«Никто пешком не ходил». Капитан сборной Казахстана объяснил упущенную победу над Латвией

Игра третьего тура первой группы дивизиона D завершилась со счетом 1:1.

— Самое главное, что хотели, это три очка, — отметил Шомко. — Другого результата мы просто не видели сегодня. Пропустили, я думаю, нелепый гол со стандарта, который не надо было пропускать просто. Надо было свои моменты реализовать, которых было достаточно.

Мы сегодня хорошо играли. Контролировали матч. Думаю, соперник много моментов не создал. К сожалению, так получилось… Хотели выиграть всеми силами. Некоторые контратаки пропускали из-за того, что хотели реализовать то, что у нас было. Хороший матч прошел. Обидно, что не выиграли.

— Стойлов все время отмечает, что у команды проблема с завершением атак.

— Думаю, сегодня было достаточно моментов в атаке. Но, к сожалению, не реализовали их. Были моменты, ребята были сконцентрированы на сто процентов. Никто сегодня пешком по полю не ходил, все бились за честь страны. К сожалению, не получилось сегодня добиться того результата, который мы все хотели.

— Как молодежь вливается в команду?