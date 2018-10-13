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23:20 (мск), источник: Vesti.kz

«Никто пешком не ходил». Капитан сборной Казахстана объяснил упущенную победу над Латвией

Капитан сборной Казахстана по футболу Дмитрий Шомко после ничьей с Латвией в матче Лиги наций отметил в интервью корреспонденту Vesti.kz, что команда не видела другого результата, кроме победы.

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Игра третьего тура первой группы дивизиона D завершилась со счетом 1:1.

— Самое главное, что хотели, это три очка, — отметил Шомко. — Другого результата мы просто не видели сегодня. Пропустили, я думаю, нелепый гол со стандарта, который не надо было пропускать просто. Надо было свои моменты реализовать, которых было достаточно.

Мы сегодня хорошо играли. Контролировали матч. Думаю, соперник много моментов не создал. К сожалению, так получилось… Хотели выиграть всеми силами. Некоторые контратаки пропускали из-за того, что хотели реализовать то, что у нас было. Хороший матч прошел. Обидно, что не выиграли.

— Стойлов все время отмечает, что у команды проблема с завершением атак.

— Думаю, сегодня было достаточно моментов в атаке. Но, к сожалению, не реализовали их. Были моменты, ребята были сконцентрированы на сто процентов. Никто сегодня пешком по полю не ходил, все бились за честь страны. К сожалению, не получилось сегодня добиться того результата, который мы все хотели.

— Как молодежь вливается в команду?

— Нормально. В принципе, мы всех их знаем. Все играют практически на виду. Тот же Максим Федин, который сегодня достаточно хорошо дебютировал за сборную. Жалко, что он не реализовал момент, который у него был. Дай бог, он забьет еще свой гол.

Латвия 1:1
Первый тайм: 1:1
Казахстан
13.10.2018, 19:00 Групповой этап: Группа 1 Daugava
Главные тренеры
Миксу Паателайнен Станимир Стойлов
Голы
40′ Артур Карашаускс  
  Бактиер Зайнутдинов 16′
Составы
Андрис Ванин (к) 1
Виталий Максименко 2
Каспарс Дубра 4
Виталий Ягодинский 19
Роберт Савалниекс 18
89′ Валерий Шабала 10
Денис Ракелс 15
Иван Лукьянов 16
27′ Вячеслав Исаев 13
Александр Фертов 8
67′ Ритварс Ругинс 7
Андрей Цыганик 14
73′ Артур Карашаускс 11
Владислав Гутковский 22
1 Ненад Ерич
2 Сергей Малый
4 Евгений Постников
18 Дмитрий Шомко (к)
21 Абзал Бейсебеков 43′
5 Исламбек Куат 39′
10 Георгий Жуков
13 Алексей Щеткин
9 Бауыржан I Исламхан 75′
20 Максим Федин
14 Роман Муртазаев 82′
15 Бауыржан Турысбек
19 Бактиер Зайнутдинов 65′
17 Еркебулан Сейдахмет 77′
Статистика
1 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
9 Удары (всего) 23
3 Удары в створ 11
3 Угловые 4
8 Фолы 20
3 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Харальд Лехнер (Австрия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
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