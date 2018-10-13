Нехайчик: Надеюсь, что прежде всего результатом доставили радость болельщикам нашим и самим себе

— Что в твоей душе творится, когда смотришь на табло и видишь эти цифры?

— Положительные эмоции. Надеюсь, что прежде всего результатом доставили радость болельщикам нашим и самим себе. Ощутили дополнительную веру в то, что все возможно — в нашей группе достичь положительного результата. Каждая игра трудная. Самое главное, что команда выдержала и все хорошо.