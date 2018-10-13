Сборная Казахстана упустила победу над Латвией в матче Лиги наций

Игра четвертой группы дивизиона D проходила на стадионе «Даугава» в Риге и завершилась со счетом 1:1.

Первый гол в матче случился на 16-й минуте, а его автором стал казахстанский полузащитник Бахтиер Зайнутдинов, который в падении замкнул подачу капитана Дмитрий Шомко с фланга.

Первый тайм также запомнился ранней заменой. На 27-й минуте не смог продолжить игру после единоборства с Исламбеком Куатом латвийский полузащитник Вячеслав Исаев.

Удержать же победный счет сборная Казахстана не смогла. Латвийцы отыгрались еще до перерыва, причем автором гола на 40-й минуте стал игрок казахстанского клуба — нападающий «Акжайыка» Артур Карашаускас.

Второй тайм более активно начала сборная Казахстана, но постепенно ситуация выравнилась. Моменты были у обеих команд, но забить второй гол им так и не удалось.

И для Латвии, и для Казахстана эта ничья стала второй в Лиге наций — обе команды ранее поделили очки с Андоррой и проиграли Грузии.