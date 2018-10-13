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20:35 (мск), источник: ТАСС

РФС попросил сборную Турции отменить предматчевую тренировку на стадионе «Фишт»

СОЧИ, 13 октября. /ТАСС/. Российский футбольный союз (РФС) попросил сборную Турции отменить тренировку на стадионе «Фишт» из-за проблем с полем. Об этом на пресс- конференции заявил главный тренер турецкой команды Мирча Луческу.

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В субботу сборная Турции перенесла предматчевую тренировку с арены «Фишт» на стадион «Адлер-1».

«Российский футбольный союз попросил нас перенести предматчевую тренировку со стадиона “Фишт”. Как нам сказали, это связано с качеством поля на арене. Это, конечно, нехорошо, но я согласился», — сказал Луческу.

Встреча третьего тура группового раунда Лиги наций между сборными России и Турции пройдет в воскресенье в Сочи. Начало — 19:00 мск.

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