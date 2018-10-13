«С такими заявлениями Люк Хольц смешон!» Люксембуржцы разочарованы потерей очков в Минске

Источник: AFP 2018

«Диета с низким содержанием жиров в Минске», — так озаглавил статью автор wort.lu.



Как ни прискорбно, люксембуржцы не создали почти ничего в первые 45 минут. Частые неточные пасы и потери мяча привели к тому, что моментов не возникало. Единственный нападающий Йоахим оказался выключенным из игры.



Белорусы также не особо преуспели, но были вознаграждены перед перерывом. Помочь хозяевам решил вратарь Люксембурга Антони Морис, не сумевший поймать мяч при выходе — Сарока поразил пустой угол с одиннадцати метров.

Это был не вечер люксембуржцев… Команда сыграла плохо и заслуженно уступила прямому конкуренту за первое место в отборочной группе.

Президент Федерации футбола Люксембурга Поль Филипп:



Если вы сравните нашу игру с тем, что было два года назад в Борисове, прогресс покажется очевидным. У Беларуси было мало шансов забить, но и мы этого не сделали: может быть, слишком долго вкатывались во встречу. Не должны были проиграть этот матч, ведь Беларусь в начале отнеслась к нам с большим уважением. Но теперь остается только переключиться на Сан-Марино так быстро, как можем. Мы должны победить в этом матче, — цитирует чиновника wort.lu.

Полузащитник «великогерцогских» Жерсон Родригеш:



Мы проснулись слишком поздно. Должны были беспокоить белорусов раньше, а получилось, что отдали свою игру. Теперь обязаны показать свой максимум в ответном матче в Люксембурге, — приводит слова футболиста wort.lu.

Даниэль да Мота в интервью wort.lu признал, что белорусы выглядели лучше до перерыва:



0:1 — нелогичный исход. Да, в первом тайме белорусы создали больше опасности, но своими усилиями после перерыва мы наиграли хотя бы на очко. Мы были свежее… Но «ничейный» гол так и не случился.

Хавбек Оливье Тилль для wort.lu:



Мы слишком часто теряли мяч. Трудно объяснить, почему. Мы были настроены оптимально и не испытывали большой нервозности. Но, надо признать, у нас почти не было голевых моментов. До перерыва — вообще никаких. Необходимо было действовать в атаке более разнообразно. Попробуем попытать счастья во второй попытке.