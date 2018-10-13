Сборная Хорватии сыграла вничью с Англией в матче Лиги наций

Таким образом, обе команды снова не смогли победить в матче турнира. В матче 1-го тура группы 4 англичане проиграли на своём поле сборной Испании со счётом 1:2, а хорватская команда во встрече 2-го тура на выезде проиграла испанцам со счётом 0:6.