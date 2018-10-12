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12 октября, источник: Чемпионат.com

Дубль Лукаку принёс Бельгии победу над Швейцарией в матче Лиги наций

В матче 3-го тура группового этапа Лиги наций сборная Бельгии принимала на своём поле команду Швейцарии. Встреча проходила на стадионе «Руа Бодуэн» в Брюсселе и завершилась победой хозяев со счётом 2:1.

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Источник: РИА "Новости"

В составе победителей дубль на свой счёт записал нападающий «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку, который отличился на 58-й и 84-й минутах соответственно. За швейцарскую команду на 76-й минуте точным ударом отметился Марио Гавранович. Таким образом, бельгийцы одержали вторую победу подряд в турнире, а сборная Швейцарии потерпела первое поражение.

В следующем матче группы сборная Швейцарии на выезде встретится с Исландией. Игра состоится 15 октября. Сборной Бельгии предстоит домашний матч с исландской сборной 15 ноября. Встреча заключительного тура в группе 4 между Швейцарией и Бельгией пройдёт 18 ноября.

Бельгия 2:1
Первый тайм: 0:0
Швейцария
12.10.2018, 21:45 Групповой этап: Группа 2 King Baudouin
Главные тренеры
Роберто Мартинес Владимир Петкович
Голы
58′ Ромелу Лукаку  
84′ Ромелу Лукаку  
  Марио Гавранович 76′
Составы
Тибо Куртуа 1
Тоби Алдервейрелд 2
Венсан Компани 4
Тома Менье 15
Аксель Витсель 6
Юри Тилеманс 17
Ромелу Лукаку 9
Эден Азар (к) 10
73′ Томас Фермален 3
Дедрик Боята 20
76′ Янник Феррейра-Карраско 11
Насер Шадли 22
90′ Дрис Мертенс 14
Торган Азар 16
1 Янн Зоммер
4 Нико Эльведи
6 Михаэль Ланг
13 Рикардо Родригес
22 Фабиан Шер
10 Гранит Джака (к)
14 Стивен Цубер
23 Джердан Шачири
8 Ремо Фройлер 87′
15 Кристиан Фасснахт
17 Денис Закария 83′
11 Эдмилсон Фернандес
9 Харис Сеферович 69′
19 Марио Гавранович
Статистика
0 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
19 Удары (всего) 16
7 Удары в створ 5
5 Угловые 3
12 Фолы 5
0 Офсайды 4
Судьи
Главный судья Антонио Матеу Лаос (Испания)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
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