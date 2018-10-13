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12:33 (мск), источник: Прессбол

Нехайчик: Надеюсь, что прежде всего результатом доставили радость болельщикам нашим и самим себе

Полузащитник сборной Беларуси Павел Нехайчик прокомментировал победу над командой Люксембурга (1:0) в Лиге наций.

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Источник: AFP 2018

— Что в твоей душе творится, когда смотришь на табло и видишь эти цифры?

— Положительные эмоции. Надеюсь, что прежде всего результатом доставили радость болельщикам нашим и самим себе. Ощутили дополнительную веру в то, что все возможно — в нашей группе достичь положительного результата. Каждая игра трудная. Самое главное, что команда выдержала и все хорошо.

— Гол твоими глазам. На твоем счету голевой пас.

— Ой, точнее затылком. Не знаю. Что-то там ковырялся, бодался. Мяч удачно к Антону отскочил и благо, что мяч оказался в воротах.

Беларусь 1:0
Первый тайм: 1:0
Люксембург
12.10.2018, 21:45 Групповой этап: Группа 2 Динамо
Главные тренеры
Игорь Криушенко Люк Хольц
Голы
43′ Антон Сарока  
Составы
Андрей Горбунов 16
Александр Мартынович (к) 3
Денис Поляков 5
Михаил Сиваков 17
66′ Максим Володько 19
Павел Нехайчик 13
72′ Иван Маевский 18
Игорь Стасевич 22
81′ Станислав Драгун 2
Никита Корзун 9
76′ Антон Путило 14
Юрий Кендыш 8
87′ Антон Сарока 11
Денис Лаптев 20
1 Энтони Мори
2 Максим Шано
6 Крис Филиппс
13 Дирк Карлсон
8 Кристофер Мартинс Перейра
18 Лоран Янс (к) 72′
22 Орельен Жоаким
14 Данел Синани 81′
4 Кевин Малгет 45′
3 Энес Махмутович
15 Оливер Тилль 57′
11 Жерсон Родригеш
20 Давид Тюрпель 73′ 68′
9 Даниел да Мота
Статистика
2 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
11 Удары (всего) 12
5 Удары в створ 1
3 Угловые 6
19 Фолы 13
3 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Али Палабыйык (Турция)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
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Серия пенальти: нереализованный пенальти
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