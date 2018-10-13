«Это наша проблема». Стойлов прокомментировал упущенную победу над Латвией в Лиге наций

Игра третьего тура четвертой группы дивизиона D завершилась со счетом 1:1.

— Сегодня была хорошая футбольная битва. Обе команды старались играть в футбол. Думаю, у нас было больше моментов. Но мы не успели. У нас есть проблема завершения атаки. Пропустили тоже легкий гол. Не могу сказать, что недоволен футболистам, — отметил Стойлов.

— Замены усилили игру?

— Второй тайм тоже был хороший. Я даже вначале не хотел делать замены. Но если не забили гол, не могу сказать, что усилили. Если бы забили, сказал бы, что у усилили. Но ребята старались.

— У команды проблемы с нападающими, примите ли какие-то меры по этой позиции?

— Да, сегодня были моменты, могли забить гол. Единственное, что можем сделать, если запасные выйдут в основе. Других нападающих нет. Это наша проблема. Но могу сказать, что Латвия хорошая команда, она не случайно была выше нас в группе. Но мы сегодня играли лучше, я считаю.

— Будете продолжать работу по омоложению сборной?

— Я еще с моего назначения сказал, что хочу омолодить команду. Ясно, что не сможем что-то сделать с первых игр. Но у нас уже с «молодежки» пришли и Федин, и Вороговский. Мы смотрим в оба глаза. Я буду продолжать развивать эту команду, работать.

Будем решать проблему, которая у нас существует. Но дорога не простая и не легкая. Если кто-то думал, что мы с первого дня будем летать, это не так. Да, если с Андоррой шансы были выше. То с Латвией примерно одного уровня, хотя сегодня мы были лучше. Надо стараться выигрывать в каждой игре.

Если болельщики придут поддержать в игре с Андоррой, это придаст уверенности игрокам после такого тяжелого матча. Думаю, покажем футбол, в который можем играть. Думаю, люди понимают, что команда старается.