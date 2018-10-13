Луческу: Ситуации с Кокориным и Мамаевым придают слишком много внимания

Встреча третьего тура группового раунда Лиги наций между сборными России и Турции пройдет в воскресенье в Сочи.
«Я знаю Кокорина и Мамаева очень хорошо. На мой взгляд, этой ситуации придается слишком большое внимание и СМИ многое раздувают. Если бы в этом инциденте был замешан обычный человек, то все бы закончилось рукопожатием и денежной компенсацией», — сказал Луческу.
«Не хочу говорить, что оправдываю действия Кокорина и Мамаева, но мне хочется защитить их. При этом очень важно подойти к мере наказания и оставаться справедливыми», — добавил тренер.
8 октября Кокорин и Мамаев стали участниками двух драк в центре Москвы, в результате которых травмы разной степени тяжести получили водитель ведущей Первого канала и чиновник Минпромторга Денис Пак. Позже Тверской суд Москвы арестовал футболистов, а также брата Кокорина на два месяца. Сейчас полиция расследует три уголовных дела: два из них по ст. 116 УК РФ («Побои») и одно непосредственно в отношении Кокорина и Мамаева по ч. 2 ст. 213 УК РФ («Хулиганство по предварительному сговору»).