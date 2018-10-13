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22:00 (мск), источник: Vesti.kz

«Это наша проблема». Стойлов прокомментировал упущенную победу над Латвией в Лиге наций

Главный тренер сборной Казахстана по футболу Станимир Стойлов подвел итоги гостевого матча Лиги наций с Латвией, передает корреспондент Vesti.kz из Риги.

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Игра третьего тура четвертой группы дивизиона D завершилась со счетом 1:1.

— Сегодня была хорошая футбольная битва. Обе команды старались играть в футбол. Думаю, у нас было больше моментов. Но мы не успели. У нас есть проблема завершения атаки. Пропустили тоже легкий гол. Не могу сказать, что недоволен футболистам, — отметил Стойлов.

— Замены усилили игру?

— Второй тайм тоже был хороший. Я даже вначале не хотел делать замены. Но если не забили гол, не могу сказать, что усилили. Если бы забили, сказал бы, что у усилили. Но ребята старались.

— У команды проблемы с нападающими, примите ли какие-то меры по этой позиции?

— Да, сегодня были моменты, могли забить гол. Единственное, что можем сделать, если запасные выйдут в основе. Других нападающих нет. Это наша проблема. Но могу сказать, что Латвия хорошая команда, она не случайно была выше нас в группе. Но мы сегодня играли лучше, я считаю.

— Будете продолжать работу по омоложению сборной?

— Я еще с моего назначения сказал, что хочу омолодить команду. Ясно, что не сможем что-то сделать с первых игр. Но у нас уже с «молодежки» пришли и Федин, и Вороговский. Мы смотрим в оба глаза. Я буду продолжать развивать эту команду, работать.

Будем решать проблему, которая у нас существует. Но дорога не простая и не легкая. Если кто-то думал, что мы с первого дня будем летать, это не так. Да, если с Андоррой шансы были выше. То с Латвией примерно одного уровня, хотя сегодня мы были лучше. Надо стараться выигрывать в каждой игре.

Если болельщики придут поддержать в игре с Андоррой, это придаст уверенности игрокам после такого тяжелого матча. Думаю, покажем футбол, в который можем играть. Думаю, люди понимают, что команда старается.

Отметим, что в группе с девятью очками лидирует Грузия. У остальных трех команд по два балла, но Латвия идет второй, Казахстан — третьим, а Андорра — четвертой из-за разницы мячей.

Латвия 1:1
Первый тайм: 1:1
Казахстан
13.10.2018, 19:00 Групповой этап: Группа 1 Daugava
Главные тренеры
Миксу Паателайнен Станимир Стойлов
Голы
40′ Артур Карашаускс  
  Бактиер Зайнутдинов 16′
Составы
Андрис Ванин (к) 1
Виталий Максименко 2
Каспарс Дубра 4
Виталий Ягодинский 19
Роберт Савалниекс 18
89′ Валерий Шабала 10
Денис Ракелс 15
Иван Лукьянов 16
27′ Вячеслав Исаев 13
Александр Фертов 8
67′ Ритварс Ругинс 7
Андрей Цыганик 14
73′ Артур Карашаускс 11
Владислав Гутковский 22
1 Ненад Ерич
2 Сергей Малый
4 Евгений Постников
18 Дмитрий Шомко (к)
21 Абзал Бейсебеков 43′
5 Исламбек Куат 39′
10 Георгий Жуков
13 Алексей Щеткин
9 Бауыржан I Исламхан 75′
20 Максим Федин
14 Роман Муртазаев 82′
15 Бауыржан Турысбек
19 Бактиер Зайнутдинов 65′
17 Еркебулан Сейдахмет 77′
Статистика
1 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
9 Удары (всего) 23
3 Удары в створ 11
3 Угловые 4
8 Фолы 20
3 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Харальд Лехнер (Австрия)
Обозначения
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Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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"Это наша проблема". Стойлов прокомментировал упущенную победу над Латвией в Лиге наций
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