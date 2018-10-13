Тренер сборной Латвии: Казахстан очень быстрая и опасная команда
Миксу Паателайнен выделил сильные и слабые стороны гостей.
Миксу Паателайнен выделил сильные и слабые стороны гостей.
Главный тренер Национальной сборной Латвии Миксу Паателайнен ответил на вопросы журналистов на предматчевой
— Что можете сказать о сборной Казахстана? Какие слабые и сильные стороны соперника Вы можете выделить?
— Сборная Казахстана очень быстрая и опасная команда. Основу команды составляют игроки из «Астаны» и «Кайрата». Это означает, что они давно играют друг с другом. Можно сказать, что ваша сборная как клуб. Наша сборная готовилась, чтобы сбалансировано сыграть и в атаке, и в обороне. Отмечу, что у Казахстана очень сильные индивидуально игроки. Поэтому, считаю, что игра будет сложной.
— В игре с Андоррой сборная Латвии сделала много навесов в штрафную, но у нападающих не было возможности забить гол. В игре с Грузией Вы сделали ставку на контратаки и индивидуальные действия впереди. Какой план на игру с Казахстаном? Какие компоненты игры Вы отрабатываете на тренировках перед игрой?
— Конечно, мы подготовились к игре соперника. Сборная Казахстана очень опасная команда, поэтому, в первую очередь, мы должны организованно сыграть в обороне. Но Латвия не будет забывать и о атаках, которые будут подготовленные и эффективные. Хотим сыграть в завершении лучше, чем с Андоррой. У соперника есть индивидуально сильные и быстрые игроки, поэтому мы будем вести борьбу за мяч, что не давать им часто владеть им. Думаю, против Казахстана, с такими сильными, атлетичными и быстрыми игроками, нам нужно показать свои сильнейшие качества. Наши футболисты настроены. Все выглядит здорово. Но только завтра мы увидим, насколько они действительно готовы.