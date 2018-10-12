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17:12 (мск), источник: Sports.kz

«Минимальная задача — выйти из группы». Футболист сборной Казахстана о Лиге наций

Защитник национальной сборной Казахстана Ян Вороговский прокомментировал предстоящий матч Лиги наций УЕФА против Латвии, сообщает корреспондент KazFootball.kz.

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Источник: Sports.kz

— Какая атмосфера в команде?

— Настрой боевой. Все подошли в хорошей форме. Все будут биться, максимально биться. Минимальная задача — выйти из группы.

— Как можете оценить соперника?

— На таком уровне не бывает слабых соперников. Будем выходить и биться.

— Болельщики «Кайрата» критикуют вашу команду. Удалось абстрагироваться и переключиться на сборную?

— Да, получилось сосредоточиться только на игру сборной.

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