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00:04 (мск), источник: БЕЛТА

Футболисты Беларуси победили Люксембург в Лиге наций

12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты сборной Беларуси победили команду Люксембурга со счетом 1:0 в домашнем матче 3-го тура Лиги наций, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: РИА "Новости"

Первая половина встречи на поле минского стадиона «Динамо» прошла при небольшом преимуществе белорусов. Результатом этого стал гол Антона Сароки, который открыл счет на 43-й минуте игры. После перерыва гости заиграли гораздо активнее, заставив хозяев обороняться, но результат не изменился.

В другом матче группы 2 футболисты Молдовы принимали в Кишиневе команду Сан-Марино и победили со счетом 2:0.

Турнирное положение после 3-х игровых дней: Беларусь — 7 очков, Люксембург — 6, Молдова — 4, Сан-Марино — 0.

В понедельник, 15 октября белорусские футболисты в Минске примут гостей из Молдовы, а команда Люксембурга сыграет на своем поле со сборной Сан-Марино.

Беларусь 1:0
Первый тайм: 1:0
Люксембург
12.10.2018, 21:45 Групповой этап: Группа 2 Динамо
Главные тренеры
Игорь Криушенко Люк Хольц
Голы
43′ Антон Сарока  
Составы
Андрей Горбунов 16
Александр Мартынович (к) 3
Денис Поляков 5
Михаил Сиваков 17
66′ Максим Володько 19
Павел Нехайчик 13
72′ Иван Маевский 18
Игорь Стасевич 22
81′ Станислав Драгун 2
Никита Корзун 9
76′ Антон Путило 14
Юрий Кендыш 8
87′ Антон Сарока 11
Денис Лаптев 20
1 Энтони Мори
2 Максим Шано
6 Крис Филиппс
13 Дирк Карлсон
8 Кристофер Мартинс Перейра
18 Лоран Янс (к) 72′
22 Орельен Жоаким
14 Данел Синани 81′
4 Кевин Малгет 45′
3 Энес Махмутович
15 Оливер Тилль 57′
11 Жерсон Родригеш
20 Давид Тюрпель 73′ 68′
9 Даниел да Мота
Статистика
2 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
11 Удары (всего) 12
5 Удары в створ 1
3 Угловые 6
19 Фолы 13
3 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Али Палабыйык (Турция)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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