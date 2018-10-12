Дубль Лукаку принёс Бельгии победу над Швейцарией в матче Лиги наций

В составе победителей дубль на свой счёт записал нападающий «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку, который отличился на 58-й и 84-й минутах соответственно. За швейцарскую команду на 76-й минуте точным ударом отметился Марио Гавранович. Таким образом, бельгийцы одержали вторую победу подряд в турнире, а сборная Швейцарии потерпела первое поражение.
В следующем матче группы сборная Швейцарии на выезде встретится с Исландией. Игра состоится 15 октября. Сборной Бельгии предстоит домашний матч с исландской сборной 15 ноября. Встреча заключительного тура в группе 4 между Швейцарией и Бельгией пройдёт 18 ноября.