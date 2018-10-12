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20:06 (мск), источник: ТАСС

Сборная России по футболу прибыла в Сочи на матч Лиги наций с командой Турции

ТАСС, 12 октября. Футболисты сборной России прилетели в Сочи, где проведут матч Лиги наций против команды Турции. Об этом сообщается на официальной странице российской команды в Twitter.

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Матч Россия — Турция пройдет 14 октября в Сочи на стадионе «Фишт», начало в 19:00 мск. В четверг российская команда в Калининграде сыграла вничью со сборной Швеции со счетом 0:0. В пятницу утром российские футболисты провели тренировку в Калининграде, после чего отправились в Сочи.

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Сборная России выступает в лиге B в группе 2. В турнирной таблице российская команда занимает первое место, набрав в двух матчах четыре очка, вторыми идут турки (3), третьими — шведы (1).

Лига наций — новый турнир УЕФА, призванный заменить товарищеские матчи. Команды распределены по четырем лигам — от А (самой сильной) до D (самой слабой). В каждой лиге участники распределены на группы, в которых проводится турнир в два круга, худшие команды лиг A-C перейдут в лигу рангом ниже, а победители групп B-D поднимутся выше. Участники Лиги наций также разыграют четыре дополнительные путевки на чемпионат Европы — 2020.

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