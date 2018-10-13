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21:08 (мск), источник: Vesti.kz

Сборная Казахстана упустила победу над Латвией в матче Лиги наций

Футболисты сборной Казахстана сыграли вничью с Латвией в гостевом матче третьего тура Лиги наций, передает корреспондент Vesti.kz.

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Игра четвертой группы дивизиона D проходила на стадионе «Даугава» в Риге и завершилась со счетом 1:1.

Первый гол в матче случился на 16-й минуте, а его автором стал казахстанский полузащитник Бахтиер Зайнутдинов, который в падении замкнул подачу капитана Дмитрий Шомко с фланга.

Первый тайм также запомнился ранней заменой. На 27-й минуте не смог продолжить игру после единоборства с Исламбеком Куатом латвийский полузащитник Вячеслав Исаев.

Удержать же победный счет сборная Казахстана не смогла. Латвийцы отыгрались еще до перерыва, причем автором гола на 40-й минуте стал игрок казахстанского клуба — нападающий «Акжайыка» Артур Карашаускас.

Второй тайм более активно начала сборная Казахстана, но постепенно ситуация выравнилась. Моменты были у обеих команд, но забить второй гол им так и не удалось.

И для Латвии, и для Казахстана эта ничья стала второй в Лиге наций — обе команды ранее поделили очки с Андоррой и проиграли Грузии.

Следующий матч сборная Казахстана проведет 16 октября, когда в Астане примет Андорру. Игра начнется в 20:00 по столичному времени.

Латвия 1:1
Первый тайм: 1:1
Казахстан
13.10.2018, 19:00 Групповой этап: Группа 1 Daugava
Главные тренеры
Миксу Паателайнен Станимир Стойлов
Голы
40′ Артур Карашаускс  
  Бактиер Зайнутдинов 16′
Составы
Андрис Ванин (к) 1
Виталий Максименко 2
Каспарс Дубра 4
Виталий Ягодинский 19
Роберт Савалниекс 18
89′ Валерий Шабала 10
Денис Ракелс 15
Иван Лукьянов 16
27′ Вячеслав Исаев 13
Александр Фертов 8
67′ Ритварс Ругинс 7
Андрей Цыганик 14
73′ Артур Карашаускс 11
Владислав Гутковский 22
1 Ненад Ерич
2 Сергей Малый
4 Евгений Постников
18 Дмитрий Шомко (к)
21 Абзал Бейсебеков 43′
5 Исламбек Куат 39′
10 Георгий Жуков
13 Алексей Щеткин
9 Бауыржан I Исламхан 75′
20 Максим Федин
14 Роман Муртазаев 82′
15 Бауыржан Турысбек
19 Бактиер Зайнутдинов 65′
17 Еркебулан Сейдахмет 77′
Статистика
1 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
9 Удары (всего) 23
3 Удары в створ 11
3 Угловые 4
8 Фолы 20
3 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Харальд Лехнер (Австрия)
Обозначения
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Вошел в игру
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