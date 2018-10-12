Сборная тренировалась и раздавала автографы. Без Дзюбы
Перед вылетом из Калининграда в Сочи национальная команда России открыла двери для воспитанников детских спортивных школ.
Перед вылетом из Калининграда в Сочи национальная команда России открыла двери для воспитанников детских спортивных школ.
Гоша Чернов из Калининграда
Сборная России сейчас безмерно любима и уважаема болельщиками, а особенно детьми. Даже у выросших в девяностые людей сформировалось мнение о неудачливости сборной России, ведь она через раз попадала на крупные турниры и крайне редко побеждала серьезных соперников. Но нынешние школьники воспитываются на успешной игре национальной команды — чемпионат мира укрепил в них осознание того, что Россия сильна. Поэтому для детей Дзюба равносилен Месси, а Головин — Неймару.
Перед чемпионатом мира подобные тренировки устраивали все сборные, но это была обязаловка: каждая
Но для болельщиков этот час значит необычайно много. Стадион «Локомотив» в Калининграде был заполнен детьми уже за полчаса до начала тренировки. Собралось тысячи
Каждый из них собирался сфотографироваться с
Но разочарование быстро растворилось, ведь остальные футболисты сборной — вот они, прямо перед носом (правда, Дзагоев занимался по индивидуальной программе, но это не так важно)! Как только команда выбежала из раздевалки, трибуны взорвались от детского восторга. Мальчики стали наперебой выкрикивать фамилии игроков, а те периодически оглядывались на болельщиков и махали им.
Наибольшей популярностью пользовались Черышев и Головин. Про второго
После тренировки
Росписи раздавали все: и Черышев, и Мариу Фернандес, и Заболотный, и Ионов. Полузащитник «Ростова» позже признался, что любит дарить болельщикам радость: «Конечно, приятно раздавать автографы. Я и сам ребенком так же стоял и хотел их получить. Прекрасно понимаю все, когда просят — распишусь, сфотографируюсь».
Специально для