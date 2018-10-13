Футболисты Беларуси победили Люксембург в Лиге наций

Источник: РИА "Новости"

Первая половина встречи на поле минского стадиона «Динамо» прошла при небольшом преимуществе белорусов. Результатом этого стал гол Антона Сароки, который открыл счет на 43-й минуте игры. После перерыва гости заиграли гораздо активнее, заставив хозяев обороняться, но результат не изменился.

В другом матче группы 2 футболисты Молдовы принимали в Кишиневе команду Сан-Марино и победили со счетом 2:0.

Турнирное положение после 3-х игровых дней: Беларусь — 7 очков, Люксембург — 6, Молдова — 4, Сан-Марино — 0.