Текущие события
Футбол. Первый дивизион
1-й тайм
Томь0
Сочи0
Футбол. Первый дивизион
1-й тайм
Луч0
Авангард К0
Футбол. Первый дивизион
1-й тайм
Сибирь0
Нижний Новгород0
Футбол. Первый дивизион
14:30
Тамбов
Спартак-2
Футбол. Сборные
14:30
Мьянма
Боливия
Футбол. Сборные
14:35
Китай
Индия
Футбол. Первый дивизион
15:00
Чертаново
Шинник
Футбол. Первый дивизион
15:00
Краснодар-2
Зенит-2
Футбол. Лига наций
16:00
Словакия
Чехия
Футбол. Первый дивизион
17:00
Мордовия
Химки
Футбол. Первый дивизион
17:00
Армавир
Балтика
Футбол. Сборные
17:00
Узбекистан
КНДР
Футбол. Сборные
18:30
Филиппины
Оман
Футбол. Первый дивизион
08:00
СКА-Хабаровск0
Ротор1
Футбол. Лига наций
19:00
Норвегия
Словения
Футбол. Лига наций
19:00
Грузия
Андорра
Футбол. Лига наций
19:00
Латвия
Казахстан
Футбол. Лига наций
19:00
Армения
Гибралтар
Футбол. Лига наций
21:45
Нидерланды
Германия
Футбол. Лига наций
21:45
Ирландия
Дания
Футбол. Лига наций
21:45
Болгария
Кипр
Футбол. Лига наций
21:45
Македония
Лихтенштейн
Футбол. Сборные
03:30
Перу3
Чили0
Все события
Фоторепортажи
28«Локо» проиграл «Шальке». Возможна отставка Семина?
11Кто заменит Акинфеева в Лиге чемпионов?
12:55 (мск), источник: Vesti.kz

Сборная Казахстана объявила стартовый состав на матч Лиги наций с Латвией

Главный тренер сборной Казахстана Станимир Стоилов объявил стартовый состав на гостевой матч Лиги наций с Латвией, сообщает официальный сайт КФФ.

Наверх
Футбол
Лига наций D 2018/2019
13.10.2018, 19:00
Латвия
-Казахстан-

С первых минут в составе сборной Казахстана на поле выйдут:

Ненад Эрич (В) — Абзал Бейсебеков, Евгений Постников, Сергей Малый, Дмитрий Шомко, Георгий Жуков, Бауыржан Исламхан, Исламбек Куат, Бактиер Зайнутдинов, Роман Муртазаев, Алексей Щеткин.

Резерв: Владимир Плотников (В), Дмитро Непогодов (В) — Юрий Логвиненко, Нуралы Алип, Гафуржан Суюмбаев, Александр Соколенко, Ян Вороговский, Магамед Парагульгов, Думан Нарзилдаев, Максим Федин, Бауыржан Турысбек, Еркебулан Сейдахмет.

Казахстан
НовостиМатчиСоставСтатистика
Лига наций А
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Лига наций B
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Лига наций C
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Лига наций D
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Тьерри Анри назначен главным тренером участника группового раунда Лиги чемпионов
«Обвинений в избиении водителя Павлу Мамаеву не предъявлялось»
Интриги дня КХЛ: «Ак Барс» добьётся исторической победы в КХЛ
Почему у Чела Соннена нет шансов против Федора Емельяненко
Бегут с корабля: Украина и Беларусь забрали биатлонистов
17 медалей в Буэнос-Айресе. Итоги ОИ для российских пловцов
50 Cent предложил Нурмагомедову $2 млн за выступления в Bellator
Лучший бомбардир бундеслиги. Он оказался не нужен «Барселоне»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь