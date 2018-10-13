«Это наша проблема». Стойлов прокомментировал упущенную победу над Латвией в Лиге наций
Главный тренер сборной Казахстана по футболу Станимир Стойлов подвел итоги гостевого матча Лиги наций с Латвией, передает корреспондент Vesti.kz из Риги.
Главный тренер сборной Казахстана по футболу Станимир Стойлов подвел итоги гостевого матча Лиги наций с Латвией, передает корреспондент Vesti.kz из Риги.
Игра третьего тура четвертой группы дивизиона D завершилась со счетом 1:1.
— Сегодня была хорошая футбольная битва. Обе команды старались играть в футбол. Думаю, у нас было больше моментов. Но мы не успели. У нас есть проблема завершения атаки. Пропустили тоже легкий гол. Не могу сказать, что недоволен футболистам, — отметил Стойлов.
— Замены усилили игру?
— Второй тайм тоже был хороший. Я даже вначале не хотел делать замены. Но если не забили гол, не могу сказать, что усилили. Если бы забили, сказал бы, что у усилили. Но ребята старались.
— У команды проблемы с нападающими, примите ли
— Да, сегодня были моменты, могли забить гол. Единственное, что можем сделать, если запасные выйдут в основе. Других нападающих нет. Это наша проблема. Но могу сказать, что Латвия хорошая команда, она не случайно была выше нас в группе. Но мы сегодня играли лучше, я считаю.
— Будете продолжать работу по омоложению сборной?
— Я еще с моего назначения сказал, что хочу омолодить команду. Ясно, что не сможем
Будем решать проблему, которая у нас существует. Но дорога не простая и не легкая. Если
Если болельщики придут поддержать в игре с Андоррой, это придаст уверенности игрокам после такого тяжелого матча. Думаю, покажем футбол, в который можем играть. Думаю, люди понимают, что команда старается.
Отметим, что в группе с девятью очками лидирует Грузия. У остальных трех команд по два балла, но Латвия идет второй, Казахстан — третьим, а Андорра — четвертой
|Миксу Паателайнен
|Станимир Стойлов
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|1
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|9
|Удары (всего)
|23
|3
|Удары в створ
|11
|3
|Угловые
|4
|8
|Фолы
|20
|3
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Харальд Лехнер (Австрия)