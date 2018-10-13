Луческу: Ситуации с Кокориным и Мамаевым придают слишком много внимания

Источник: РИА "Новости"

Встреча третьего тура группового раунда Лиги наций между сборными России и Турции пройдет в воскресенье в Сочи.

«Я знаю Кокорина и Мамаева очень хорошо. На мой взгляд, этой ситуации придается слишком большое внимание и СМИ многое раздувают. Если бы в этом инциденте был замешан обычный человек, то все бы закончилось рукопожатием и денежной компенсацией», — сказал Луческу.

«Не хочу говорить, что оправдываю действия Кокорина и Мамаева, но мне хочется защитить их. При этом очень важно подойти к мере наказания и оставаться справедливыми», — добавил тренер.