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23:25 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Фанаты сборной Армении подрались с полицией после поражения от Гибралтара

Фанаты сборной Армении подрались с полицией после матча группового турнира Лиги наций против Гибралтара (0:1).

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Источник: Спорт-Экспресс

Игра прошла на Республиканском стадионе в Ереване.

Гибралтар выиграл первый официальный матч в истории после 22 поражений подряд.

Армения 0:1
Первый тайм: 0:0
Гибралтар
13.10.2018, 19:00 Групповой этап: Группа 4 Republic Stadium (Vazgen Sargsyan)
Главные тренеры
Армен Гюльбудагянц Хулио Рибас
Голы
  Джозеф Чиполина 50′
Составы
Арам Айрапетян 16
Вараздат Ароян 3
49′ Грайр Мкоян 15
Оганес Амбарцумян 19
Артак Григорян 5
90+2′ Геворг Казарян 10
Камо Оганесян 13
Генрих Мхитарян (к) 18
46′ Гор Малакян 9
Маркос Пизелли 8
60′ Тигран Барсегян 20
Артур Саркисов 11
69′ Юра Мовсисян 14
Саркис Адамян 22
1 Кайл Голдвин 67′
3 Джозеф Чиполина
4 Джон Джек Саджент
12 Джейс Маскаренас-Оливеро
14 Рой Чиполина (к) 90+1′
8 Энтони Бардон 86′
10 Лайам Уокер
7 Ли Кашаро
11 Ален Понс 90′
6 Луи Эннесли
17 Энтони Эрнандес 85′
20 Этан Бритто
21 Джейми Кумбс 70′
9 Рис Стич 90+3′
Статистика
2 Желтые карточки 4
0 Красные карточки 0
35 Удары (всего) 6
14 Удары в створ 2
11 Угловые 3
10 Фолы 11
5 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Федайи Сан (Швейцария)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
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Автогол
Гол с пенальти
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