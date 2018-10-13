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00:02 (мск), источник: Чемпионат.com

Сборная Хорватии сыграла вничью с Англией в матче Лиги наций

В матче 3-го тура группового этапа Лиги наций сборная Хорватии принимала на своём поле команду Англии. Встреча проходила на стадионе «Руевица» в Риеке и завершилась со счётом 0:0.

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Источник: РИА "Новости"

Таким образом, обе команды снова не смогли победить в матче турнира. В матче 1-го тура группы 4 англичане проиграли на своём поле сборной Испании со счётом 1:2, а хорватская команда во встрече 2-го тура на выезде проиграла испанцам со счётом 0:6.

В следующем матче группы сборная Англии на выезде встретится с Испанией. Игра состоится 15 октября. Хорватам предстоит провести домашний матч с испанской сборной 15 ноября. Встреча заключительного, 6-го тура в группе 4 между Англией и Хорватией пройдёт 18 ноября.

Хорватия 0:0
Первый тайм: 0:0
Англия
12.10.2018, 21:45 Групповой этап: Группа 4 Rujevica
Главные тренеры
Златко Далич Гарет Саутгейт
Составы
Доминик Ливакович 1
59′ Тин Едвай 16
Йосип Пиварич 22
45′ Деян Ловрен 6
Домагой Вида 21
Лука Модрич (к) 10
Андрей Крамарич 9
Иван Ракитич 7
80′ Анте Ребич 18
Марко Ливая 13
25′ 73′ Матео Ковачич 8
Милан Бадель 19
68′ Иван Перишич 4
Марко Пьяца 20
1 Джордан Пикфорд
2 Кайл Уокер
5 Джон Стоунс 52′
6 Гарри Магуайр
3 Бен Чилвелл
7 Росс Баркли
8 Джордан Хендерсон 6′
9 Маркус Рэшфорд
11 Харри Кейн (к)
4 Эрик Дайер
10 Рахим Стерлинг 78′ 72′
22 Джейдон Санчо
Статистика
3 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
9 Удары (всего) 5
3 Удары в створ 2
0 Штанги, перекладины 2
2 Угловые 4
15 Фолы 14
3 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Феликс Брих (Германия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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