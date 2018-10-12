Сборная России по футболу прибыла в Сочи на матч Лиги наций с командой Турции

Матч Россия — Турция пройдет 14 октября в Сочи на стадионе «Фишт», начало в 19:00 мск. В четверг российская команда в Калининграде сыграла вничью со сборной Швеции со счетом 0:0. В пятницу утром российские футболисты провели тренировку в Калининграде, после чего отправились в Сочи.

Сборная России выступает в лиге B в группе 2. В турнирной таблице российская команда занимает первое место, набрав в двух матчах четыре очка, вторыми идут турки (3), третьими — шведы (1).