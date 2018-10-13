Сборная Казахстана упустила победу над Латвией в матче Лиги наций
Футболисты сборной Казахстана сыграли вничью с Латвией в гостевом матче третьего тура Лиги наций, передает корреспондент Vesti.kz.
Футболисты сборной Казахстана сыграли вничью с Латвией в гостевом матче третьего тура Лиги наций, передает корреспондент Vesti.kz.
Игра четвертой группы дивизиона D проходила на стадионе «Даугава» в Риге и завершилась со счетом 1:1.
Первый гол в матче случился на 16-й минуте, а его автором стал казахстанский полузащитник Бахтиер Зайнутдинов, который в падении замкнул подачу капитана Дмитрий Шомко с фланга.
Первый тайм также запомнился ранней заменой. На 27-й минуте не смог продолжить игру после единоборства с Исламбеком Куатом латвийский полузащитник Вячеслав Исаев.
Удержать же победный счет сборная Казахстана не смогла. Латвийцы отыгрались еще до перерыва, причем автором гола на 40-й минуте стал игрок казахстанского клуба — нападающий «Акжайыка» Артур Карашаускас.
Второй тайм более активно начала сборная Казахстана, но постепенно ситуация выравнилась. Моменты были у обеих команд, но забить второй гол им так и не удалось.
И для Латвии, и для Казахстана эта ничья стала второй в Лиге наций — обе команды ранее поделили очки с Андоррой и проиграли Грузии.
Следующий матч сборная Казахстана проведет 16 октября, когда в Астане примет Андорру. Игра начнется в 20:00 по столичному времени.
|Миксу Паателайнен
|Станимир Стойлов
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|1
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|9
|Удары (всего)
|23
|3
|Удары в створ
|11
|3
|Угловые
|4
|8
|Фолы
|20
|3
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Харальд Лехнер (Австрия)