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20:42 (мск), источник: ТАСС

Луческу: Ситуации с Кокориным и Мамаевым придают слишком много внимания

СОЧИ, 13 октября. /Корр. ТАСС Михаил Личков/. Инциденту с нападающим «Зента» Александром Кокориным и полузащитником «Краснодара» Павлом Мамаевым придается слишком много внимания. Об журналистам заявил бывший тренер петербургского «Зенита», главный тренер сборной Турции Мирча Луческу.

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Источник: РИА "Новости"

Встреча третьего тура группового раунда Лиги наций между сборными России и Турции пройдет в воскресенье в Сочи.

«Я знаю Кокорина и Мамаева очень хорошо. На мой взгляд, этой ситуации придается слишком большое внимание и СМИ многое раздувают. Если бы в этом инциденте был замешан обычный человек, то все бы закончилось рукопожатием и денежной компенсацией», — сказал Луческу.

«Не хочу говорить, что оправдываю действия Кокорина и Мамаева, но мне хочется защитить их. При этом очень важно подойти к мере наказания и оставаться справедливыми», — добавил тренер.

8 октября Кокорин и Мамаев стали участниками двух драк в центре Москвы, в результате которых травмы разной степени тяжести получили водитель ведущей Первого канала и чиновник Минпромторга Денис Пак. Позже Тверской суд Москвы арестовал футболистов, а также брата Кокорина на два месяца. Сейчас полиция расследует три уголовных дела: два из них по ст. 116 УК РФ («Побои») и одно непосредственно в отношении Кокорина и Мамаева по ч. 2 ст. 213 УК РФ («Хулиганство по предварительному сговору»).

Что ждет Кокорина и Мамаева?
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19:57 (мск)© Ньюстюб
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