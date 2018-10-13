Футболисты Беларуси победили Люксембург в Лиге наций
12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты сборной Беларуси победили команду Люксембурга со счетом 1:0 в домашнем матче 3-го тура Лиги наций, сообщает корреспондент БЕЛТА.
12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты сборной Беларуси победили команду Люксембурга со счетом 1:0 в домашнем матче 3-го тура Лиги наций, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Первая половина встречи на поле минского стадиона «Динамо» прошла при небольшом преимуществе белорусов. Результатом этого стал гол Антона Сароки, который открыл счет на 43-й минуте игры. После перерыва гости заиграли гораздо активнее, заставив хозяев обороняться, но результат не изменился.
В другом матче группы 2 футболисты Молдовы принимали в Кишиневе команду
Турнирное положение после 3-х игровых дней: Беларусь — 7 очков, Люксембург — 6, Молдова — 4,
В понедельник, 15 октября белорусские футболисты в Минске примут гостей из Молдовы, а команда Люксембурга сыграет на своем поле со сборной
|Беларусь
|
1:0
Первый тайм: 1:0
|Люксембург
|Игорь Криушенко
|Люк Хольц
|
|
|
|
|2
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|11
|Удары (всего)
|12
|5
|Удары в створ
|1
|3
|Угловые
|6
|19
|Фолы
|13
|3
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Али Палабыйык (Турция)