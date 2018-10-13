Сборная Казахстана объявила стартовый состав на матч Лиги наций с Латвией
Главный тренер сборной Казахстана Станимир Стоилов объявил стартовый состав на гостевой матч Лиги наций с Латвией, сообщает официальный сайт КФФ.
Главный тренер сборной Казахстана Станимир Стоилов объявил стартовый состав на гостевой матч Лиги наций с Латвией, сообщает официальный сайт КФФ.
С первых минут в составе сборной Казахстана на поле выйдут:
Ненад Эрич (В) — Абзал Бейсебеков, Евгений Постников, Сергей Малый, Дмитрий Шомко, Георгий Жуков, Бауыржан Исламхан, Исламбек Куат, Бактиер Зайнутдинов, Роман Муртазаев, Алексей Щеткин.
Резерв: Владимир Плотников (В), Дмитро Непогодов (В) — Юрий Логвиненко, Нуралы Алип, Гафуржан Суюмбаев, Александр Соколенко, Ян Вороговский, Магамед Парагульгов, Думан Нарзилдаев, Максим Федин, Бауыржан Турысбек, Еркебулан Сейдахмет.