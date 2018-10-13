Как сыграли соперники сборной Казахстана по Лиге наций

Игра четвертой группы дивизиона D проходила в Тбилиси и завершилась со счетом 3:0. Дублем у грузин отметился полузащитник американского «Сан Хосе» Валерий Казаишвили, который забил на 33-й и 84-й минутах, а на 95-й отличился хавбек «Тобола» Джаба Канкава.

Отметим, что в компенсированное время андоррцы из-за удаления потеряли Марсио Вийеру, получившего прямую красную карточку.

С девятью очками сборная Грузии возглавляет таблицу группы. У Андорры — два балла. Также в этой группе выступают Казахстан и Андорра.