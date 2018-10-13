Сборная Чехии обыграла словаков в Лиге наций

Чешская команда открыла счёт в начале второго тайма — отличился нападающий Михал Крменчик. Спустя десять минут полузащитник Марек Гамшик восстановил равновесие в счёте, но на 74-й минуте форвард Патрик Шик принёс сборной Чехии победу.

Команда Ярослава Шильгавы набрала первые три очка в Лиге наций, в то время как словацкая команда по-прежнему не набрала очков. Лидирует в группе 1 лиги В сборная Украины, которая одержала две победы подряд.