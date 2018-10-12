Сборная тренировалась и раздавала автографы. Без Дзюбы

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Гоша Чернов из Калининграда

Детская любовь

Сборная России сейчас безмерно любима и уважаема болельщиками, а особенно детьми. Даже у выросших в девяностые людей сформировалось мнение о неудачливости сборной России, ведь она через раз попадала на крупные турниры и крайне редко побеждала серьезных соперников. Но нынешние школьники воспитываются на успешной игре национальной команды — чемпионат мира укрепил в них осознание того, что Россия сильна. Поэтому для детей Дзюба равносилен Месси, а Головин — Неймару.

Перед чемпионатом мира подобные тренировки устраивали все сборные, но это была обязаловка: каждая команда-участница турнира должна была провести открытую для болельщиков тренировку. Сейчас никто никого не заставляет устраивать встречи с фанатами. Это муторно, энергозатратно — нужно оповестить спортивные школы, назначить время, нанять стюардов…

Но для болельщиков этот час значит необычайно много. Стадион «Локомотив» в Калининграде был заполнен детьми уже за полчаса до начала тренировки. Собралось тысячи две-три, почти все — воспитанники спортивных школ области и их тренеры.

Где же Дзюба?

Каждый из них собирался сфотографироваться с кем-нибудь из футболистов сборной или получить чей-нибудь автограф. Но самым желанным был, разумеется, Дзюба. Его фамилию на трибунах постоянно скандировали до начала тренировки. Однако капитан так и не вышел — ему дали отдых после тяжелого матча со шведами.

Но разочарование быстро растворилось, ведь остальные футболисты сборной — вот они, прямо перед носом (правда, Дзагоев занимался по индивидуальной программе, но это не так важно)! Как только команда выбежала из раздевалки, трибуны взорвались от детского восторга. Мальчики стали наперебой выкрикивать фамилии игроков, а те периодически оглядывались на болельщиков и махали им.

Наибольшей популярностью пользовались Черышев и Головин. Про второго кто-то из детей даже сказал, что он играет за полузащитника «Монако» в приставку. Но в один момент стадион стал орать фамилию Джикии. Дело в том, что защитник во время пробежки закричал: «Кто сказал “Джикия”? Кто?» После этого Георгий радостно запрыгал, на что трибуны отреагировали одобрительными криками.

Всем автографы!

После тренировки наконец-то подали сладкое. Основной состав матча со Швецией закончил занятие раньше, так что сразу после беговых упражнений пошел раздавать автографы. «Александр, мне срочно!» — отчаянно кричал кто-то из мальчиков Головину. Видимо, опаздывал на тренировку. Наш легионер услышал это и с радостью подарил фанату автограф.

Росписи раздавали все: и Черышев, и Мариу Фернандес, и Заболотный, и Ионов. Полузащитник «Ростова» позже признался, что любит дарить болельщикам радость: «Конечно, приятно раздавать автографы. Я и сам ребенком так же стоял и хотел их получить. Прекрасно понимаю все, когда просят — распишусь, сфотографируюсь».