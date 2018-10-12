«Сборная как клуб»: тренер Латвии назвал непростым вызовом игру с Казахстаном в Лиге наций

Источник: sputniknewslv.com

Наставник латышей подчеркнул, что его команда хорошо готовилась к матчу, однако, несмотря на это, легкой игры он не ждет.

«Команда Казахстана очень быстрая, опасная. Основные игроки из «Астаны» и «Кайрата». Это означает, что они давно играют друг с другом. Можно сказать, что сборная уже сама как клуб. Поэтому будет непростой матч, непростой вызов для нас.

Мы готовились, чтобы завтра хорошо сыграть и в атаке, и в обороне. Отмечу, что у Казахстана очень сильные индивидуально игроки.

Я думаю, против Казахстана, с такими сильными, атлетичными и быстрыми игроками, нам нужно показать свои сильнейшие качества. Наши футболисты настроены. Все выглядит здорово. Но только завтра мы увидим, насколько они действительно готовы.

Мы настраиваемся на победу в каждом матче. Но не всегда это происходит. Мы тренируемся, развиваемся. Но сложно предсказать, что будет завтра, — сказал Паателайнен на пресс-конференции.

Напомним, матч Латвия — Казахстан пройдет в Риге завтра, 13 октября, и начнется в 22:00 по времени Астаны.

Казахстан после двух игр с одним очком замыкает группу 1 в Лиге D, уступая Латвии (1) по дополнительным показателям. Возглавляет квартет Грузия с шестью баллами, Андорра (2) идет второй.