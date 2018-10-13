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16:43 (мск)

Букмекеры ждут победы России в результативном матче

Для сборной России наступают решающие дни в Лиге наций. Половину матчей группового этапа наша команда проведёт на этой неделе. Вслед за встречей со сборной Швеции россиян ожидает турецкая команда. И также, как в игре с «Тре Крунур», сборная России здесь является фаворитом.

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Источник: Reuters

Именно победой над сборной Турции в гостях российская национальная команда начала свой путь в Лиге наций в сентябре. Тогда благодаря голам героев чемпионата мира Дениса Черышева и Артёма Дзюбы наши футболисты набрали три очка. Учитывая то, что новый турнир довольно краткосрочен (в группе представлено всего три команды, которые играют по четыре матча) — каждая победа приближает к итоговому успеху в группе. А он в свою очередь даёт повышение в классе, и уже следующий розыгрыш Лиги наций сборная России может начать в элитном дивизионе вместе с командами Франции, Испании, Германии и Португалии.

Футбол
Лига наций B 2018/2019
14.10.2018, 19:00
Россия
-Турция-

Ставки высоки в любом матче Лиги наций, а чем ближе завершение группового турнира, тем выше и ответственность. Домашние стены стадиона «Фишт» в Сочи (именно на нём российская сборная играла четвертьфинальный матч чемпионата мира против Хорватии) снизили коэффициенты на победу сборной России по сравнению с сентябрём. Тогда победа россиян в БК «Лига Ставок» оценивалась в 3,50, сейчас этот коэффициент составляет 1,95. Ничья — 3,40, а самый маловероятный исход — победа Турции — идёт с коэффициентом 4,30.

Разница между сентябрьским матчем этих команд и будущим чувствуется ещё и в ожидании результативного футбола на сей раз. В шести предыдущих матчах сборной России без Игоря Акинфеева в воротах было забито 28 голов. То есть, по 4,7 за матч. Очень зрелищно играет в 2018 году и команда Турции. Лишь в двух из семи матчей турок было забито менее трёх голов. Коэффициент БК «Лига Ставок» на то, что во встрече Россия — Турция будет пробит тотал больше 2,5 мячей, составляет 2,05. Коэффициент на то, что голы будут забиты в обоих таймах — 1,80. Причём букмекеры ждут, что после перерыва пойдёт более результативная игра. Коэффициент на событие «во втором тайме больше голов, чем в первом» — 2,10. То, что забитых мячей будет поровну в каждой половине игры — 3,30.

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