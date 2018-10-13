Тренер сборной Латвии: Казахстан очень быстрая и опасная команда

Источник: Prosports.kz

Главный тренер Национальной сборной Латвии Миксу Паателайнен ответил на вопросы журналистов на предматчевой пресс-конференции, передает Prosports.kz со ссылкой на федерацию футбола Казахстана.

Футбол Лига наций D 2018/2019 13.10.2018, 19:00 Латвия - Казахстан -

— Что можете сказать о сборной Казахстана? Какие слабые и сильные стороны соперника Вы можете выделить?

— Сборная Казахстана очень быстрая и опасная команда. Основу команды составляют игроки из «Астаны» и «Кайрата». Это означает, что они давно играют друг с другом. Можно сказать, что ваша сборная как клуб. Наша сборная готовилась, чтобы сбалансировано сыграть и в атаке, и в обороне. Отмечу, что у Казахстана очень сильные индивидуально игроки. Поэтому, считаю, что игра будет сложной.

— В игре с Андоррой сборная Латвии сделала много навесов в штрафную, но у нападающих не было возможности забить гол. В игре с Грузией Вы сделали ставку на контратаки и индивидуальные действия впереди. Какой план на игру с Казахстаном? Какие компоненты игры Вы отрабатываете на тренировках перед игрой?