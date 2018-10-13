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19:27 (мск), источник: Чемпионат.com

Сборная Чехии обыграла словаков в Лиге наций

Сегодня в Трнаве на стадионе «Антон Малатински» сборная Словакии принимала команду Чехии в рамках 3-го тура группового раунда Лиги наций.

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Встреча завершилась победой гостей со счётом 2:1.

Чешская команда открыла счёт в начале второго тайма — отличился нападающий Михал Крменчик. Спустя десять минут полузащитник Марек Гамшик восстановил равновесие в счёте, но на 74-й минуте форвард Патрик Шик принёс сборной Чехии победу.

Команда Ярослава Шильгавы набрала первые три очка в Лиге наций, в то время как словацкая команда по-прежнему не набрала очков. Лидирует в группе 1 лиги В сборная Украины, которая одержала две победы подряд.

Словакия 1:2
Первый тайм: 0:0
Чехия
13.10.2018, 16:00 Групповой этап: Группа 1 Anton Malatinsky Stadion (City Arena)
Главные тренеры
Ян Козак Ярослав Шилгавы
Голы
62′ Марек Хамшик  
  Михаэль Крменчик 52′
  Патрик Шик 76′
Составы
Мартин Дубравка 1
29′ Мартин Шкртел (к) 3
83′ Милан Шкриньяр 14
Ондрей Дуда 8
Марек Хамшик 17
Роберт Мак 20
Станислав Лоботка 22
Адам Немец 11
46′ Петер Пекарик 2
Эрик Сабо 18
27′ 80′ Томаш Губочан 15
Давид Ганцко 16
54′ Юрай Куцка 19
Владимир Вайсс 7
1 Томаш Вацлик
3 Ондржей Челустка
4 Теодор Гебреселассие 75′
5 Якуб Брабец
8 Яромир Змргал
9 Боржек Дочкал (к) 22′
15 Томаш Соучек 38′
21 Давид Павелка
2 Павел Кадержабек 63′
22 Филип Новак
11 Михаэль Крменчик 73′
19 Патрик Шик
20 Матей Выдра 89′
14 Якуб Янкто
Статистика
3 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
15 Удары (всего) 11
7 Удары в створ 4
7 Угловые 5
12 Фолы 18
3 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Славко Винчич (Словения)
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