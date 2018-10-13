Нехайчик: Надеюсь, что прежде всего результатом доставили радость болельщикам нашим и самим себе
Полузащитник сборной Беларуси Павел Нехайчик прокомментировал победу над командой Люксембурга (1:0) в Лиге наций.
Полузащитник сборной Беларуси Павел Нехайчик прокомментировал победу над командой Люксембурга (1:0) в Лиге наций.
— Что в твоей душе творится, когда смотришь на табло и видишь эти цифры?
— Положительные эмоции. Надеюсь, что прежде всего результатом доставили радость болельщикам нашим и самим себе. Ощутили дополнительную веру в то, что все возможно — в нашей группе достичь положительного результата. Каждая игра трудная. Самое главное, что команда выдержала и все хорошо.
— Гол твоими глазам. На твоем счету голевой пас.
— Ой, точнее затылком. Не знаю.
|Беларусь
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1:0
Первый тайм: 1:0
|Люксембург
|Игорь Криушенко
|Люк Хольц
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|2
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|11
|Удары (всего)
|12
|5
|Удары в створ
|1
|3
|Угловые
|6
|19
|Фолы
|13
|3
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Али Палабыйык (Турция)