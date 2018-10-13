Видео голов и обзор матча с упущенной победой Казахстана над Латвией в Лиге наций
Футболисты сборной Казахстана сыграли вничью с Латвией в гостевом матче третьего тура Лиги наций, передает корреспондент Vesti.kz.
Футболисты сборной Казахстана сыграли вничью с Латвией в гостевом матче третьего тура Лиги наций, передает корреспондент Vesti.kz.
Игра четвертой группы дивизиона D проходила на стадионе «Даугава» в Риге и завершилась со счетом 1:1.
На 16-й минуте казахстанцы вышли вперед после гола Бахтиера Зайнутдинова, но пропустили от латвийского форварда «Акжайыка» Артура Карашаускаса.
|Миксу Паателайнен
|Станимир Стойлов
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|1
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|9
|Удары (всего)
|23
|3
|Удары в створ
|11
|3
|Угловые
|4
|8
|Фолы
|20
|3
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Харальд Лехнер (Австрия)