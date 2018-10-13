Манчини: Если сборная Италии проиграет Польше, ничего не изменится
Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини поделился ожиданиями от предстоящей игры с командой Польши в рамках 4-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА.
Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини поделился ожиданиями от предстоящей игры с командой Польши в рамках 4-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА.
«Если мы проиграем Польше, ничего не изменится. Это не будет означать, что мы пропустим Евро и больше не сыграем. Подобное может произойти с Англией, Хорватией, Германией. Лига наций была создана, чтобы сборные перестали недооценивать товарищеские матчи. Не вижу смысла делать из этого драму», — приводит слова Манчини Football Italia.
Матч Польша — Италия состоится завтра, 14 октября, в Хожуве (Польша) на стадионе «Шлёнск». Начало запланировано на 21:45 мск.
Итальянцы, набрав 1 очко, занимают третье место в турнирной таблице группы 3 лиги A, поляки (1) — второе.