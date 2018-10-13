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22:08 (мск), источник: Чемпионат.com

Лёв — рекордсмен сборной Германии по количеству матчей на посту главного тренера

Выездной матч с Нидерландами в рамках 3-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА стал для Йоахима Лёва 168-м на посту главного тренера сборной Германии.

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Источник: РИА "Новости"

58-летний специалист стал рекордсменом по этому показателю в истории немецкой национальной команды.

Лёв обошёл Зеппа Хербергера (167). Следом за ним располагается Хельмут Шён (139).

Йоахим возглавляет сборную Германии с 2006 года. Лучшим результатом в его тренерской карьере является победа на чемпионате мира-2014 в Бразилии.

На мировом первенстве 2018 года, которое состоялось в России, национальная команда Германии под руководством Лёва не сумела выйти в плей-офф, финишировав на последней строчке в группе F, где соперниками «манншафт» были сборные Швеции, Мексики и Южной Кореи.

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