Сборная Хорватии сыграла вничью с Англией в матче Лиги наций
В матче 3-го тура группового этапа Лиги наций сборная Хорватии принимала на своём поле команду Англии. Встреча проходила на стадионе «Руевица» в Риеке и завершилась со счётом 0:0.
В матче 3-го тура группового этапа Лиги наций сборная Хорватии принимала на своём поле команду Англии. Встреча проходила на стадионе «Руевица» в Риеке и завершилась со счётом 0:0.
Таким образом, обе команды снова не смогли победить в матче турнира. В матче 1-го тура группы 4 англичане проиграли на своём поле сборной Испании со счётом 1:2, а хорватская команда во встрече 2-го тура на выезде проиграла испанцам со счётом 0:6.
В следующем матче группы сборная Англии на выезде встретится с Испанией. Игра состоится 15 октября. Хорватам предстоит провести домашний матч с испанской сборной 15 ноября. Встреча заключительного, 6-го тура в группе 4 между Англией и Хорватией пройдёт 18 ноября.
|Златко Далич
|Гарет Саутгейт
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|3
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|9
|Удары (всего)
|5
|3
|Удары в створ
|2
|0
|Штанги, перекладины
|2
|2
|Угловые
|4
|15
|Фолы
|14
|3
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Феликс Брих (Германия)