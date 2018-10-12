«Минимальная задача — выйти из группы». Футболист сборной Казахстана о Лиге наций
Защитник национальной сборной Казахстана Ян Вороговский прокомментировал предстоящий матч Лиги наций УЕФА против Латвии, сообщает корреспондент KazFootball.kz.
Защитник национальной сборной Казахстана Ян Вороговский прокомментировал предстоящий матч Лиги наций УЕФА против Латвии, сообщает корреспондент KazFootball.kz.
— Какая атмосфера в команде?
— Настрой боевой. Все подошли в хорошей форме. Все будут биться, максимально биться. Минимальная задача — выйти из группы.
— Как можете оценить соперника?
— На таком уровне не бывает слабых соперников. Будем выходить и биться.
— Болельщики «Кайрата» критикуют вашу команду. Удалось абстрагироваться и переключиться на сборную?
— Да, получилось сосредоточиться только на игру сборной.