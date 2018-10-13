Фанаты сборной Армении подрались с полицией после поражения от Гибралтара
Фанаты сборной Армении подрались с полицией после матча группового турнира Лиги наций против Гибралтара (0:1).
Фанаты сборной Армении подрались с полицией после матча группового турнира Лиги наций против Гибралтара (0:1).
Игра прошла на Республиканском стадионе в Ереване.
Гибралтар выиграл первый официальный матч в истории после 22 поражений подряд.
|Армен Гюльбудагянц
|Хулио Рибас
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|2
|Желтые карточки
|4
|0
|Красные карточки
|0
|35
|Удары (всего)
|6
|14
|Удары в створ
|2
|11
|Угловые
|3
|10
|Фолы
|11
|5
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Федайи Сан (Швейцария)