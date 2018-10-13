РФС попросил сборную Турции отменить предматчевую тренировку на стадионе «Фишт»
СОЧИ, 13 октября. /ТАСС/. Российский футбольный союз (РФС) попросил сборную Турции отменить тренировку на стадионе «Фишт»
СОЧИ, 13 октября. /ТАСС/. Российский футбольный союз (РФС) попросил сборную Турции отменить тренировку на стадионе «Фишт»
В субботу сборная Турции перенесла предматчевую тренировку с арены «Фишт» на стадион «Адлер-1».
«Российский футбольный союз попросил нас перенести предматчевую тренировку со стадиона “Фишт”. Как нам сказали, это связано с качеством поля на арене. Это, конечно, нехорошо, но я согласился», — сказал Луческу.
Встреча третьего тура группового раунда Лиги наций между сборными России и Турции пройдет в воскресенье в Сочи. Начало — 19:00 мск.