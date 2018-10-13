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12:26 (мск), источник: Прессбол

«С такими заявлениями Люк Хольц смешон!» Люксембуржцы разочарованы потерей очков в Минске

Президент Федерации футбола Люксембурга, Жерсон Родригеш, Даниэль да Мота, Оливье Тилль и фаны соперников белорусов по Лиге наций объясняют, что пошло не так.

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Источник: AFP 2018

«Диета с низким содержанием жиров в Минске», — так озаглавил статью автор wort.lu.

Как ни прискорбно, люксембуржцы не создали почти ничего в первые 45 минут. Частые неточные пасы и потери мяча привели к тому, что моментов не возникало. Единственный нападающий Йоахим оказался выключенным из игры.

Белорусы также не особо преуспели, но были вознаграждены перед перерывом. Помочь хозяевам решил вратарь Люксембурга Антони Морис, не сумевший поймать мяч при выходе — Сарока поразил пустой угол с одиннадцати метров.

Это был не вечер люксембуржцев… Команда сыграла плохо и заслуженно уступила прямому конкуренту за первое место в отборочной группе.

Президент Федерации футбола Люксембурга Поль Филипп:

Если вы сравните нашу игру с тем, что было два года назад в Борисове, прогресс покажется очевидным. У Беларуси было мало шансов забить, но и мы этого не сделали: может быть, слишком долго вкатывались во встречу. Не должны были проиграть этот матч, ведь Беларусь в начале отнеслась к нам с большим уважением. Но теперь остается только переключиться на Сан-Марино так быстро, как можем. Мы должны победить в этом матче, — цитирует чиновника wort.lu.

Полузащитник «великогерцогских» Жерсон Родригеш:

Мы проснулись слишком поздно. Должны были беспокоить белорусов раньше, а получилось, что отдали свою игру. Теперь обязаны показать свой максимум в ответном матче в Люксембурге, — приводит слова футболиста wort.lu.

Даниэль да Мота в интервью wort.lu признал, что белорусы выглядели лучше до перерыва:

0:1 — нелогичный исход. Да, в первом тайме белорусы создали больше опасности, но своими усилиями после перерыва мы наиграли хотя бы на очко. Мы были свежее… Но «ничейный» гол так и не случился.

Хавбек Оливье Тилль для wort.lu:

Мы слишком часто теряли мяч. Трудно объяснить, почему. Мы были настроены оптимально и не испытывали большой нервозности. Но, надо признать, у нас почти не было голевых моментов. До перерыва — вообще никаких. Необходимо было действовать в атаке более разнообразно. Попробуем попытать счастья во второй попытке.

Единственный комментарий на lessentiel.lu:

— Какой отвратительный матч: отсутствие голов, потерянные полузащитники, плохие и неточные удары и так далее. Все там было. Забыть как можно скорее.

На форуме сайта rtl.lu от своих ждали только победы:

— Матч, который вы должны забыть и идти дальше. У меня такое чувство, что ни одна из двух команд не играла в этом матче. По принципу «и так сойдет»… Начало игры — возня с обеих сторон, гол — ошибка вратаря… Зовите Шона (Ральфа Шона — второго голкипера Люксембурга. — Прим.)… хорошо… ок. Люксембург владел мячом 51% игрового времени, сделал больше пасов, но их точность составила всего 79%. Белорусы не были лучше, но они выиграли.

Но ничего, нет такой команды, которая никогда не уступает. Просто не теряйте веру. Сейчас интересно, сможет ли Молдова одолеть белорусов, потому как, если молдаване соберутся, у них также появится шанс на первое место в группе.

— Разочаровывающий матч, особенно первая половина, которая была ужасно слабой. Сами подарили белорусам гол после ошибки вратаря. Может, поработаем лучше во встрече с Сан-Марино.

— Анализ матча от Люка Хольца… Извините, но если вы считаете такую игру удовлетворительной и называете лучшей за все время, то либо у вас нулевое представление о футболе, либо о тренерском деле. С такими заявлениями Люк Хольц смешон!

Беларусь 1:0
Первый тайм: 1:0
Люксембург
12.10.2018, 21:45 Групповой этап: Группа 2 Динамо
Главные тренеры
Игорь Криушенко Люк Хольц
Голы
43′ Антон Сарока  
Составы
Андрей Горбунов 16
Александр Мартынович (к) 3
Денис Поляков 5
Михаил Сиваков 17
66′ Максим Володько 19
Павел Нехайчик 13
72′ Иван Маевский 18
Игорь Стасевич 22
81′ Станислав Драгун 2
Никита Корзун 9
76′ Антон Путило 14
Юрий Кендыш 8
87′ Антон Сарока 11
Денис Лаптев 20
1 Энтони Мори
2 Максим Шано
6 Крис Филиппс
13 Дирк Карлсон
8 Кристофер Мартинс Перейра
18 Лоран Янс (к) 72′
22 Орельен Жоаким
14 Данел Синани 81′
4 Кевин Малгет 45′
3 Энес Махмутович
15 Оливер Тилль 57′
11 Жерсон Родригеш
20 Давид Тюрпель 73′ 68′
9 Даниел да Мота
Статистика
2 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
11 Удары (всего) 12
5 Удары в створ 1
3 Угловые 6
19 Фолы 13
3 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Али Палабыйык (Турция)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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