«Минимальная задача — выйти из группы». Футболист сборной Казахстана о Лиге наций

Источник: Sports.kz

— Какая атмосфера в команде?

— Настрой боевой. Все подошли в хорошей форме. Все будут биться, максимально биться. Минимальная задача — выйти из группы.

— Как можете оценить соперника?

— На таком уровне не бывает слабых соперников. Будем выходить и биться.

— Болельщики «Кайрата» критикуют вашу команду. Удалось абстрагироваться и переключиться на сборную?