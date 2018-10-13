Букмекеры ждут победы России в результативном матче

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Именно победой над сборной Турции в гостях российская национальная команда начала свой путь в Лиге наций в сентябре. Тогда благодаря голам героев чемпионата мира Дениса Черышева и Артёма Дзюбы наши футболисты набрали три очка. Учитывая то, что новый турнир довольно краткосрочен (в группе представлено всего три команды, которые играют по четыре матча) — каждая победа приближает к итоговому успеху в группе. А он в свою очередь даёт повышение в классе, и уже следующий розыгрыш Лиги наций сборная России может начать в элитном дивизионе вместе с командами Франции, Испании, Германии и Португалии.

Футбол Лига наций B 2018/2019 14.10.2018, 19:00 Россия - Турция -

Ставки высоки в любом матче Лиги наций, а чем ближе завершение группового турнира, тем выше и ответственность. Домашние стены стадиона «Фишт» в Сочи (именно на нём российская сборная играла четвертьфинальный матч чемпионата мира против Хорватии) снизили коэффициенты на победу сборной России по сравнению с сентябрём. Тогда победа россиян в БК «Лига Ставок» оценивалась в 3,50, сейчас этот коэффициент составляет 1,95. Ничья — 3,40, а самый маловероятный исход — победа Турции — идёт с коэффициентом 4,30.