

Равнение на сборную

После тренировки футболисты сборной России провели автограф-сессию для собравшихся болельщиков. Особой популярностью пользовался защитник московского ЦСКА Марио Фернандес, который был «атакован» юными поклонниками с целью заполучить заветную подпись на футболке, вымпеле и мяче.

Защитник российской сборной Константин Рауш в беседе с корреспондентом ТАСС отметил, что такие мероприятия идут только на пользу. «Очень здорово и очень приятно, что состоялось такое мероприятие. Атмосфера и вчера [на матче], и сегодня просто великолепная. Сложно говорить, ожидали такого ажиотажа или нет, но могу сказать точно, что это очень приятно, команда рада, такие мероприятия идут только на пользу», — сказал Рауш.

Воспитанник СДЮСШОР-5 Арсений Ягайнов в беседе с корреспондентом ТАСС подчеркнул, что поставил себе цель через восемь лет выйти в основном составе главной футбольной сборной страны. «Мероприятие просто супер, спасибо всем, кто приложил руку к его организации. Мои любимые футболисты — Марио Фернандес и Маринато Гилерме, я стараюсь на них равняться. Я уже поставил себе цель — через восемь лет выйти в составе сборной России, будет круто, если я это сделаю в Калининграде», — сказал Арсений.