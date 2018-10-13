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21:48 (мск), источник: Vesti.kz

Как сыграли соперники сборной Казахстана по Лиге наций

Сборная Грузии разгромила Андорру в домашнем матче третьего тура Лиги наций, передает корреспондент Vesti.kz.

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Игра четвертой группы дивизиона D проходила в Тбилиси и завершилась со счетом 3:0. Дублем у грузин отметился полузащитник американского «Сан Хосе» Валерий Казаишвили, который забил на 33-й и 84-й минутах, а на 95-й отличился хавбек «Тобола» Джаба Канкава.

Отметим, что в компенсированное время андоррцы из-за удаления потеряли Марсио Вийеру, получившего прямую красную карточку.

С девятью очками сборная Грузии возглавляет таблицу группы. У Андорры — два балла. Также в этой группе выступают Казахстан и Андорра.

16 октября Казахстан дома примет Андорру, а Латвия на своем поле сыграет с Грузией.

Грузия 3:0
Первый тайм: 1:0
Андорра
13.10.2018, 19:00 Групповой этап: Группа 1 Boris Paichadze
Главные тренеры
Владимир Вайсс Хесус "Кольдо" Альварес
Голы
33′ Валерий Казаишвили  
84′ Валерий Казаишвили  
90+4′ Джаба Канкава  
Составы
Георгий Лория 1
Отар Какабадзе 2
Гурам Кашия 4
Соломон Кверквелия 5
Георгий Наваловский 22
Ника Квеквескири 6
Джаба Канкава (к) 7
Валерий Казаишвили 8
38′ 69′ Отар Китейшвили 9
90′ Георгий Чакветадзе 18
Вахтанг Чантуришвили 18
81′ Ника Качарава 13
Валериане Гвилия 21
68′ Джано Ананидзе 10
1 Хосе Антонио Гомес
3 Марк Гонсалес Валес
6 Ильдефонс Сола Лима (к)
15 Мойсес Сан Николас
17 Хоан Сервос
2 Кристиан Алехо Мартинес 28′
8 Марсио де Васконкелос Виейра 90+2′
20 Виктор Сория Родригес 60′
18 Хесус Рубио 88′
23 Хорди Гомес Рубио
22 Макс Лловера 45′ 33′
5 Эмили Хосеп Мирамонтес Гарсиа 51′
4 Марк Ребес 78′
7 Марк Понс Пуйоль
Статистика
1 Желтые карточки 4
0 Красные карточки 1
23 Удары (всего) 4
7 Удары в створ 1
12 Угловые 0
11 Фолы 14
Судьи
Главный судья Леонтиос Тратту (Кипр)
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