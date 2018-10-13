Сборная Чехии обыграла словаков в Лиге наций
Сегодня в Трнаве на стадионе «Антон Малатински» сборная Словакии принимала команду Чехии в рамках 3-го тура группового раунда Лиги наций.
Сегодня в Трнаве на стадионе «Антон Малатински» сборная Словакии принимала команду Чехии в рамках 3-го тура группового раунда Лиги наций.
Встреча завершилась победой гостей со счётом 2:1.
Чешская команда открыла счёт в начале второго тайма — отличился нападающий Михал Крменчик. Спустя десять минут полузащитник Марек Гамшик восстановил равновесие в счёте, но на 74-й минуте форвард Патрик Шик принёс сборной Чехии победу.
Команда Ярослава Шильгавы набрала первые три очка в Лиге наций, в то время как словацкая команда
|Ян Козак
|Ярослав Шилгавы
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|3
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|15
|Удары (всего)
|11
|7
|Удары в створ
|4
|7
|Угловые
|5
|12
|Фолы
|18
|3
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Славко Винчич (Словения)