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18:27 (мск), источник: Vesti.kz

«Сборная как клуб»: тренер Латвии назвал непростым вызовом игру с Казахстаном в Лиге наций

Главный тренер сборной Латвии по футболу Миксу Паателайнен в преддверии матча Лиги наций отметил индивидуальные качества игроков сборной Казахстана, сообщает корреспондент Vesti.kz из Риги.

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Источник: sputniknewslv.com

Наставник латышей подчеркнул, что его команда хорошо готовилась к матчу, однако, несмотря на это, легкой игры он не ждет.

«Команда Казахстана очень быстрая, опасная. Основные игроки из «Астаны» и «Кайрата». Это означает, что они давно играют друг с другом. Можно сказать, что сборная уже сама как клуб. Поэтому будет непростой матч, непростой вызов для нас.

Мы готовились, чтобы завтра хорошо сыграть и в атаке, и в обороне. Отмечу, что у Казахстана очень сильные индивидуально игроки.

Я думаю, против Казахстана, с такими сильными, атлетичными и быстрыми игроками, нам нужно показать свои сильнейшие качества. Наши футболисты настроены. Все выглядит здорово. Но только завтра мы увидим, насколько они действительно готовы.

Мы настраиваемся на победу в каждом матче. Но не всегда это происходит. Мы тренируемся, развиваемся. Но сложно предсказать, что будет завтра, — сказал Паателайнен на пресс-конференции.

Напомним, матч Латвия — Казахстан пройдет в Риге завтра, 13 октября, и начнется в 22:00 по времени Астаны.

Казахстан после двух игр с одним очком замыкает группу 1 в Лиге D, уступая Латвии (1) по дополнительным показателям. Возглавляет квартет Грузия с шестью баллами, Андорра (2) идет второй.

Уже 16 октября сборная Казахстана примет команду Андорры на «Астана Арене».

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