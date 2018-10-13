Суюмбаев: Нам нечего терять — будем бороться до конца

Корреспондент республиканского интернет-портала Sports.kz решил пообщаться с защитником национальной сборной Казахстана и алматинского «Кайрата» Гафуржаном Суюмбаевым, чтобы попытаться понять, какие настроения царят в стане нашей команды в преддверие столь ответственного для нее противостояния.

— Гафуржан, почему, на Ваш взгляд, не первый уже год именно в концовке чемпионата Казахстана «Кайрат» теряет концентрацию — и, как следствие, очень важные очки?

— Сложно сказать. Это вопрос, который меня тоже интересует.

— В эту субботу национальной сборной Казахстана предстоит очень ответственная выездная встреча против Латвии. Как бы Вы оценили силу оппонента по предстоящему матчу Лиги наций?

— Латвия — хороший соперник, который борется в каждом матче, но мы понимаем, что нам необходима победа, — и мы будем играть только ради нее.

— После двух неудачных матчей на старте турнира казахстанской дружине отступать некуда. Насколько это давит на команду психологически?

— Психологически ничего не давит. Нам нечего терять — будем бороться до конца. Если выиграем эти две игры, даст Всевышний, у нас будут все шансы идти дальше, выходить из группы и бороться. Я уверен, что грузинская сборная также будет терять очки на дистанции, и все будет решаться в последнем матче в Грузии.

— Можно сказать, что предстоящий матч в гостях будет для игроков сборной Казахстана как нельзя кстати, учитывая, что команде не нужно без оглядки бросаться вперед, как перед родными трибунами, и появится возможность подойти к сопернику более хладнокровно и взвешенно?

Футбол Лига наций D 2018/2019 13.10.2018, 19:00 Латвия - Казахстан -

— Конечно, можно сказать и так. Для нас самое важное — это верить в результат. Мы уверены в том, что можем демонстрировать результат, он для нас остается приоритетной целью.

— Какой футбол нам нужно продемонстрировать в Латвии, чтобы добыть три очка?

— Тот футбол, в который мы умеем играть.

— Сумеем ли доказать в домашней игре против андоррцев 16 октября, что результат первой встречи казахстанской команды Андоррой был всего лишь несчастным случаем?

— Да, будем стараться доказать, что это было лишь случайностью.

— Что выйдет для нас на первый план в матчах с Латвией и Андоррой?

— На первый план выйдет результат, и только.

— Высока ли, на Ваш взгляд, вероятность того, что Грузия потеряет очки в ближайших играх с Андоррой и Латвией?

— Я думаю, что Грузия потеряет очки в выездном матче против Латвии. Прибалтийская команда является непростым соперником, который играет в европейский футбол. Грузии предстоит непростой матч в гостях.

— Обострится ли турнирное положение команд в нашей группе Лиги наций после четырех туров?